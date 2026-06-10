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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Hazırım" - Chris Richards, ayak bileği sakatlığını göze alarak mücadeleye devam ediyor; ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncusu Dünya Kupası'ndaki anı bekliyor

Analysis
ABD
C. Richards
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası

Defans oyuncusunun durumu belirsizdi, ancak bu hafta antrenmanlara tam olarak katılan Richards, Cuma günü sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor

IRVINE, Kaliforniya -- Son 27 gündür Amerikan futbol camiasının gözü Chris Richards'ın üzerinde. Daha doğrusu, gözler onun ayak bileğine kilitlenmiş durumda.

ABD erkek milli takımının Dünya Kupası hayalleri, en azından kısmen, o ayak bileğine bağlı. Bu yüzden turnuva öncesindeki yazın en çok konuşulan konusu da bu oldu. Çarşamba günü, ABD milli takımının Paraguay ile oynayacağı açılış maçından sadece iki gün önce, Richards bu yaz ilk kez basına konuştu. Bu konuşma sırasında, herkesin duymak için can attığı iki kelimeyi söyledi: "Hazırım."

Richards'a göre, o başından beri hazırdı. Ancak ayak bileği biraz farklı bir hikaye anlatıyordu. Crystal Palace'ın Conference League zaferinin ardından kampa katılan Richards, USMNT kadrosuna yavaş yavaş dahil edildi. Atlanta'da geçirdiği zamanın büyük bir kısmını kendi başına rehabilitasyon yaparak geçirdi, ardından hafif antrenmanlara başladı. Defans oyuncusu daha sonra Pazartesi günü Irvine'de ilk kez tam antrenmana çıktı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Salı günü de durum aynıydı.

Kendisinin de itiraf ettiği gibi, henüz yüzde 100 formda olmayabilir ve Dünya Kupası'na giden yolu kesinlikle ideal değildi, ancak Richards bu yaz ülkesi için yapılması gerekeni yapmaya hazır olduğuna inandığını vurguladı.

"Her şeyi yapabileceğimi düşünmeseydim kendimi bu duruma sokmazdım," dedi. "Bence bu sporu yapmanın bir parçası da bir noktada biraz acı çekmektir ve işlevsel olarak iyi olduğum sürece bununla hiç sorunum yok. Benim için en önemli şey bu."

Richards'ın fiziksel durumu, ABD Milli Takımı için birinci önceliktir. Elbette bu, özellikle son Dünya Kupası öncesinde başına gelenlerden sonra, Richards için de oldukça önemlidir.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    "Açıkçası en kötüsünden korkuyordum"

    Richards, yere düştüğü anda bu düşüncelerin aklına geldiğini itiraf ediyor. Son Dünya Kupası’nı, Katar turnuvasına yetişemeyecek kadar geç bir sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Dolayısıyla, ABD Milli Takımı kampından sadece birkaç hafta önce bileği incindiğinde, Richards’ın aklından şüphesiz şu düşünce geçti: “Yine mi?”

    "Sakatlığım ilk ortaya çıktığında oldukça yıkılmıştım," dedi. "Dürüst olmak gerekirse en kötüsünden korkuyordum, ama kendime bunun mümkün olduğunu kanıtlamak için kendimi sahaya dönmeye zorladım."

    Sonuçta, bu tamamen mümkün değildi. Teknik direktör Oliver Glasner'in açıklamasına göre ayak bileği bağlarında yırtık olduğu tespit edilen Richards, Palace'ın Arsenal ile oynadığı sezonun son Premier Lig maçında kadroda yer almadı. Ardından, Conference League finalinde Rayo Vallecano karşısında yedek kulübesinde kaldı. O zamana kadar, yaz için hazır olacağını bilecek kadar kendine güven kazanmıştı. Peki ya ilk anlar? Onlar korkutucuydu.

    "Maçtan sonra teşhis konduğunda, ayak bileğim çok şişmişti ve koltuk değnekleriyle, ayağımda botla sahadan çıktım," diye hatırladı. "Teşhis konduktan sonra, 'Tamam, harika, ne gerekiyorsa yapacağım, bu ilk maça yetişmeliyim' dedim. Cuma günü için yüzde 100 hazır olabileceğimi ilk kez gerçekten anladığım an muhtemelen geçen haftaydı.

    'Tamam, Paraguay maçına nasıl hazırlanacağım?' dedim ve 24 saat boyunca bunu yaptım. İyileşmek için her şeyi yaptım ve bu ilk maça yetişmek için ne gerekiyorsa yaptım."

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  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    İyileşme süreci

    Richards, rehabilitasyonun pek de eğlenceli olmadığını, ancak gerekli olduğunu söyledi. İlk teşhis, durumunun günden güne değişeceğini gösteriyordu, ancak o durumun böyle olmayacağını biliyordu. En başından beri, hedefine ulaşmak için "iki ya da üç hafta" saha dışı çalışma yapması gerekeceğini biliyordu.

    "Bence ayak bilekleri konusunda durum tahmin edilebilir," dedi. "Palace, Conference League finalinde oynayabilmemi istiyordu, ki bunu anlıyorum çünkü bu bir final. Ayrıca [ABD'ye] gitmem iki gün sürdü, bu yüzden belki uçuş sırasında durum biraz kötüleşti, ama ben bunu bekliyordum. Daha önce de ayak bileği sakatlıkları yaşamıştım ve aslında herhangi bir aksilik olmadı. Sadece biraz yavaşlamak ve sahaya çıktığımda nasıl olacağını görmek gerekiyordu. Bazen bu, beklenenden biraz daha uzun sürebilir."

    En azından USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino böyle görüyordu. Takımın Almanya ile oynayacağı veda maçı öncesinde Arjantinli teknik adam, Richards'ın durumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Defans oyuncusunun sağlığı konusunda çelişkili sinyaller aldığını ve bu sinyallerin ne kadar uzun sürerse Dünya Kupası konusunda o kadar endişelendiğini söyledi.

    Pochettino, USMNT'nin, Richards'ın Crystal Palace'ın Rayo Vallecano ile oynadığı Conference League finalinde sahalara dönebileceğini gösteren bilgilere göre hareket ettiğini, ancak oyuncunun o maçta sadece yedek kulübesinde yer alabildiğini söyledi. Ondan sonra umutlar Senegal'e, ardından Almanya'ya kaydı. Ancak her seferinde zaman çizelgesi geriye kaydı.

    Pochettino, özellikle Richards'ın takım için önemini göz önünde bulundurarak, bunun sinir bozucu olduğunu itiraf etti.

    Pochettino, "Söylediklerim bize verilen bilgilere dayanıyordu ve bazen netlik yoktu" dedi. "Sonuçta, Chris'in sahada olabileceğini umabiliriz, ancak [bir aydır] maç yapmamış bir oyuncuyla karşı karşıya kalacağız. Onun maç yapabilecek durumda olup olmadığına karar vermemiz gerekecek ve Dünya Kupası'na çok az zaman kaldı."

    Richards ise süreç boyunca iyimserliğini korudu. Pochettino'ya endişeli olmadığını defalarca söylediğini belirtiyor.

    "Bana her sorduklarında, iyi olduğumu söyledim," dedi Richards. "Kampa ilk geldiğimde bile iyi olduğumu söyledim. Şimdi, sanırım son birkaç haftadaki ilerlememi gördüler ve beni şahsen de kesinlikle gördüler. Artık sahada iyi göründüğümü düşünüyorum. Her seferinde onlara hazır olduğumu söylüyorum, bu yüzden Cuma günü ne karar verirlerse versinler, onları destekleyeceğim, ama sahada olmak istiyorum."

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Liderliğin önemi

    Richards’ın Cuma günü kadroda yer alması, büyük ölçüde son bir yılda kaydettiği ilerleme sayesinde ABD Milli Takımı için büyük bir destek olacaktır. Geçen yazki Altın Kupa öncesinde bile zaten değerli bir oyuncuydu. Turnuva sona erdiğinde ise tartışmasız takımın en önemli oyuncusu haline gelmişti.

    Bu büyük ölçüde liderlik vasıflarına bağlı. Yeteneklerinin yanı sıra, Richards saha içinde ve dışında takımın en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Geçen yaz liderlik rolünü sağlamlaştırmaya kararlıydı ve bunu başardı. Bu yüzden USMNT'nin bu Dünya Kupası'nda ona bu kadar çok güvenmesi bekleniyordu.

    "O sesini duyuran bir lider, ama aynı zamanda oyununda da özellikleri var," dedi takım arkadaşı savunma oyuncusu Mark McKenzie. "O, topa müdahale eden ve mücadeleye giren biri. Her defans oyuncusu gibi, bence bu sahip olunması gereken son derece önemli bir değer: sahada otorite kuran, varlığı hissedilen biri. O, birinin öne çıkması veya uyanması gerektiğini anlamak ya da sadece omzuna bir elin dokunmasına ihtiyaç duyan biri olsun, çok fazla enerji katan biri.

    "O, benimle birlikte yıllardır büyüyen biri ve bu tür fırsatları paylaşabilmek her zaman özel bir şey. Doğal olarak rekabetçi biri. Bence bu, onun takıma kattığı en önemli özellik."

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Genel bakış

    Richards, oynamasının herhangi bir risk taşımadığını açıkça belirtti. Yaralanmasının, kendisine ve takımına olumsuz etki edecek şekilde ağırlaşacağına dair bir endişe yok. Eğer oynamaya yeterince hazır olduğu düşünülürse, hem Paraguay ile oynanacak açılış maçı hem de önümüzdeki zorlu karşılaşmalar için tamamen hazır demektir.

    "Maçlar arasında iyileşmem için yeterli zamanımız var," dedi. "Benim için, Cuma günü ilk 11'de başlayabilirsem, bu turnuvanın geri kalanını tehlikeye atmayacaktır.

    "Eğer kendimi hazır hissediyorsam, bunun nedeni onların benim %100 performans göstereceğime güvenebilmeleridir."

    Bu, USMNT için müjde niteliğinde. Richards'tan daha önemli, USMNT'nin başarısı için daha vazgeçilmez bir oyuncu neredeyse yok. Cuma günkü dönüş gerçekleşirse, onu tekrar görmekten mutlu olacaklar. Ancak, turnuva öncesi yaşadığı korkuyu resmi olarak atlatıp Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek isteyen Richards'tan daha mutlu kimse olmayacak.

    "Bu bir Dünya Kupası, bu yüzden ne olursa olsun kendimi hazırlayacağım," dedi. "Kendimi iyi hissediyorum, belki biraz şişlik var ama iyi hissediyorum. Kendini feda etmenin zamanı varsa, o da şimdidir. Cuma geldiğinde oynamak istediğimi biliyorum."

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