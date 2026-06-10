IRVINE, Kaliforniya -- Son 27 gündür Amerikan futbol camiasının gözü Chris Richards'ın üzerinde. Daha doğrusu, gözler onun ayak bileğine kilitlenmiş durumda.

ABD erkek milli takımının Dünya Kupası hayalleri, en azından kısmen, o ayak bileğine bağlı. Bu yüzden turnuva öncesindeki yazın en çok konuşulan konusu da bu oldu. Çarşamba günü, ABD milli takımının Paraguay ile oynayacağı açılış maçından sadece iki gün önce, Richards bu yaz ilk kez basına konuştu. Bu konuşma sırasında, herkesin duymak için can attığı iki kelimeyi söyledi: "Hazırım."

Richards'a göre, o başından beri hazırdı. Ancak ayak bileği biraz farklı bir hikaye anlatıyordu. Crystal Palace'ın Conference League zaferinin ardından kampa katılan Richards, USMNT kadrosuna yavaş yavaş dahil edildi. Atlanta'da geçirdiği zamanın büyük bir kısmını kendi başına rehabilitasyon yaparak geçirdi, ardından hafif antrenmanlara başladı. Defans oyuncusu daha sonra Pazartesi günü Irvine'de ilk kez tam antrenmana çıktı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Salı günü de durum aynıydı.

Kendisinin de itiraf ettiği gibi, henüz yüzde 100 formda olmayabilir ve Dünya Kupası'na giden yolu kesinlikle ideal değildi, ancak Richards bu yaz ülkesi için yapılması gerekeni yapmaya hazır olduğuna inandığını vurguladı.

"Her şeyi yapabileceğimi düşünmeseydim kendimi bu duruma sokmazdım," dedi. "Bence bu sporu yapmanın bir parçası da bir noktada biraz acı çekmektir ve işlevsel olarak iyi olduğum sürece bununla hiç sorunum yok. Benim için en önemli şey bu."

Richards'ın fiziksel durumu, ABD Milli Takımı için birinci önceliktir. Elbette bu, özellikle son Dünya Kupası öncesinde başına gelenlerden sonra, Richards için de oldukça önemlidir.