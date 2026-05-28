2023-24 sezonunda 18 yaşında City'nin WSL'deki 22 maçının tamamında ilk 11'de yer alarak çıkış yakalayan Keating, geçen yıl Japon milli takım oyuncusu Ayaka Yamashita ile görevleri oldukça eşit bir şekilde paylaşmıştı. Ancak bu sezon ligde daha az şans buldu ve City'nin 10 yıllık bekleyişin ardından bir kez daha WSL şampiyonluğuna ulaşmasında sadece dört maçta ilk 11'de yer aldı. Takım olarak bu başarıyı yaşamasına rağmen, Keating'in bireysel durumu, genç kalecinin İngiltere kadrosuna girip çıkmasına neden oldu ve Pazar günkü FA Cup finali öncesinde GOAL'a verdiği röportajda, bunun zaman zaman zor olduğunu itiraf etti.

"Zordu," dedi Keating. "Sonuçta herkes oynamak ister, bu yüzden ligde olabildiğince fazla süre alamamak biraz hayal kırıklığı yarattı, ama her zaman başka bir fırsat vardır. Her zaman daha iyi olma şansı vardır ve oynadığım kupa maçlarında [bu fırsatları] değerlendirdiğimi düşünüyorum."

Yedek kaleci rolünü değerlendirirken şunları ekledi: "Sanırım her zaman hazır olmayı öğrendim. İngiltere'de de, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kaleciydim, ama Sarina [Wiegman] her zaman hazır olduğumdan emin oldu. Karen Bardsley ve Ellie Roebuck [Man City'de] buradayken sabırlı olup beklemem gerekti. Sonuçta, ben buraya bir iş yapmak için geldim, bu yüzden ne olursa olsun her zaman elimden gelen en iyi şekilde hazırlanacağım."