Getty/GOAL
Çeviri:
"Hazır olmayı öğrendim" - Man City'den Khiara Keating, FA Cup'taki kahramanlıklarından, "zor" anlarla başa çıkmaktan ve Wembley'deki ilk maçı yaklaşırken Lionesses'ten aldığı derslerden bahsediyor
WSL şampiyonluğu muhteşemdi ama bireysel performans açısından 'zorlu' bir sezon oldu
2023-24 sezonunda 18 yaşında City'nin WSL'deki 22 maçının tamamında ilk 11'de yer alarak çıkış yakalayan Keating, geçen yıl Japon milli takım oyuncusu Ayaka Yamashita ile görevleri oldukça eşit bir şekilde paylaşmıştı. Ancak bu sezon ligde daha az şans buldu ve City'nin 10 yıllık bekleyişin ardından bir kez daha WSL şampiyonluğuna ulaşmasında sadece dört maçta ilk 11'de yer aldı. Takım olarak bu başarıyı yaşamasına rağmen, Keating'in bireysel durumu, genç kalecinin İngiltere kadrosuna girip çıkmasına neden oldu ve Pazar günkü FA Cup finali öncesinde GOAL'a verdiği röportajda, bunun zaman zaman zor olduğunu itiraf etti.
"Zordu," dedi Keating. "Sonuçta herkes oynamak ister, bu yüzden ligde olabildiğince fazla süre alamamak biraz hayal kırıklığı yarattı, ama her zaman başka bir fırsat vardır. Her zaman daha iyi olma şansı vardır ve oynadığım kupa maçlarında [bu fırsatları] değerlendirdiğimi düşünüyorum."
Yedek kaleci rolünü değerlendirirken şunları ekledi: "Sanırım her zaman hazır olmayı öğrendim. İngiltere'de de, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kaleciydim, ama Sarina [Wiegman] her zaman hazır olduğumdan emin oldu. Karen Bardsley ve Ellie Roebuck [Man City'de] buradayken sabırlı olup beklemem gerekti. Sonuçta, ben buraya bir iş yapmak için geldim, bu yüzden ne olursa olsun her zaman elimden gelen en iyi şekilde hazırlanacağım."
- Getty Images
'İnanılmaz' bir kurtarışla sahneye çıktı
Keating'in fırsatları kaçırmama becerisi, yeni teknik direktör Andree Jeglertz'in ilk tercih ettiği kaleci olarak görev aldığı FA Cup'ta özellikle göze çarptı. 21 yaşındaki kaleci, City'nin turnuvadaki ilk üç maçında kalesini gole kapatarak takımının yarı finale yükselmesine katkıda bulundu. Ardından, uzatmalarda takımını Wembley'e taşıyacak inanılmaz bir performans sergiledi.
Uzatmaların bitmesine sadece iki dakika kala, City 90 dakikanın son dakikalarında 2-0 geriden gelerek 3-2 öne geçmişti. Sjoeke Nusken, kafasını konuk takımın kalesine doğru yönelttiğinde skoru eşitlediğini düşünmüş olmalıydı, ancak Keating sol kolunu uzatarak topu direğe çarptırdı.
Bu olay, Keating'in Chelsea'nin ikinci golünde bir hata yapmasının ardından gerçekleşti. Keating, bir ortayı kontrol edemedi ve Sam Kerr'in boş kaleye kafa vuruşuyla Blues'un üstünlüğünü ikiye katlamasına izin verdi. Maçtan sonra Jeglertz, o andan sonra bu kadar iyi toparlanabilen Keating'in "zihinsel gücünü" övdü.
"Kendimi affettirmem gerektiğini ve maçın bir noktasında büyük bir kurtarış yapmam gerekeceğini biliyordum," dedi kaleci. "Sonuçta, böyle büyük kurtarışlar her zaman güzeldir. Tıpkı bir golü kutlamak gibi. Kurtardığım ve topun ağlara gitmediği, penaltılara gitmediğimiz için çok mutluyum."
City'nin kanat oyuncusu Lauren Hemp, GOAL'a şunları söyledi: "O kurtarış inanılmazdı. Khiara birdenbire ortaya çıktı! O bizim için de inanılmazdı, çünkü maçlara girip çıkarken istediğiniz ivmeyi ve tutarlılığı yakalamak zordur, ama böyle bir maça girip böyle kurtarışlar yapabilmek çok büyük bir şey."
Yüksek riskli futbol ve hatalarla başa çıkmayı öğrenmek
Manchester City gibi yüksek riskli ve yüksek getirili bir oyun tarzında kaleciler genellikle hatalar yaparlar ve bu durum, Keating gibi genç oyuncular söz konusu olduğunda daha da olası hale gelir. 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bugüne kadar bu tür anlarla başa çıkmak zorunda kaldı; hatta 2023-24 sezonunda WSL Altın Eldiven ödülünü kazanan en genç kaleci olduğu o inanılmaz sezonda bile. Zamanla bu durumlarla başa çıkmayı öğrendiğine inanıyor.
"Etrafımda, kafamı kaybetmeme ya da ne kadar iyi olduğumu unutmama izin vermeyen harika bir takımın olması bana yardımcı oluyor," diye açıkladı. "Destek ağınızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta, yüksek riskli bir futbol oynuyoruz, bu yüzden hatalar kaçınılmaz. Bence önemli olan bunu bilmek, her şeyin yoluna gireceğini ve her zaman başka bir fırsatın olacağını bilmek. Futbolun en güzel yanı da bu."
- Getty Images Sport
Wembley sizi bekliyor! Keating, 'çok özel' FA Kupası finaline hazır
Keating'in yarı final galibiyetinin son dakikalarında toparlanıp o muhteşem kurtarışı yapması, onun Pazar günü Wembley'e çıkıp bu efsanevi stadyumda ilk kez maç oynayacak olmasının en önemli nedenlerinden biri.
Genç kariyerinde bugüne kadar bazı önemli anlar yaşadı, en önemlisi de geçen yıl Etihad Stadyumu'nda İngiltere milli takımında ilk kez forma giymesi. Ayrıca, yıllar boyunca hem kulüp hem de milli takım kadrosunda yer aldığı için Wembley'e de yabancı değil. Ancak bu kutsal çimlerde oynamak, onun için yeni bir dönüm noktası olacak. "Bence bu, her çocuğun hayalidir," dedi. "Tabii ki, burası aynı zamanda İngiltere'nin evi olduğu için, bu durumu daha da özel kılıyor."
Bir başka büyük performans, bu anı daha da unutulmaz hale getirmeye büyük katkı sağlayabilir. City, altı yıldır FA Cup'ı kazanamadı ve bir finalde oynamayalı dört yıl oldu; o finalde Keating yedek kulübesindeyken Chelsea uzatmalarda galip gelmişti. O ve takımı, bu hafta sonu durumun farklı olmasını umuyor; City, Pazar günü 2026 FA Cup finalinde Brighton ile karşılaşacak.