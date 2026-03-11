Maç sonrası basın toplantısında konuşan Arteta, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmasının ardından hayal kırıklığını dile getirdi. Konuk takım, ikinci yarı başlar başlamaz Robert Andrich'in köşe vuruşundan attığı golle öne geçti ve bu durum, teknik direktörün takımının pahalıya mal olan dikkatsizliğini vurgulamasına neden oldu. Bu, takımının set parçası durumlarında yararlanmasıyla ünlü olduğu zayıflık.

Defansif hataya odaklanan Arteta, hazırlık konusunda da sert sözler sarf etti. "Bu konuda her zaman iki taraf vardır. Birincisi, rakibin bu zayıflığı fark etmesi ve her iki durumda da dikkat eksikliği veya aciliyet eksikliği; ikincisi ise biziz, çünkü bunu biliyorduk, geçen hafta sonu üç farklı şekilde üç klip gösterdik, ancak hazırlıklı değildik ve yakalandık."