"Hazır değildik" - Mikel Arteta, Bayer Leverkusen'in set parçası golüyle Arsenal oyuncularını "aciliyet eksikliği" nedeniyle eleştirdi
Arteta pahalıya mal olan savunma hatasını üzüntüyle karşılıyor
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Arteta, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmasının ardından hayal kırıklığını dile getirdi. Konuk takım, ikinci yarı başlar başlamaz Robert Andrich'in köşe vuruşundan attığı golle öne geçti ve bu durum, teknik direktörün takımının pahalıya mal olan dikkatsizliğini vurgulamasına neden oldu. Bu, takımının set parçası durumlarında yararlanmasıyla ünlü olduğu zayıflık.
Defansif hataya odaklanan Arteta, hazırlık konusunda da sert sözler sarf etti. "Bu konuda her zaman iki taraf vardır. Birincisi, rakibin bu zayıflığı fark etmesi ve her iki durumda da dikkat eksikliği veya aciliyet eksikliği; ikincisi ise biziz, çünkü bunu biliyorduk, geçen hafta sonu üç farklı şekilde üç klip gösterdik, ancak hazırlıklı değildik ve yakalandık."
Havertz duygusal bir dönüş yapıyor
İkinci yarının büyük bir bölümünde zorlanmasına rağmen, deplasman takımı Havertz'in eski takımı karşısında bir umut ışığı buldu. Alman forvet, oyuna sonradan giren Noni Madueke'nin kazandığı penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirerek, iki takımın gelecek hafta Kuzey Londra'da tekrar karşılaşacağı maçta her şeyin yeniden baştan başlayacağını garanti etti.
Teknik direktör, bu özel gecede forvetin sergilediği soğukkanlılıktan çok memnun kaldı. Arteta, "Evet, çok soğukkanlıydı ve evet, futbol tuhaf bir oyun ve özel hikayeler ortaya çıkarıyor. Uzun bir aradan sonra buraya geri dönmesi, bu kulübün bir parçası olması, buraya gelip böylesine önemli bir gol atması, bence bu büyük bir an" dedi ve ekledi: "Duygusal olarak, ne yapmamız gerektiğini anladığımızı sevdim."
Saka, dinamik tehdidin yerine oyuna girdi.
Takım beraberliği yakalamaya çalışırken Bukayo Saka'nın oyundan çıkarılması şaşkınlık yarattı, ancak Madueke'nin penaltı kazanmasıyla bu cesur taktik değişikliği meyvesini verdi. Teknik direktör, Leverkusen'in son dakikalarda sergilediği kararlı savunmasını kırmak için farklı bir hücum tehdidi gerektiğini vurgulayarak değişikliği savundu.
Arteta, oyuncu değişikliğinin ardındaki mantığı açıklarken, kanat oyuncusunun anında yarattığı etkiyi övdü. "Başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve Noni katkı sağlıyor ve gerçek bir tehdit oluşturuyordu, bu yüzden değişikliği yapmaya karar verdim" diye açıkladı. "Hiç şaşırtıcı değil, çünkü bu onun en büyük özelliği. Bu konuda çok cesur ve Noni gerçek bir tehdit. İhtiyacınız olduğunda bu yeteneğe sahip bir oyuncunuzun olması ve onun yaptığı gibi devreye girmesi, ona büyük bir övgü."
Yaratıcı kıvılcımı kaçırmak
İlk yarı boyunca İngiliz tarafı top hakimiyetini elinde tuttu ancak son vuruşlarda zorlandı. Arteta, kaptan Martin Odegaard'ın yokluğuna dikkat çekerek, hücum oyuncularının ilerlemek için verimliliklerini önemli ölçüde artırmaları gerektiğini kabul etti.
"Martin farklı niteliklere sahip, ancak çok yetenekli oyuncularımız var. Birçok hareketin uygulanması açıkça başka bir seviyede olmalı" diye konuştu. "Penaltı alanı içinde ve çevresinde çok daha fazla tehlike yaratmak istersiniz, ancak bugün birçok durumda bu olmadı. Bu futbolun bir parçası. Bundan sonra tepki vermelisiniz, özellikle de topu geri kazandıktan sonra yaptığımız bir şey olduğu için çok fazla boşluk bıraktık."
