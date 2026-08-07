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"Hayır" - Lionel Messi, oğlu Thiago'yu Barcelona'ya dönüşle ilişkilendiren söylentileri sert bir yanıtla yalanladı

Transfers
L. Messi
Inter Miami CF
ABD 1
Barcelona
La Liga

Lionel Messi, büyük oğlu Thiago'nun Barcelona'nın La Masia akademisine döneceği yönündeki spekülasyonları net bir şekilde yalanladı. Inter Miami'nin Leagues Cup'ta Atletico San Luis ile oynayacağı maç öncesinde Arjantinli efsane, 13 yaşındaki orta sahanın gelişimini sürdürmek için Florida'da kalacağını açıklığa kavuşturmak adına tek kelimelik sert bir yanıt verdi.

  • Inter Miami yıldızı açıklık getirdi

    Thiago'nun Barcelona'nın La Masia akademisine olası transferine ilişkin sosyal medyada dolaşan söylentiler, babası tarafından hızla yalanlandı. Gazeteci Bruno Vain'in Inter Miami'nin Leagues Cup maçı öncesinde yönelttiği soruya Arjantinli efsane kısa bir yanıtla spekülasyonlara net şekilde son verdi. Eski Dünya Kupası şampiyonunun doğrudan cevabı, oğlunun Major League Soccer kulübünün altyapısındaki gelişimini sürdürmek için Florida'da kalacağını doğruluyor.

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    Tek bir kelime spekülasyonları reddetti

    Vain, büyük oğlunun geleceği etrafındaki söylentilere açıklık getirmek için Arjantin kaptanını durdurdu. "Thiaguito ayrılıyor mu?" sorusuna Messi net ve kısa bir yanıt verdi: "Hayır."

    Messi, daha önce Thiago'nun Miami akademisindeki oyun tarzı hakkında konuşurken Simplemente Futbol'a şunları söylemişti: "Daha düşünerek oynuyor, daha çok oyunu organize eden, daha çok bir orta saha oyuncusu."

  • Önceki bağlar söylentileri körüklüyor

    Thiago'nun olası dönüşüne dair spekülasyonlar ivme kazandı; zira Thiago daha önce 2016 ile 2019 yılları arasında Barca Escola'da zaman geçirmiş, daha sonra da babasının Fransa'daki dönemi sırasında Paris Saint-Germain'in altyapı akademisine katılmıştı.

    Şu anda 13 yaşında olan Thiago'nun gelişimindeki mevcut aşama, babasının Rosario'dan Katalonya'ya yaptığı erken taşınmayla kıyaslamalara yol açtı. Bu haberler, Messi'nin kulübün mali krizi sonrası 5 Ağustos 2021'de Blaugrana'dan duygusal ayrılışının beşinci yıl dönümü geçer geçmez yeniden gündeme geldi.

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    Gençlik gelişim yolu devam ediyor

    Thiago, yurt dışı transfer spekülasyonlarından etkilenmeden, orta sahada oyun kurucu olarak becerilerini Miami'nin akademisinde geliştirmeyi sürdürecek. Önceliği, ailesinin tam desteğiyle gençlik kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde kademeli olarak geliştirmek.

    Bu arada, Messi, Herons'u sahada taşımayı sürdürüyor; sezonun kalan bölümünde yerel ve bölgesel kupalar için mücadele ediyorlar.

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