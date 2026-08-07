Vain, büyük oğlunun geleceği etrafındaki söylentilere açıklık getirmek için Arjantin kaptanını durdurdu. "Thiaguito ayrılıyor mu?" sorusuna Messi net ve kısa bir yanıt verdi: "Hayır."

Messi, daha önce Thiago'nun Miami akademisindeki oyun tarzı hakkında konuşurken Simplemente Futbol'a şunları söylemişti: "Daha düşünerek oynuyor, daha çok oyunu organize eden, daha çok bir orta saha oyuncusu."