AFP
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"Hayır" - Lionel Messi, oğlu Thiago'yu Barcelona'ya dönüşle ilişkilendiren söylentileri sert bir yanıtla yalanladı
Inter Miami yıldızı açıklık getirdi
Thiago'nun Barcelona'nın La Masia akademisine olası transferine ilişkin sosyal medyada dolaşan söylentiler, babası tarafından hızla yalanlandı. Gazeteci Bruno Vain'in Inter Miami'nin Leagues Cup maçı öncesinde yönelttiği soruya Arjantinli efsane kısa bir yanıtla spekülasyonlara net şekilde son verdi. Eski Dünya Kupası şampiyonunun doğrudan cevabı, oğlunun Major League Soccer kulübünün altyapısındaki gelişimini sürdürmek için Florida'da kalacağını doğruluyor.
- Getty Images Sport
Tek bir kelime spekülasyonları reddetti
Vain, büyük oğlunun geleceği etrafındaki söylentilere açıklık getirmek için Arjantin kaptanını durdurdu. "Thiaguito ayrılıyor mu?" sorusuna Messi net ve kısa bir yanıt verdi: "Hayır."
Messi, daha önce Thiago'nun Miami akademisindeki oyun tarzı hakkında konuşurken Simplemente Futbol'a şunları söylemişti: "Daha düşünerek oynuyor, daha çok oyunu organize eden, daha çok bir orta saha oyuncusu."
Önceki bağlar söylentileri körüklüyor
Thiago'nun olası dönüşüne dair spekülasyonlar ivme kazandı; zira Thiago daha önce 2016 ile 2019 yılları arasında Barca Escola'da zaman geçirmiş, daha sonra da babasının Fransa'daki dönemi sırasında Paris Saint-Germain'in altyapı akademisine katılmıştı.
Şu anda 13 yaşında olan Thiago'nun gelişimindeki mevcut aşama, babasının Rosario'dan Katalonya'ya yaptığı erken taşınmayla kıyaslamalara yol açtı. Bu haberler, Messi'nin kulübün mali krizi sonrası 5 Ağustos 2021'de Blaugrana'dan duygusal ayrılışının beşinci yıl dönümü geçer geçmez yeniden gündeme geldi.
- Getty Images Sport
Gençlik gelişim yolu devam ediyor
Thiago, yurt dışı transfer spekülasyonlarından etkilenmeden, orta sahada oyun kurucu olarak becerilerini Miami'nin akademisinde geliştirmeyi sürdürecek. Önceliği, ailesinin tam desteğiyle gençlik kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde kademeli olarak geliştirmek.
Bu arada, Messi, Herons'u sahada taşımayı sürdürüyor; sezonun kalan bölümünde yerel ve bölgesel kupalar için mücadele ediyorlar.
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