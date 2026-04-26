"Hayır demişti" - Eski Barcelona teknik direktörü Xavi, Arjantinli efsanenin Camp Nou'ya dönüşünü kaçırmasının nedenlerini açıklarken Lionel Messi'nin transferiyle ilgili bir açıklama yaptı

Transfer tartışmalarının ötesinde, Xavi, Messi gibi bir yıldızın takım arkadaşı olarak oynamak ve onu yönetmenin kendine özgü zorlukları üzerine düşüncelerini paylaştı. Taktiksel disiplin gerektiren antrenmanlarda veya resmi maçlarda bile topa olan açlığı eşsiz kalan bir futbolcunun portresini çizdi. Ancak ikilinin ilişkisi, Messi’nin La Masia’daki ilk günlerine kadar uzanan derin bir karşılıklı saygı ve dostluğa dayanıyordu.

Xavi, “Bazen topu diğer oyunculara pasladığımda Messi bana kızardı,” diye hatırladı. “Yanıma gelip şöyle derdi: ‘Hey, hey! Ne yapıyorsun? Topu bana ver! Yaklaş, benimle oyna! Messi’yi ilk kez 16 yaşındayken gördüm. Bana Arjantin’den gelen inanılmaz bir çocuk olduğunu söylediler. Onu gördüm ve ‘Bu farklı bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim’ dedim.” İyi bir çocuktu. Futbolda sahip olabileceğiniz en iyi arkadaşlardan biridir. Leo Messi ile gerçekten çok iyi bir ilişkim var, bu ilişki güvene dayanıyor.” Ayrıca başka bir eski takım arkadaşına da büyük övgüler yağdırdı: “Belki Barcelona’da Neymar’ı çalıştırabilirdim, ama ekonomik durumumuz o kadar kötüydü ki onun transferi hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Neymar’ın Barcelona’daki ilk yılları, birinin Leo Messi’ye en çok yaklaştığını gördüğüm dönemdi.”