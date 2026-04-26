Getty Images
Çeviri:
"Hayır demişti" - Eski Barcelona teknik direktörü Xavi, Arjantinli efsanenin Camp Nou'ya dönüşünü kaçırmasının nedenlerini açıklarken Lionel Messi'nin transferiyle ilgili bir açıklama yaptı
Messi ve Neymar'ın gerçekleşmeyen buluşması
Xavi, teknik direktörlük görevi süresince Barcelona tarihinin en ikonik isimlerinden bazılarını Spotify Camp Nou’ya geri getirmek için yaptığı iddialı girişimlerin ayrıntılarını açıkladı. Dani Alves’i takıma başarıyla entegre etse de, Neymar, Pedro ve özellikle de Lionel Messi’yi geri getirme çabaları, mali engeller ve yönetim kararlarının birleşimi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Messi’nin Inter Miami’ye transferi etrafında dönen kamuoyu tartışmaları göz önüne alındığında, Messi ile ilgili bu açıklama özellikle dikkat çekicidir.
Romario'nun YouTube kanalında konuşan Xavi, şunları söyledi: "Barcelona teknik direktörü olarak Dani Alves'i geri getirdim ve Neymar, Pedro ve Messi'yi de geri getirmeye çalıştım. Pedro ve Neymar, ekonomik durum nedeniyle transfer edilemedi. Messi'ye gelince, başkan onun geri dönmesini istemedi. 2023'te Messi'yi transfer etmeye çalıştık. Beş ay boyunca görüştük ve her şey hazırdı, ama sonunda başkan hayır dedi."
- Getty Images Sport
"Tüm Zamanların En İyisi"nin eğitimi ve Neymar ile karşılaştırması
Transfer tartışmalarının ötesinde, Xavi, Messi gibi bir yıldızın takım arkadaşı olarak oynamak ve onu yönetmenin kendine özgü zorlukları üzerine düşüncelerini paylaştı. Taktiksel disiplin gerektiren antrenmanlarda veya resmi maçlarda bile topa olan açlığı eşsiz kalan bir futbolcunun portresini çizdi. Ancak ikilinin ilişkisi, Messi’nin La Masia’daki ilk günlerine kadar uzanan derin bir karşılıklı saygı ve dostluğa dayanıyordu.
Xavi, “Bazen topu diğer oyunculara pasladığımda Messi bana kızardı,” diye hatırladı. “Yanıma gelip şöyle derdi: ‘Hey, hey! Ne yapıyorsun? Topu bana ver! Yaklaş, benimle oyna! Messi’yi ilk kez 16 yaşındayken gördüm. Bana Arjantin’den gelen inanılmaz bir çocuk olduğunu söylediler. Onu gördüm ve ‘Bu farklı bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim’ dedim.” İyi bir çocuktu. Futbolda sahip olabileceğiniz en iyi arkadaşlardan biridir. Leo Messi ile gerçekten çok iyi bir ilişkim var, bu ilişki güvene dayanıyor.” Ayrıca başka bir eski takım arkadaşına da büyük övgüler yağdırdı: “Belki Barcelona’da Neymar’ı çalıştırabilirdim, ama ekonomik durumumuz o kadar kötüydü ki onun transferi hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Neymar’ın Barcelona’daki ilk yılları, birinin Leo Messi’ye en çok yaklaştığını gördüğüm dönemdi.”
Lamine Yamal'ın ortaya çıkışı
Xavi’nin kulüpteki en büyük miraslarından biri, o günden bu yana dünya çapında bir süperstar haline gelen Lamine Yamal’a ilk kez forma şansı vermiş olması olacak. Eski teknik direktör, genç oyuncunun doğru profesyonel odaklanmayı sürdürdüğü takdirde neslinin en yetenekli isimlerinden biri olacağına inanıyor. Xavi ayrıca teknik direktörlük görevinden ayrılışına da değindi ve kalmak üzere başlangıçta bir anlaşma yapılmış olmasına rağmen, görev süresinin nihayetinde sportif sonuçlardan ziyade kulüp içi sürtüşmelerin sonlandırdığını ima etti.
Xavi, "Lamine Yamal seçilmiş bir oyuncu. Bir futbol dehası," dedi. "O, şimdiden dünyanın en iyi veya en iyi oyuncularından biri. Artık her şey onun zihniyetine, enerjisine ve tarih yazma arzusuna bağlı. Her şey onun elinde."
- AFP
Hansi Flick yönetiminde parlak bir gelecek
Ayrılışının ani olmasına rağmen Xavi, şu anda Hansi Flick’in yönetimindeki projenin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Genç yetenekler ve tecrübeli milli oyunculardan oluşan, kendisinin de şekillendirmesine katkıda bulunduğu kadronun, önümüzdeki yıllarda İspanyol futboluna damgasını vurmak için en uygun konumda olduğuna inanıyor. Xavi’ye göre, kulübün en zorlu mali döneminde yapılan çalışmalar, Estadi Olimpic Lluis Companys’teki mevcut başarıların temelini oluşturdu.
Eski kaptan, "Çok iyi bir proje gerçekleştirdiğimize ve Flick için çok sağlam temeller attığımıza inanıyorum" dedi. "Hansi Flick olağanüstü bir iş çıkarıyor ve bence oyuncular rekabet edebilecek olgunluğa ulaştı. Lamine, Kounde, Fermín, Gavi, Pedri gibi bu nesil ile önümüzdeki 10 yıl için bir takım var. Bunların hepsi bizim yetiştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz oyuncular."