Alajbegovic, RB Salzburg sistemi içinde etkileyici bir dönem geçirmesinin ardından kıtanın en çok aranan genç yeteneklerinden biri olmuştu. AC Milan, Roma ve Napoli gibi kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği yazılırken, imzası için yarışı kazanan tarafın Chelsea olduğu görülüyordu. Juventus ise bu belirsizlikten faydalanmakta dikkat çekici derecede hızlı davrandı ve anlaşmayı sağladı; böylece genç oyuncu bunun yerine İtalya'nın yolunu tuttu.

Premier League'i Serie A için reddetme kararıyla ilgili olarak Tuttosport'a konuşan Alajbegovic, yeni kulübünün büyüklüğü konusunda nettı. Juventus'un kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı: "Juventus çağırdığında hayır demek gerçekten çok zor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu formayı giymekten gerçekten gurur duyuyorum. Doğru, kulübün bana inandığını bilmek benim için gerçekten çok ama çok önemliydi. Pjanic de tercihimde önemliydi, çünkü o da Juventus oyuncusuydu ve bu kulüp üzerinde çok büyük bir etkisi vardı."