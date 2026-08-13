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'Hayır demek gerçekten çok zor' - Kerim Alajbegovic, Chelsea'yi neden reddedip Juventus'a transfer olduğunu açıkladı
Batı Londra yerine Torino'yu seçmek
Alajbegovic, RB Salzburg sistemi içinde etkileyici bir dönem geçirmesinin ardından kıtanın en çok aranan genç yeteneklerinden biri olmuştu. AC Milan, Roma ve Napoli gibi kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği yazılırken, imzası için yarışı kazanan tarafın Chelsea olduğu görülüyordu. Juventus ise bu belirsizlikten faydalanmakta dikkat çekici derecede hızlı davrandı ve anlaşmayı sağladı; böylece genç oyuncu bunun yerine İtalya'nın yolunu tuttu.
Premier League'i Serie A için reddetme kararıyla ilgili olarak Tuttosport'a konuşan Alajbegovic, yeni kulübünün büyüklüğü konusunda nettı. Juventus'un kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı: "Juventus çağırdığında hayır demek gerçekten çok zor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu formayı giymekten gerçekten gurur duyuyorum. Doğru, kulübün bana inandığını bilmek benim için gerçekten çok ama çok önemliydi. Pjanic de tercihimde önemliydi, çünkü o da Juventus oyuncusuydu ve bu kulüp üzerinde çok büyük bir etkisi vardı."
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Luciano Spalletti faktörü
Bu hamlenin arkasındaki temel etkenlerden biri, A takım futboluna uzanan net bir yol sunan bir proje arayışıydı. Chelsea'nin teklifi cazip olsa da Alajbegovic, gelişimi ve kadro içindeki rolü konusunda kendisine anında güvence verebilecek bir teknik direktör arıyordu. İşte bu noktada Luciano Spalletti belirleyici bir rol oynadı ve taktiksel entegrasyon ile mentorluk anlamında aranan profili sundu. Bosnalı yetenek, eski Napoli patronunun kendisinden talep ettiği taktik gereklilikleri şimdiden benimsemeye başladı; bu da Allianz Stadyumu'ndaki kalite ve beklenti seviyesindeki yükselişi ortaya koyuyor.
Spalletti yönetimindeki ilk deneyimlerini değerlendiren Alajbegovic, "Spalletti'nin ne kadar iyi olduğunu antrenmanda görebiliyorum; her zaman mükemmelliği istiyor. Bu kadar sıkı çalışmak olumlu, çünkü her antrenmanda yeni bir şey öğreniyorsunuz. Pasın isabetine, harekete, pozisyon almaya odaklanıyorsunuz. O benim için üst düzey bir teknik direktör ve ondan öğrenmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Bir efsaneden övgü almak
Juventus gibi bir kulübe katılmak, beraberinde tarihin ağırlığını ve eski büyüklerin bakışlarını getirir. Alajbegovic, siyah-beyazlı formayı bugüne kadar giyen belki de en büyük oyuncu olan Alessandro Del Piero'nun dikkatini şimdiden çekti. Efsanevi 10 numara, kısa süre önce Bosnalı oyuncuyu "gerçek bir yetenek" olarak öne çıkardı ve bu övgü yeni transferin de gözünden kaçmadı.
"Del Piero'nun tanıtılmaya ihtiyacı yok, onu herkes tanıyor, o gerçek bir efsane. Benim hakkımda güzel şeyler söylemesi büyük bir onur, bu gerçekten çok özel. Buraya daha yeni geldim ve çok çalışmaya, herkese neler yapabileceğimi göstermeye devam etmeliyim. Önümde uzun bir yol var," dedi Alajbegovic.
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Ortama alışmak ve ilham bulmak
Saha dışında ise İtalya'daki yaşama geçiş, Kenan Yildiz'in varlığı sayesinde daha kolay hale geldi. İki oyuncu da Almanya'da büyümüş olmaları nedeniyle benzer bir geçmişi paylaşıyor ve bu da soyunma odasında aralarında hemen bir bağ kurulmasını sağladı. Yurt dışına taşınan genç oyuncular için iletişim çoğu zaman en büyük engeldir, ancak bir takım arkadaşıyla Almanca konuşabilmek Alajbegovic'in beklenenden daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı oldu.
"Kenan üst düzey bir oyuncu ve aynı zamanda harika bir insan. Bana çok yardımcı oldu. Aynı dili, Almancayı konuşuyoruz ve benim dilimi konuşan birinin olması benim için önemli. Onun burada olması gerçekten çok güzel, diğer oyuncuların olduğu gibi. Ama evet, Kenan gerçekten çok iyi bir arkadaşım ve takıma yardımcı olmak, Juventus'u zirveye taşımak için birlikte oynamak ve çalışmak için sabırsızlanıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı Alajbegovic.
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