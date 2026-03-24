"Haydi, haydi, ABD!" - Landon Donovan'ın 2010 Dünya Kupası'nda Cezayir'e karşı attığı dramatik galibiyet golü, Amerikan futbolunun ilk dönüm noktasıydı

Futbolun güzelliği, galibiyetler ve mağlubiyetler ya da goller ve kurtarışlarla ilgili değildir; duygularla ilgilidir. Bu sporun özünde, aynı anı gerçek zamanlı olarak izleyen insanlar arasında paylaşılan duygusal bir patlama yatmaktadır. Yanınızdaki yabancıyla sarılmak, farkında olmadan attığınız çığlık, az önce neye tanık olduğunuzu merak ederek ekrana ya da sahaya bakakalmanıza neden olan o inanamama hissidir.

2010 Dünya Kupası'na girerken, ABD Erkek Milli Futbol Takımı bir dönüm noktasında bulunuyordu. Takım 2002'de çeyrek finallere yükselerek büyük bir başarı elde etmiş, ancak dört yıl sonra grup aşamasında elenmişti. Donovan bu iki uç noktayı da yaşamıştı: 2002'nin parlak genç yıldızı, 2006'nın hayal kırıklığına uğramış yüzü. 2010'a gelindiğinde, akıllarda şu soru dolaşıyordu: Amerikan futbolu tam olarak nereye gidiyordu?

Grup kura çekimi, işleri yavaşlatacak zaman bırakmadı. ABD, tarih ve beklentilerle dolu bir maç olan İngiltere ile açılışını yaptı. İngiltere, grubu kazanma favorisiydi; ABD, Slovenya ve Cezayir ise ikinci sıra için mücadele etmek zorunda kaldı. Üç Aslanlar'a karşı 1-1'lik cesur bir beraberlik, erken bir moral verdi.

İkinci maç ise kaos getirdi. Slovenya'ya 2-0 geride olan ABD, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maurice Edu, maçın sonlarında galibiyet golünü atmış gibi görünüyordu, ancak gizemli bir faul kararıyla gol iptal edildi.

"Düdüğü duydum ve 'Ne oluyor?' dedim," diye anlatmıştı Edu, 2020'de ESPN'e. "O gol sayılsaydı, muhtemelen ABD futbol tarihinin en büyük geri dönüşü olurdu. Ama biliyor musun? Bu, Cezayir maçında inanılmaz bir anın yaşanmasına yol açtı."



