Legacy USA 2
"Haydi, haydi, ABD!" - Landon Donovan'ın 2010 Dünya Kupası'nda Cezayir'e karşı attığı dramatik galibiyet golü, Amerikan futbolunun ilk dönüm noktasıydı

Legacy
Dünya Kupası
ABD
L. Donovan
Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na giden yolu takip eden podcast’i Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren hikâyeleri, anları ve efsaneleri yeniden ele alıyoruz. Son bölümde, Amerikan futbol tarihinin en belirleyici anlarından birine geri dönüyoruz: Landon Donovan’ın 2010’da Cezayir’e karşı uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü. Bu gol, bir ulusu durdurdu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk gerçek viral futbol anını ateşledi ve sıradan izleyicileri ömür boyu taraftarlara dönüştürdü. Kalp kırıklığından coşkuya, Pretoria'dan Amerika'nın dört bir yanındaki oturma odalarına, bu, USMNT'yi sonsuza dek değiştiren anın hikayesidir.

Futbolun güzelliği, galibiyetler ve mağlubiyetler ya da goller ve kurtarışlarla ilgili değildir; duygularla ilgilidir. Bu sporun özünde, aynı anı gerçek zamanlı olarak izleyen insanlar arasında paylaşılan duygusal bir patlama yatmaktadır. Yanınızdaki yabancıyla sarılmak, farkında olmadan attığınız çığlık, az önce neye tanık olduğunuzu merak ederek ekrana ya da sahaya bakakalmanıza neden olan o inanamama hissidir.

2010 Dünya Kupası'na girerken, ABD Erkek Milli Futbol Takımı bir dönüm noktasında bulunuyordu. Takım 2002'de çeyrek finallere yükselerek büyük bir başarı elde etmiş, ancak dört yıl sonra grup aşamasında elenmişti. Donovan bu iki uç noktayı da yaşamıştı: 2002'nin parlak genç yıldızı, 2006'nın hayal kırıklığına uğramış yüzü. 2010'a gelindiğinde, akıllarda şu soru dolaşıyordu: Amerikan futbolu tam olarak nereye gidiyordu?

Grup kura çekimi, işleri yavaşlatacak zaman bırakmadı. ABD, tarih ve beklentilerle dolu bir maç olan İngiltere ile açılışını yaptı. İngiltere, grubu kazanma favorisiydi; ABD, Slovenya ve Cezayir ise ikinci sıra için mücadele etmek zorunda kaldı. Üç Aslanlar'a karşı 1-1'lik cesur bir beraberlik, erken bir moral verdi.

İkinci maç ise kaos getirdi. Slovenya'ya 2-0 geride olan ABD, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maurice Edu, maçın sonlarında galibiyet golünü atmış gibi görünüyordu, ancak gizemli bir faul kararıyla gol iptal edildi.

"Düdüğü duydum ve 'Ne oluyor?' dedim," diye anlatmıştı Edu, 2020'de ESPN'e. "O gol sayılsaydı, muhtemelen ABD futbol tarihinin en büyük geri dönüşü olurdu. Ama biliyor musun? Bu, Cezayir maçında inanılmaz bir anın yaşanmasına yol açtı."


  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Neredeyse çok abartılı"

    İki maçta topladığı iki puanla ABD, grup son maçına ne yapması gerektiğini tam olarak bilerek çıktı. 23 Haziran’da Pretoria’da oynanan maç kaotik bir şekilde başladı. Cezayir, maçın ilk dakikalarında üst direğe çarptı ve ABD’yi alışık olduğu gibi erken bir geriye düşme durumuna sokmaya ramak kaldı.

    Ancak bu korkutucu anın ardından Amerikalılar kontrolü ele geçirdi. Clint Dempsey, arka arkaya gelen ataklara öncülük etti; bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildi, bir şutunu direkten geri döndü ve büyük bir fırsatı kaçırdı, ancak maç bir şekilde hala golsüz devam ediyordu.

    90. dakikaya doğru zaman ilerledikçe, ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası umutları da azalıyordu.

    Maçı anlatan spiker Ian Darke, Fox Sports'a "Dünya Kupası'ndan eleniyorlardı" dedi. "90 dakika dolmuştu. Tim Howard topu aldığında bunun gerçekten son şans olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Başaramadılar. Neredeyse imkansız gibi görünen hikayelerden biriydi."

    Yine de maçta bir sürpriz daha bekliyordu.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Tam da o ideal noktada"

    Tüm bunların arasında şunu unutmamak gerekir: Howard övgüyü hak ediyor. O olmasaydı, Donovan’ın o sihirli anı asla yaşanmazdı. O olmasaydı, 15 yıl sonra ABD Milli Takımı’nın 2010 Dünya Kupası’ndaki performansından bahsetmiyor olurduk.

    Donovan, The Athletic'e verdiği röportajda, "İnsanların o maçla ilgili fark etmedikleri şey, son 10 dakika kadar bir süre boyunca, beş hücum oyuncusu olarak savunma sorumluluğumuzu temelde terk ettiğimizdir" dedi. "Tim, daha iyi bir ifade bulamadığım için, birçoğumuzun sahada hile yaptığımızı biliyordu."

    Howard, yakın mesafeden bir kurtarış yaptıktan milisaniyeler sonra zekasını gösterdi. ABD Milli Takımı kalecisi hemen topu kapıp 50 metre ileriye attı; o kadar hızlı attı ki yayın kameraları bunu yakalayamadı.

    Aniden kamera, Cezayir kalesine doğru koşmaya başlayan ve ardından Altidore'a pas atan Donovan'ı yakaladı. ABD Milli Takımı forveti, Dempsey'e ortaladı; Dempsey'in şutu kaleci Rais M'bolhi tarafından uzaklaştırıldı. Ancak top yeterince uzağa gitmedi. Koşusunu hiç durdurmayan Donovan, boşta kalan topa atladı. Gerisi tarih oldu.

    "Top yeterince hızlıydı, bu yüzden düşünmeme gerek kalmadı," dedi Donovan. "Biraz daha yavaş olsaydı, gerçekten düşünmeye başlardım. Topu nereye atacağımı tartışmak yerine, tamamen içgüdülerimin devreye girdiği bir andı. Tam da o ideal noktadaydı."

    "Hadi, hadi, ABD!" diye bağırdı Darke; bu ses, yayıncı, Donovan ve ABD Milli Takımı ile sonsuza dek özdeşleşecekti. Takım arkadaşları köşede golcüye üst üste yığılırken sahadaki duygu seli kolayca görülebiliyordu. Maçı son anlarda kazanmışlardı. Dünya Kupası'ları Cezayir karşısında sona ermeyecekti ve Donovan'ın şutunu ağların arkasına gönderdiği anda bunu biliyorlardı.

    Ancak, bunun memleketlerindeki insanlar için ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Meğer, çok büyük bir anlam ifade ediyormuş.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Bunu mutlaka görmelisin"

    YouTube'da "Landon Donovan Cezayir" diye hızlı bir arama yapıldığında çok sayıda sonuç çıkıyor. Ancak en üstteki sonuç hiç değişmedi. Bu video, o anı ve o anın pek çok kişi için ne anlama geldiğini gözler önüne serdiği için golün kendisi kadar ünlü hale geldi.

    Kitchel221c30 adlı kullanıcı tarafından yayınlanan video, 5,5 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Donovan'ın golünden iki gün sonra yayınlanan video, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanından gelen tepkilerin bir derlemesiydi. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen, yorumlar hâlâ izleyicilerin videonun hem yayınlandığı anda hem de olaydan 15 yıl sonra bile tüylerini diken diken ettiğini belirten mesajlarla dolup taşıyor.

    YouTube yorumcuları tek değil. Golünden sadece birkaç gün sonra, Donovan'a da video gösterildi. Bu, her zaman inandığı ama artık doğru olduğunu bildiği bir gerçeği gözleri önüne serdi: ülkesinin gerçekten önemsediği.

    "Golün ertesi sabahı," dedi Donovan, U.S. Soccer Podcast'e, "U.S. Soccer için medya merkezine, kaldığımız konaklama tesisindeki odalardan birine girdik ve ben kahvaltı için oradan geçiyordum ki [U.S. Soccer İletişim Direktörü] Michael Kammarman beni yakaladı ve 'Bunu görmelisin' dedi.

    "Tekrar ediyorum, bu 2010 yılındaydı, yani sosyal medya bugünkü gibi değildi, internet bugünkü gibi değildi ve biz dünyanın öbür ucundaydık, bu yüzden memleketimizde neler olup bittiğinden pek haberdar değildik.

    "Oturduk ve videoyu izledik, ikimiz de ağlıyorduk çünkü memleketimizdeki insanların futbolu bu şekilde yaşadıklarına inanamıyorduk. Bunu asla hayal edemezdim.

    "Bu size ülkeniz için bir güç ve gurur hissi veriyor çünkü o insanların çoğu futbol taraftarı değildi. O günden sonra oldular ama öncesinde futbol taraftarı değillerdi, ama bizim yaşadığımız gibi yaşıyorlardı. Biz sahadaydık ama onlar da aynı şekilde yaşıyor, aynı duyguları yaşıyorlardı."

    Çoğu kişi için bu deneyim bir dönüm noktası oldu. Donovan'ın dediği gibi, o gün birçok kişi futbolsever oldu ve bir daha geriye dönüp bakmadılar.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Oldukça özel bir şey"

    Cezayir maçı oynandığı gün, şu anda Vancouver Whitecaps'ta forma giyen ve ABD Milli Takımı'nda yer alan Sebastian Berhalter ile ailesi, kendisinin deyimiyle "önemli bir karar" aldı. O gün okulu asıp okul tiyatrosunu kaçırarak maçı izleyecekti. Elbette kaçırılmayacak kadar önemli bir maçtı ve sonuçta Berhalter'in ABD Milli Takımı'nı izleme kararı karşılığını buldu, değil mi?

    Berhalter, USMNT kampından MLS'nin resmi web sitesine verdiği demeçte, "Hatırlıyorum da, 'Bunun olduğuna inanamıyorum' demiştim," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, bu benim için çok şeyin başlangıcı oldu. Büyürken o duyguyu yaşamak, oldukça özel bir şeydi. Özellikle büyürken, en unutulmaz anımdı."

    Şimdi, 15 yıl sonra, o zamanlar dokuz yaşında olan çocuk, kendisi de USMNT'nin orta saha oyuncusu ve kendi Dünya Kupası hayalleri olan biri, ama Berhalter yalnız değil. O gün futbola aşık olan birçok dokuz yaşındaki çocuk vardı. 30 yaşındakiler, 40 yaşındakiler ve hatta 70 yaşındakiler de vardı. Donovan'ın golü, bir bakıma sporun ötesine geçerek daha büyük bir şey haline geldi.

    Bu yüzden, bunca yıl sonra, Berhalter gibi oyuncular bu golü hatırlıyor. Bu yüzden, bunca yıl sonra, bu gol hala Amerikan futbol tarihinin en çok konuşulan anları arasında yer alıyor. Ve bu yüzden, sonuçta, golün gerçek etkisini tam olarak belirleyemiyoruz, çünkü bu gol, büyük ölçüde bugün bile ilham vermeye devam ediyor.

    Donovan'ın gerçek mirası budur. Kupaları, övgüler ve istatistikleri unutun ve daha derine bakın. O gün Güney Afrika'da Donovan bir ulusa ilham verdi ve 15 yıl sonra bile, o tepki videoya kaydedilmiş olsun ya da olmasın, ulus o anı nerede izlediklerini konuşmaya devam ediyor.

