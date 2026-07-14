"Hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat!" - İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in "tüm zamanların en iyisi" Lionel Messi ile karşılaşmaya hazırlanırken, Nico O'Reilly bu "meydan okumayı" heyecanla bekliyor

Yarı final öncesinde BBC Radio 5 Live'a konuşan O'Reilly, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyla karşı karşıya gelme fırsatını sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti. Genç İngiliz oyuncu, bu anı eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi ve Messi'nin futboldaki statüsünü kabul etti.

"Sabırsızlanıyorum," dedi. "Bu, hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat. Kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Şahsen benim için o, futbol sahasına ayak basmış en iyi oyuncu. Evet, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum."