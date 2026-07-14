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"Hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat!" - İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in "tüm zamanların en iyisi" Lionel Messi ile karşılaşmaya hazırlanırken, Nico O'Reilly bu "meydan okumayı" heyecanla bekliyor
İngiltere, Messi sınavına hazırlanıyor
O'Reilly'nin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin Arjantin ile karşılaşacağı maçta futbol dünyasının en zorlu görevlerinden biriyle karşı karşıya kalması bekleniyor. İki takım final bileti için mücadele ederken, Manchester City'nin genç oyuncusu Messi'yi durdurma görevini üstlenebilir.
Messi, olağanüstü bir formda turnuvaya katılıyor. Arjantin kaptanı, turnuvaya Cezayir karşısında attığı hat-trick ile başladı ve Miroslav Klose’nin 16 Dünya Kupası golü rekoruna ulaştıktan sonra gol sayısını daha da artırdı. 39 yaşındaki oyuncu, bu turnuvada şu ana kadar sekiz gol attı ve Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını 21’e çıkardı. Altın Ayakkabı yarışında ise Fransa’dan Kylian Mbappé ile eşit durumda.
- Getty Images Sport
O'Reilly bu zorlu görevi üstleniyor
Yarı final öncesinde BBC Radio 5 Live'a konuşan O'Reilly, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyla karşı karşıya gelme fırsatını sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti. Genç İngiliz oyuncu, bu anı eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi ve Messi'nin futboldaki statüsünü kabul etti.
"Sabırsızlanıyorum," dedi. "Bu, hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat. Kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Şahsen benim için o, futbol sahasına ayak basmış en iyi oyuncu. Evet, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Pickford, Arjantin’e uyarıda bulundu
Tüm dikkatler Messi’ye çevrilmişken, İngiltere kalecisi Pickford takım arkadaşlarına “tünel görüşü”ne kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Everton’ın kalecisi, tek bir oyuncuya odaklanmanın, Üç Aslanlar’ı Lionel Scaloni’nin kadrosundaki diğer dünya çapındaki yeteneklere karşı savunmasız bırakabileceğine inanıyor.
Pickford, “Kariyeri boyunca çok fazla gol attı ve pek çok golün oluşmasına katkıda bulundu. Uzun bir aradan sonra nihayet onunla karşı karşıya gelmek ve çocukluğumdan beri onu izlemek harika bir duygu,” dedi.
“Messi’nin ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz, ama Arjantin’in de ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Yalnızca Messi’yi durdurmaya odaklanamayız. Onların diğer güçlü yanlarına ve bizim avantajımıza çevirebileceğimiz zayıflıklarına odaklanmalıyız.”
- AFP
İngiltere, Dünya Kupası finalini hedefliyor
Kazanan takımlar, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadyumu'nda düzenlenecek Dünya Kupası finaline yükselecek. İngiltere, Arjantin'i yenerse, kupayı kaldırmak için Fransa ya da İspanya ile karşılaşacak. O zamana kadar O'Reilly ve takım arkadaşları, Messi'yi durdurma ve finale kalma hedefine odaklanmaya devam ediyor.
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