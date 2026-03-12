Getty/GOAL
"Hayatın tamamı paramparça oluyor" - Gordon Strachan, Martin O'Neill'ın 74 yaşında neden özel bir yer tuttuğunu açıklarken, Old Firm menajeri olmak için gerekenleri anlatıyor
Düdüklü tencere: Celtic ve Rangers sonuç istiyor
Celtic ve Rangers'ta başarı arzu edilmez, talep edilir. Beklentiler asla azalmaz, her geçen sezon büyük kupaları kazanma zorluğu beraberinde gelir. Somut sonuçlar elde edememek, sonsuza kadar başarısızlık olarak kabul edilir.
En parlak spot ışıkları altında çalışmak herkes için uygun değildir ve çoğu kişi bu parlaklığın kendi zevklerine göre çok göz kamaştırıcı olduğunu düşünür. Wilfried Nancy ve Russell Martin, 2025-26 sezonunda sırasıyla Celtic ve Rangers'ta kısa süreli görevler üstlendiler ve koçluk becerilerindeki eksiklikler ortaya çıktı.
Nancy, MLS'den İskoçya'ya geldikten sonra "Cennet" olarak adlandırılan yerde sadece 33 gün kalabildi, Martin ise Gers'te sadece 17 maç yönettikten sonra hiç tören yapılmadan kapı dışarı edildi.
Old Firm menajeri olmak için ne gerekir?
Celtic'in teknik direktörlük görevi birkaç kez O'Neill tarafından üstlenildi. Brenden Rodgers, ilk olarak Ekim ayında teknik direktörlük görevinden alındı. Kuzey İrlandalı teknik adam, 2000 ile 2005 yılları arasında Hoops'un başında 282 maça çıktı.
Yaklaşık 20 yıl sonra, çoğu insanın stressiz bir emeklilik hayatının tadını çıkarmasını beklediği bir yaşta, O'Neill tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu ve kendisi için dördüncü İskoçya Premiership şampiyonluğunu kovalamaya başladı.
Celtic'i yönetmek için taktiksel zekânın tek başına yeterli olmadığı, özel bir kişilik gerektirdiği sorusuna, eski Hoops patronu Strachan, Covers.com futbol bahisleri ile ilgili olarak GOAL'a şunları söyledi: "Tabii ki öyle! Celtic veya Rangers'ı yönetebiliyorsanız, dünyanın herhangi bir yerinde de yönetebilirsiniz, çünkü tüm hayatınız, insanların sizin ruh haliniz, kişiliğiniz, düşünceleriniz ve yorumlarınızla ilgili söyledikleriyle parçalanır. Bu iki kulüpten birindeyken, bir teknik direktör olarak sürekli sınanırsınız ve orada ayakta kalabilmek için inanılmaz derecede güçlü olmanız gerekir."
O'Neill, Celtic'e dönüş öncesinde endişelerini itiraf etti
2005 yılında Celtic'te O'Neill'in yerine geçen Strachan, BBC Sport'a Parkhead'de çalışmakla ilgili olarak şunları söylemişti: "Yanlış anlamayın, burası harika bir yer. Rangers veya Celtic'i yönetebiliyorsanız, Büyük Britanya Başbakanı olabileceğinize inanıyorum. Bence bu kadar zor bir iş.
Celtic'te bunun tadını sadece 24 saat kadar çıkarabilirsiniz, çünkü her an başka bir kriz kapıda bekliyor. Bunun farkında olmalısınız. Bunun tadını çıkarmak için bolca zamanınız olacağını düşünürsünüz, ama Celtic'te öyle olmaz. Ancak burası, yönetmek için dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve geri kalan her şeyle başa çıkmak zorundasınız."
O'Neill, Leicester, Aston Villa, Sunderland, İrlanda Cumhuriyeti ve Nottingham Forest'ta da görev yapmış olan, yıllar içinde bu talepleri nasıl karşılayacağını öğrenmiştir. Sky Sports'a, emekli olarak kendini tekrar kanıtlamak zorunda olduğunu şöyle anlatmıştır: "İlk geri döndüğümde her şey çok hızlı gelişti, Brendan istifa etmişti, aynı öğleden sonra bir telefon aldım ve gelip görevi devralıp devralmayacağımı sordular.
“Doğal olarak endişeliydim. İlk kez geri dönmekten endişe duymamın nedeni, kazanamazsanız, sadece yaşlı, çok yaşlı olarak görülmenizdi.
"Mesele, yıllar önce yaptığınız şeyleri mahvedip mahvetmeyeceğiniz değildi, ama sonuçta, sadece çok yaşlı olduğunuz ve yeni oyunda yer almadığınız düşünülürdü.
“Sonra [ikinci dönem için] bir telefon aldım ve sezon sonuna kadar gelmem istendi. O zaman endişem, evet, bu sefer biraz daha uzun sürecek, tekrar arayı kapatmamız gerekecek ve sanırım aynı korku ve endişeleri duyuyordum, bunu başarabilir miyiz diye, çünkü maçlar bitmeye başlıyordu.”
Kupa mücadelesi: O'Neill ve Celtic daha fazla kupa kazanmayı hedefliyor
Arş-rakibi Rangers ile heyecan dolu bir çeyrek final mücadelesinin ardından İskoçya Kupası yarı finaline yükselen Celtic, şu anda Premiership tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Hearts'ın beş puan gerisinde.
