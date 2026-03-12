"Hayatın tamamı paramparça oluyor" - Gordon Strachan, Martin O'Neill'ın 74 yaşında neden özel bir yer tuttuğunu açıklarken, Old Firm menajeri olmak için gerekenleri anlatıyor

2005 yılında Celtic'te O'Neill'in yerine geçen Strachan, BBC Sport'a Parkhead'de çalışmakla ilgili olarak şunları söylemişti: "Yanlış anlamayın, burası harika bir yer. Rangers veya Celtic'i yönetebiliyorsanız, Büyük Britanya Başbakanı olabileceğinize inanıyorum. Bence bu kadar zor bir iş.

Celtic'te bunun tadını sadece 24 saat kadar çıkarabilirsiniz, çünkü her an başka bir kriz kapıda bekliyor. Bunun farkında olmalısınız. Bunun tadını çıkarmak için bolca zamanınız olacağını düşünürsünüz, ama Celtic'te öyle olmaz. Ancak burası, yönetmek için dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve geri kalan her şeyle başa çıkmak zorundasınız."

O'Neill, Leicester, Aston Villa, Sunderland, İrlanda Cumhuriyeti ve Nottingham Forest'ta da görev yapmış olan, yıllar içinde bu talepleri nasıl karşılayacağını öğrenmiştir. Sky Sports'a, emekli olarak kendini tekrar kanıtlamak zorunda olduğunu şöyle anlatmıştır: "İlk geri döndüğümde her şey çok hızlı gelişti, Brendan istifa etmişti, aynı öğleden sonra bir telefon aldım ve gelip görevi devralıp devralmayacağımı sordular.

“Doğal olarak endişeliydim. İlk kez geri dönmekten endişe duymamın nedeni, kazanamazsanız, sadece yaşlı, çok yaşlı olarak görülmenizdi.

"Mesele, yıllar önce yaptığınız şeyleri mahvedip mahvetmeyeceğiniz değildi, ama sonuçta, sadece çok yaşlı olduğunuz ve yeni oyunda yer almadığınız düşünülürdü.

“Sonra [ikinci dönem için] bir telefon aldım ve sezon sonuna kadar gelmem istendi. O zaman endişem, evet, bu sefer biraz daha uzun sürecek, tekrar arayı kapatmamız gerekecek ve sanırım aynı korku ve endişeleri duyuyordum, bunu başarabilir miyiz diye, çünkü maçlar bitmeye başlıyordu.”