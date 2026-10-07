Getty Images Sport
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"Hayatın tadını çıkar kardeşim" - Brezilya efsanesi Ronaldinho, Barcelona ikonunun Arjantin kariyerine nokta koymasının ardından Lionel Messi için duygusal bir mesaj kaleme aldı
Anıtsal bir veda
Messi, görkemli 21 yıllık milli takım kariyerine muhteşem bir şekilde noktayı koydu. 39 yaşındaki yıldız, Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de 93. sıradaki Benin'e karşı Arjantin'i 3-0'lık net bir galibiyete taşıdı. Son maçında eski günlerini hatırlatan bir performans sergileyen Messi, 71. dakikada penaltıdan ağları bulmadan önce iki asist yaptı.
Bu penaltı golü, onun ülkesi adına attığı 126. ve son gol oldu. Ağustosta milli takımdan ayrılma niyetini açıklamış olan Messi'nin vedası, dünyanın dört bir yanından sevgi seline yol açtı. Uzaktan izleyenler arasında Ronaldinho da vardı ve eski takım arkadaşını onurlandırmak için kısa süre içinde sosyal medyaya başvurdu.
- Getty Images Sport
"Hayatın tadını çıkar, kardeşim"
Barcelona'da parlayış döneminde genç yaştaki Messi'ye mentorluk yapan Ronaldinho, yıldız oyuncunun başarılarından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Brezilyalı isim, "Kardeşim, hikâyenin ilk gününden beri onun bir parçası olmak ne büyük bir keyif ve ne büyük bir mutluluktu" diye yazdı. "Bize gülümsemeyi ve futboldan bu kadar keyif almayı sen sağladın. İsmin, ülkenin ve tüm dünyanın tarihine kazındı."
2002 Dünya Kupası şampiyonu ayrıca Messi'nin kariyeri boyunca milli takımla kupa kazanması yönünde üzerinde oluşan büyük baskıyı da kabul etti. Ronaldinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluk hayalimizi gerçekleştirip tüm ulusumuzu temsil ederek dünya şampiyonu olduğumuzda hissettiğimiz sevinci sadece biz biliriz. Milli takımın ve ülken için her şeyini verdin."
Uzun bir futbol kariyerinin kişisel bedelini de kabul eden Ronaldinho, veda niteliğinde bazı tavsiyelerde bulunarak şunları ekledi: "Seni gayet iyi anlıyorum ve aileyle ilgili her şeyin bizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye ittiğini biliyorum. Hayatın tadını çıkar, kardeşim. Bugün ve her zaman senin için en iyisini diliyorum."
Buenos Aires'te gözyaşları
Son düdüğün ardından, gözyaşları içindeki Messi Buenos Aires'teki tıklım tıklım dolu kalabalığa seslendi. Inter Miami'nin süperstarı, son maçını ağustosta 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge'ye adadı.
"Çok fazla duygu var. Açıkçası ilk düşündüğüm şey babam," diye itiraf etti Messi taraftarlara. "Bana kalan tek şey teşekkür etmek. Bu formayı 20 yıl boyunca giymek benim için çok şey ifade etti. Burada olmak için çabalamayı, savaşmayı ya da istemeyi hiç bırakmadım."
Yolculuğunu değerlendiren tecrübeli forvet, ayrılığının hüznünü kabul etti. "Bu benim için çok zor bir an," diye ekledi. "Geri dönememek büyük bir hüzün olacak. Sonsuza kadar geri dönmek isterdim, çünkü Arjantin'de oynamak insanın başına gelebilecek en harika şey."
- AFP
Ailesine ve kulübüne odaklanıyor
Milli takım görevleri resmen sona eren Messi, artık kariyerinin geri kalanını yalnızca Inter Miami’ye adayacak. Uluslararası takvimin yıpratıcı yükünden uzaklaşması, 2022 Dünya Kupası kazananı ve iki kez Copa America şampiyonu olan yıldızın fiziksel yükünü daha etkili şekilde yönetmesine olanak tanıyacak. Ronaldinho’nun veda mesajında da vurguladığı gibi, bu yeni boşluklar Messi’ye kariyerinin son demlerine yaklaşırken ailesiyle daha fazla zaman geçirme konusunda da önemli bir fırsat sunacak.
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