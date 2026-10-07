Barcelona'da parlayış döneminde genç yaştaki Messi'ye mentorluk yapan Ronaldinho, yıldız oyuncunun başarılarından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Brezilyalı isim, "Kardeşim, hikâyenin ilk gününden beri onun bir parçası olmak ne büyük bir keyif ve ne büyük bir mutluluktu" diye yazdı. "Bize gülümsemeyi ve futboldan bu kadar keyif almayı sen sağladın. İsmin, ülkenin ve tüm dünyanın tarihine kazındı."

2002 Dünya Kupası şampiyonu ayrıca Messi'nin kariyeri boyunca milli takımla kupa kazanması yönünde üzerinde oluşan büyük baskıyı da kabul etti. Ronaldinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluk hayalimizi gerçekleştirip tüm ulusumuzu temsil ederek dünya şampiyonu olduğumuzda hissettiğimiz sevinci sadece biz biliriz. Milli takımın ve ülken için her şeyini verdin."

Uzun bir futbol kariyerinin kişisel bedelini de kabul eden Ronaldinho, veda niteliğinde bazı tavsiyelerde bulunarak şunları ekledi: "Seni gayet iyi anlıyorum ve aileyle ilgili her şeyin bizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye ittiğini biliyorum. Hayatın tadını çıkar, kardeşim. Bugün ve her zaman senin için en iyisini diliyorum."







