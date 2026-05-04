Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Hayatımın en zorlu mücadelesi!" Eski bir dev kaosun içinde boğuluyor – ve bir efsanenin kurtarma operasyonu gerçekleşmeden önce tamamen çökebilir

Sevilla FC, Şampiyonlar Ligi'nin gediklisiyken ve Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluklar kazanan bir takımdan, yavaş yavaş küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir takıma dönüştü. Takım, şimdi her zamankinden daha fazla dibe vurma tehlikesiyle karşı karşıya.

Heyecan verici atmosferiyle tanınan Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán stadyumu, ağzına kadar dolmuştu. Bölgeye özgü bir yetenek olan sağ bek Jose Angel Carmona, 90. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirerek maçı kesinleştirmişti. Sevilla FC’de coşku hakimdi; Barselona’dan gelen konuklar yenilgiye uğramıştı.

"Maçın hiç bitmemesini istedim," diye konuşacaktı maçtan sonra o zamanlar Sevilla'nın teknik direktörü olan coşkulu Matias Almeyda. Carmona'nın golünden kısa bir süre sonra Akor Adams skoru daha da artırdı ve Sevilla, şampiyon Barça'yı 4-1'lik skorla evine gönderdi.

  • Olay, 2025 yılının Ekim ayı başında, 8. haftada yaşandı. Sevilla, LaLiga sıralamasında altıncı sıraya yükselmiş ve doğru yolda ilerliyor gibi görünüyordu. Geçtiğimiz yaz görevi devralan teknik direktör Almeyda, iki sezon süren sıkıntılı dönemden sonra bir zamanlar İspanya'nın en iyi takımlarından biri olan bu kulübü yeniden zirveye taşımakla görevlendirilmişti. Endülüs ekibi sezona iki mağlubiyetle başlamış olsa da, Barça'ya karşı oynadıkları muhteşem maç da dahil olmak üzere, sonraki altı maçtan 13 puan topladı.

    Gerçek şu ki, Sevilla'nın Hansi Flick'in yıldızlar topluluğuna karşı aldığı galibiyet, her şeyden önce kaleci Odysseas Vlachodimos'un sayısız muhteşem kurtarışlarına ve Robert Lewandowski'nin kaçırdığı penaltıya borçluydu. Ama neyse. Ancak şimdi, yaklaşık yedi ay önceki o güneşli Pazar öğleden sonrasına büyük bir hüzünle bakılıyor.

    Çünkü Sevilla'nın bugünü, tam anlamıyla küme düşme mücadelesi demek. Şu anki 18. sıra, 26 yıl sonra ilk kez ikinci lige düşmek anlamına geliyor. O zamanlar, 1999/2000 sezonunda, Deportivo La Coruna İspanya şampiyonu, Real Zaragoza dördüncü olmuştu. Sevilla ile birlikte küme düşenler: Atlético Madrid ve şehir rakibi Betis. Bunun ne kadar uzun zaman önce olduğu konusunda yeterli kanıt.

    Sevilla'nın 2014 ile 2023 arasında kazandığı beş Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2008 ile 2021 arasında beş kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalmasının getirdiği ihtişamın şimdilik tamamen solmaya başladığı gerçeği, hiçbir şekilde tesadüf değildir. Geriye dönüp bakıldığında, kulüp yöneticileri 2022 sonbaharında Julen Lopetegui'ye biraz daha fazla şans vermeli miydi? Lopetegui, bugüne kadar görevde dokuz aydan fazla kalan son teknik direktördür.

    Lopetegui, 2019 ile 2022 yılları arasında Sevilla'yı üst üste üç kez dördüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş, ayrıca 2020'de Güney İspanyollara toplam yedi Avrupa Ligi / UEFA Kupası şampiyonluğundan altıncısını kazandırmıştı. Buna rağmen Lopetegui'nin kredisi oldukça azdı ve 2022/23 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptıktan sonra, yedi maç gününün ardından takımın 17. sırada kalması üzerine görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

    FC Sevilla: Yavaş yavaş başlayan bir çöküş

    Lopetegui'nin görevden alınması özellikle dramatik bir şekilde gerçekleşti ve bir bakıma FC Sevilla'nın etrafında giderek artan kaosu yansıtıyordu. Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Lopetegui'nin ayrılması gerektiği sızdırılmıştı, ancak kovulması ancak BVB'ye karşı 1-4'lük yenilginin ardından resmi olarak duyuruldu. Taraftarlar gözle görülür şekilde sarsılmıştı ve Lopetegui de duygusal anlar yaşadı: "Çok sevdiğim ve şüphesiz her zaman kalbimde kalacak bir takımdan ayrılmak üzücü ve acı verici," dedi şu anda Katar milli takımının teknik direktörü olan 59 yaşındaki teknik adam Movistar'a.

    O sezonun sonunda, 2023 Avrupa Ligi zaferi ile Sevilla'nın efsanesi bir kez daha parladı, ancak sportif düşüş çoktan başlamıştı. Bunun başlıca suçlusunun Lopetegui olmadığı, son üç buçuk yılda yedi farklı teknik direktörün, durumu kalıcı olarak iyileştirmeye çalışıp başarısız olmalarından da anlaşılabilir.

    Sevilla'nın yönetim kademesinde de uzun süredir iyi bir izlenim bırakmaması ve mevcut başkan Jose Maria del Nido Jr. ile kulübün eski başkanı olan babası Jose Maria del Nido Sr. arasındaki anlaşmazlığın uzun süredir kulübün üzerinde bir gölge oluşturması da durumu daha da zorlaştırıyor. Ancak devam eden sportif kriz dönemleri, her şeyden önce kulübü rahatsız eden ve kaçınılmaz olarak sabır olmadan futbol başarılarının artık elde edilemeyeceği sonucunu doğuran mali zorluklarla yakından ilgilidir.

    Bu sezon Sevilla, mali sıkıntılar nedeniyle LaLiga'da en düşük ikinci maaş tavanına sahip; geçen sezon ise İspanya'nın birinci ve ikinci ligindeki tüm kulüpler arasında en düşük maaş tavanına sahipti. Bu durum doğal olarak oyuncu kadrosunun kalitesini olumsuz etkiledi ve Sevilla'nın uluslararası arenadaki hedefleriyle artık bağdaşmıyor. Sevilla, 2019/20 sezonunda yeni oyuncular için 189 milyon avro harcamışken, 2025/26 sezonunda bu rakam sadece 250.000 avroya düştü. Alexis Sanchez veya Cesar Azpilicueta gibi yaşlanan yıldızları bedelsiz transfer etmek ve Odysseas Vlachodimos'u kiralamak gibi yaratıcı çözümler üretildi; ayrıca Jose Angel Carmona veya Isaac Romero gibi bölgeden gelen genç oyuncular artık daha kolay şans buluyor. Ancak bu zorunluluğu bir erdeme dönüştürmek için Sevilla'nın sabırlı kalması ve muhtemelen çok büyük bir gerilemeyi göze alması gerekiyor.

    Çünkü bu gerileme her zamankinden daha fazla tehdit oluşturuyor. 2024/25 sezonunda Sevilla, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı; 35. haftada Celta Vigo'ya 2-3 yenildikten sonra, ikinci lige düşmeyi gerektirecek ilk sıradan sadece dört puan önde kalmıştı. Deplasman maçından döndükten sonra, 400 kadar kısmen maskeli taraftar, antrenman merkezinde oyunculara rahatsız edici bir karşılama yaptı, takım otobüsüne yumurta ve hatta taş attı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı, korkmuş oyuncular ancak ertesi sabah evlerine dönebildi.

    Kısa bir süre sonra ligde kalma garantisi elde edildiğinde rahatlama o kadar büyük oldu ki. Antonio Cordon yeni sportif direktör olarak göreve başladı; teknik direktörlük pozisyonunda ise Sevilla, eski oyuncusu (1996/97) Matias Almeyda'yı göreve getirmekle oldukça cesur bir karar verdi. Arjantinli teknik adam için bu, Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki ilk göreviydi; daha önce Avrupa'da sadece AEK Atina'yı çalıştırmıştı. Oldukça umut verici bir başlangıcın ardından Almeyda, Ivan Rakitic, Ever Banega veya Lucas Ocampos gibi altın dönemlerin simge isimlerini kaybetmiş takımı, yeterince hızlı bir şekilde istikrarlı iyi sonuçlara ulaştıramadı.

    FC Sevilla'yı kesin bir çöküş bekliyor

    Ekim sonunda Barça'ya karşı elde edilen zaferin ardından, Sevilla, Mart sonunda Almeida'nın kovulmasına kadar geçen beş ayda ligde sadece dört galibiyet daha alabildi. 15. sıradaki konumuyla durum oldukça tehlikeli hale gelmişti ve bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan takım, acil önlemler almaya karar verdi. LaLiga'yı çok iyi tanıyan deneyimli İspanyol teknik direktör Luis Garcia görevi devraldı; ancak onun yönetiminde takımın durumu daha da kötüye gitti.

    Nisan başında Garcia yönetimindeki ilk maçta, ligin son sırasındaki Oviedo'ya 0-1 yenildi. İki hafta sonra Sevilla, sondan ikinci Levante'ye 0-2 yenildi; bu iki maç arasında Atletico Madrid'e karşı alınan sürpriz 2-1 galibiyet umut verdi. Ancak daha yakından bakıldığında, bu üç puan o kadar da şaşırtıcı değildi, çünkü Atleti teknik direktörü Diego Simeone, hafta sonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları arasında FC Barcelona'ya karşı XXL rotasyonu yaptı ve neredeyse tüm as oyuncularını dinlendirdi. Antoine Griezmann yoktu, Julian Alvarez yoktu, Marcos Llorente yoktu, Giuliano Simeone yoktu, Ademola Lookman ise sadece son 20 dakikada oyuna girdi.

    Sevilla için bu durumun hiçbir önemi yoktu elbette ve üç puan son derece önemliydi. Ancak bunu Levante'ye karşı alınan mağlubiyet ve ardından Osasuna'daki dram izledi: 80. dakikaya kadar önde olan Sevilla, beraberlik golünü yedi ve uzatmaların dokuzuncu dakikasında kalesinde gördüğü golle maçı 1-2 kaybetti. "Yıkıldık," dedi teknik direktör Garcia maçın bitiminden sonra. "Ağlıyorlar, derinden incinmişler," diyerek oyuncularının ruh halini özetledi. Sol bek Gabriel Suazo ise kelimeleri bulmakta zorlandı: "Boğazımda bir yumru var. Bu kulüp için canımı verirdim." Kaptan Nemanja Gudelj ise "Acıyor, çok acıyor," dedi.

    Garcia, Atletico maçından önce, kulübünün şu anda içinde bulunduğu ikilemi isabetli bir şekilde özetleyen bir cümle sarf etmişti. "Sevilla, İspanya'da ve Avrupa'da büyük bir kulüp," diyen Garcia, bu nedenle mevcut durumda taraftarların hayal kırıklığını anladığını ifade etti. Belki de 21. yüzyılın bugünkü hali, geçmişteki kadar görkemli olmadığını yavaş yavaş kabul etmek gerekiyor.

    Sergio Ramos, Sevilla'nın günümüzde de yeniden gerçekten büyük bir kulüp olmasını kesinlikle arzu ediyor. Real Madrid'in eski kaptanı, kariyerine bir zamanlar bu geleneksel Endülüs kulübünde başlamış ve 2023/24 sezonunda bir yıllığına geri dönmüştü. Ocak başından beri kulüpsüz olan 40 yaşındaki oyuncu, kış aylarında Sevilla'ya yeniden dönmeyi hedefledi, ancak Başkan del Nido Jr. buna veto etti. Gerekçesi: Ramos'un aynı anda hem oyuncu hem de sahibi olamayacağıydı.

    Çünkü eski İspanyol milli futbolcu, bir yatırımcı grubunun başı olarak Sevilla'yı devralmak istiyor ve kulübün sahibi olmak için yaklaşık 400 milyon euro teklif etmesi bekleniyor. Ramos'un devralımı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hâlâ belirsiz. Ancak tüm taraflar, kulübün en ünlü isimlerinden birinin yönetiminde ikinci ligde yeni bir başlangıç yapılmasını kesinlikle önlemek istiyor.

    "Bu, şimdiye kadar üstesinden gelmem gereken en zorlu zorluk," dedi teknik direktör Garcia kısa süre önce ve Sevilla'nın şu anki kötü durumunu şöyle özetledi: "Hayatımda hiç bu kadar çok çalışmadığımı sanmıyorum. Her şeyimi ortaya koyacağım. Yoğun bakımdayız, ama buradan hala çıkabiliriz."

  • FC Sevilla'nın LaLiga'daki kalan maç programı


    Maç günü

    Rakip

    34

    Real Sociedad (D)

    35

    Espanyol Barcelona (E)

    36

    FC Villarreal (D)

    37

    Real Madrid (E)

    38

    Celta Vigo (D)


