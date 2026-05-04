"Hayatımın en zorlu mücadelesi!" Eski bir dev kaosun içinde boğuluyor – ve bir efsanenin kurtarma operasyonu gerçekleşmeden önce tamamen çökebilir

Ekim sonunda Barça'ya karşı elde edilen zaferin ardından, Sevilla, Mart sonunda Almeida'nın kovulmasına kadar geçen beş ayda ligde sadece dört galibiyet daha alabildi. 15. sıradaki konumuyla durum oldukça tehlikeli hale gelmişti ve bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan takım, acil önlemler almaya karar verdi. LaLiga'yı çok iyi tanıyan deneyimli İspanyol teknik direktör Luis Garcia görevi devraldı; ancak onun yönetiminde takımın durumu daha da kötüye gitti.
Nisan başında Garcia yönetimindeki ilk maçta, ligin son sırasındaki Oviedo'ya 0-1 yenildi. İki hafta sonra Sevilla, sondan ikinci Levante'ye 0-2 yenildi; bu iki maç arasında Atletico Madrid'e karşı alınan sürpriz 2-1 galibiyet umut verdi. Ancak daha yakından bakıldığında, bu üç puan o kadar da şaşırtıcı değildi, çünkü Atleti teknik direktörü Diego Simeone, hafta sonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları arasında FC Barcelona'ya karşı XXL rotasyonu yaptı ve neredeyse tüm as oyuncularını dinlendirdi. Antoine Griezmann yoktu, Julian Alvarez yoktu, Marcos Llorente yoktu, Giuliano Simeone yoktu, Ademola Lookman ise sadece son 20 dakikada oyuna girdi.
Sevilla için bu durumun hiçbir önemi yoktu elbette ve üç puan son derece önemliydi. Ancak bunu Levante'ye karşı alınan mağlubiyet ve ardından Osasuna'daki dram izledi: 80. dakikaya kadar önde olan Sevilla, beraberlik golünü yedi ve uzatmaların dokuzuncu dakikasında kalesinde gördüğü golle maçı 1-2 kaybetti. "Yıkıldık," dedi teknik direktör Garcia maçın bitiminden sonra. "Ağlıyorlar, derinden incinmişler," diyerek oyuncularının ruh halini özetledi. Sol bek Gabriel Suazo ise kelimeleri bulmakta zorlandı: "Boğazımda bir yumru var. Bu kulüp için canımı verirdim." Kaptan Nemanja Gudelj ise "Acıyor, çok acıyor," dedi.
Garcia, Atletico maçından önce, kulübünün şu anda içinde bulunduğu ikilemi isabetli bir şekilde özetleyen bir cümle sarf etmişti. "Sevilla, İspanya'da ve Avrupa'da büyük bir kulüp," diyen Garcia, bu nedenle mevcut durumda taraftarların hayal kırıklığını anladığını ifade etti. Belki de 21. yüzyılın bugünkü hali, geçmişteki kadar görkemli olmadığını yavaş yavaş kabul etmek gerekiyor.
Sergio Ramos, Sevilla'nın günümüzde de yeniden gerçekten büyük bir kulüp olmasını kesinlikle arzu ediyor. Real Madrid'in eski kaptanı, kariyerine bir zamanlar bu geleneksel Endülüs kulübünde başlamış ve 2023/24 sezonunda bir yıllığına geri dönmüştü. Ocak başından beri kulüpsüz olan 40 yaşındaki oyuncu, kış aylarında Sevilla'ya yeniden dönmeyi hedefledi, ancak Başkan del Nido Jr. buna veto etti. Gerekçesi: Ramos'un aynı anda hem oyuncu hem de sahibi olamayacağıydı.
Çünkü eski İspanyol milli futbolcu, bir yatırımcı grubunun başı olarak Sevilla'yı devralmak istiyor ve kulübün sahibi olmak için yaklaşık 400 milyon euro teklif etmesi bekleniyor. Ramos'un devralımı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hâlâ belirsiz. Ancak tüm taraflar, kulübün en ünlü isimlerinden birinin yönetiminde ikinci ligde yeni bir başlangıç yapılmasını kesinlikle önlemek istiyor.
"Bu, şimdiye kadar üstesinden gelmem gereken en zorlu zorluk," dedi teknik direktör Garcia kısa süre önce ve Sevilla'nın şu anki kötü durumunu şöyle özetledi: "Hayatımda hiç bu kadar çok çalışmadığımı sanmıyorum. Her şeyimi ortaya koyacağım. Yoğun bakımdayız, ama buradan hala çıkabiliriz."