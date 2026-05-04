"Hayatımın en zorlu mücadelesi!" Eski bir dev kaosun içinde boğuluyor – ve bir efsanenin kurtarma operasyonu gerçekleşmeden önce tamamen çökebilir

Olay, 2025 yılının Ekim ayı başında, 8. haftada yaşandı. Sevilla, LaLiga sıralamasında altıncı sıraya yükselmiş ve doğru yolda ilerliyor gibi görünüyordu. Geçtiğimiz yaz görevi devralan teknik direktör Almeyda, iki sezon süren sıkıntılı dönemden sonra bir zamanlar İspanya'nın en iyi takımlarından biri olan bu kulübü yeniden zirveye taşımakla görevlendirilmişti. Endülüs ekibi sezona iki mağlubiyetle başlamış olsa da, Barça'ya karşı oynadıkları muhteşem maç da dahil olmak üzere, sonraki altı maçtan 13 puan topladı.

Gerçek şu ki, Sevilla'nın Hansi Flick'in yıldızlar topluluğuna karşı aldığı galibiyet, her şeyden önce kaleci Odysseas Vlachodimos'un sayısız muhteşem kurtarışlarına ve Robert Lewandowski'nin kaçırdığı penaltıya borçluydu. Ama neyse. Ancak şimdi, yaklaşık yedi ay önceki o güneşli Pazar öğleden sonrasına büyük bir hüzünle bakılıyor.

Çünkü Sevilla'nın bugünü, tam anlamıyla küme düşme mücadelesi demek. Şu anki 18. sıra, 26 yıl sonra ilk kez ikinci lige düşmek anlamına geliyor. O zamanlar, 1999/2000 sezonunda, Deportivo La Coruna İspanya şampiyonu, Real Zaragoza dördüncü olmuştu. Sevilla ile birlikte küme düşenler: Atlético Madrid ve şehir rakibi Betis. Bunun ne kadar uzun zaman önce olduğu konusunda yeterli kanıt.

Sevilla'nın 2014 ile 2023 arasında kazandığı beş Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2008 ile 2021 arasında beş kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalmasının getirdiği ihtişamın şimdilik tamamen solmaya başladığı gerçeği, hiçbir şekilde tesadüf değildir. Geriye dönüp bakıldığında, kulüp yöneticileri 2022 sonbaharında Julen Lopetegui'ye biraz daha fazla şans vermeli miydi? Lopetegui, bugüne kadar görevde dokuz aydan fazla kalan son teknik direktördür.

Lopetegui, 2019 ile 2022 yılları arasında Sevilla'yı üst üste üç kez dördüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş, ayrıca 2020'de Güney İspanyollara toplam yedi Avrupa Ligi / UEFA Kupası şampiyonluğundan altıncısını kazandırmıştı. Buna rağmen Lopetegui'nin kredisi oldukça azdı ve 2022/23 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptıktan sonra, yedi maç gününün ardından takımın 17. sırada kalması üzerine görevinden ayrılmak zorunda kaldı.