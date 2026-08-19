AFP
Çeviri:
'Hayatımın en kötü yılı' - Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye transferinin ardından Napoli'ye sert suçlamalarda bulundu
Napoli boykotu iddiaları
Lukaku, Napoli'deki son aylarına ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı ve kulübün yaz ayındaki ayrılığı öncesinde itibarına aktif şekilde zarar vermeye çalıştığını öne sürdü. Belçikalı milli oyuncu, Olympiakos'a karşı Ağustos 2025'te oynanan hazırlık maçında yaşadığı ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle son sezonunun ağır şekilde sekteye uğradığını, bunun birden fazla nükse yol açtığını ve Belçika'da tedavi görme kararı konusunda Napoli'nin sağlık ekibiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığını gördü. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndakilerin, onu kapı dışarı etmek için fizik durumu hakkındaki anlatıyı manipüle ettiğini düşünüyor.
Durumu daha da kötüleştiren ise, şu anda Fenerbahçe forması giyen forvetin aynı dönemde büyük bir kişisel trajedi yaşaması oldu. Sahadaki anlaşmazlıkların ötesinde, Eylül 2025'te babasının yıkıcı kaybını yaşadı ve ardından cenaze için naaşın iadesi konusunda ailesine yönelik şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı.
Partenopei ile ilişkisinin tamamen koptuğu çalkantılı dönemi değerlendiren Lukaku, ayrılığının arka planı hakkında açık konuştu. Lukaku, Belçika'da Het Laatste Nieuws'a verdiği demeçte, "Hayatımdaki en kötü yıldı [2025]" itirafında bulundu. "Napoli'den ayrılmayı seçtim çünkü bazı şeyler duyuyordum ve kararların çoktan verildiğini hissediyordum… hepsi bu. Eğer durum buysa, ayrılmam benim için daha iyiydi. Formda olmadığım iddiası kesinlikle doğru değildi. Muhtemelen bunu İtalya'da beni boykot etmek için söylediler ama ben yüzde 100 maça hazırım."
- Getty Images Sport
Saha içinde ve saha dışında geçen kâbus gibi bir yıl
Lukaku, 2024 yazında 30 milyon € bonservis bedeliyle Napoli'ye katılmış ve kulüpte hemen etki yaratmıştı. Belçikalı forvet, ilk sezonunda Partenopei'yi Serie A şampiyonluğuna taşıyan isimlerden biri oldu ve kulüp tarihindeki dördüncü Scudetto'nun kazanılmasında kilit rol oynadı.
2025-26 sezonu, kulüp düzeyinde tecrübeli hücum oyuncusu için kuşkusuz zorlu geçti. Olympiacos'a karşı sezon öncesi oynanan hazırlık maçında yaşadığı ciddi uyluk sakatlığının ardından süreleri ciddi şekilde kısıtlanan Lukaku, geçen sezon Napoli formasıyla yalnızca yedi maça çıkıp bir gol attı. Ancak bu yaz Dünya Kupası'nda Belçika adına altı maçta forma giyip üç gol atarak milli takım düzeyinde formunu bulmayı başardı.
Türkiye'de Fenerbahçe ile yeni başlangıçlar
Napoli defterini sonunda kapatan Lukaku, kariyerini İstanbul'un ışıkları altında yeniden canlandırmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncu, performansa bağlı ek ödemelere ek olarak 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye iki yıllık sözleşmeyle katıldı ve Türk devinde şimdiden iz bıraktı. Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile 1-1 berabere kalınan maçta forma giydi.
Süper Lig'e katılma kararı hakkında konuşan Lukaku, yeni bir başlangıç yapma arzusunu ve yeni bir rekabet kıvılcımına duyduğu ihtiyacı anlattı. "Bu yeni bir deneyim ama seviyesi iyi. Motivasyona ihtiyacım var, bu yüzden bu benim için en doğru adım, mümkün olduğunca rekabetçi şekilde oynamaya devam etmek istiyorum. Güçlü bir ligdeyim, kupalar için mücadele ediyorum, belki Şampiyonlar Ligi'nde bile oynarım."
- AFP
Emeklilik planları ve Belçika'daki gelecek
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi onu 35 yaşına kadar Türkiye'de tutacak olsa da Lukaku, futbolculuk günlerinin sonu için şimdiden net bir yol haritası belirlemiş durumda. Henüz kramponlarını asmaya niyeti yok, ancak Belçika Milli Takımı'ndaki rekorlarla dolu uluslararası kariyeri de dahil olmak üzere sahadaki zamanı için kesin bir bitiş tarihi koydu.
Golcü oyuncu, kariyerini on yılın sonunda noktalamadan önce köklerine dönmeyi planlıyor. Lukaku, "Umarım o iki yılı tamamlayabilirim ve sonrasında eve döneceğim" dedi. "O zamana kadar da kesinlikle formda olurum. Her zaman 2030'a kadar oynamaya devam etmek istediğimi söyledim, buna Belçika da dahil. Ama ondan sonra oyun biter. Bakın, 40 yaşına kadar devam edebilen çok oyuncu var. İnsanların fikirlerini sürekli dinlerseniz mutsuz olursunuz. Kendime iyi bakıyorum ve şimdi geri döndüm" ifadelerini kullandı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun