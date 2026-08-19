'Hayatımın en kötü yılı' - Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye transferinin ardından Napoli'ye sert suçlamalarda bulundu

Lukaku, Napoli'deki son aylarına ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı ve kulübün yaz ayındaki ayrılığı öncesinde itibarına aktif şekilde zarar vermeye çalıştığını öne sürdü. Belçikalı milli oyuncu, Olympiakos'a karşı Ağustos 2025'te oynanan hazırlık maçında yaşadığı ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle son sezonunun ağır şekilde sekteye uğradığını, bunun birden fazla nükse yol açtığını ve Belçika'da tedavi görme kararı konusunda Napoli'nin sağlık ekibiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığını gördü. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndakilerin, onu kapı dışarı etmek için fizik durumu hakkındaki anlatıyı manipüle ettiğini düşünüyor.

Durumu daha da kötüleştiren ise, şu anda Fenerbahçe forması giyen forvetin aynı dönemde büyük bir kişisel trajedi yaşaması oldu. Sahadaki anlaşmazlıkların ötesinde, Eylül 2025'te babasının yıkıcı kaybını yaşadı ve ardından cenaze için naaşın iadesi konusunda ailesine yönelik şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı.

Partenopei ile ilişkisinin tamamen koptuğu çalkantılı dönemi değerlendiren Lukaku, ayrılığının arka planı hakkında açık konuştu. Lukaku, Belçika'da Het Laatste Nieuws'a verdiği demeçte, "Hayatımdaki en kötü yıldı [2025]" itirafında bulundu. "Napoli'den ayrılmayı seçtim çünkü bazı şeyler duyuyordum ve kararların çoktan verildiğini hissediyordum… hepsi bu. Eğer durum buysa, ayrılmam benim için daha iyiydi. Formda olmadığım iddiası kesinlikle doğru değildi. Muhtemelen bunu İtalya'da beni boykot etmek için söylediler ama ben yüzde 100 maça hazırım."