Klopp, Dünya Kupası sırasında Alman televizyonunda canlı yayında Nagelsmann’dan özür dilemek zorunda kaldı. Almanya’nın Curacao ile oynadığı açılış maçında yorumcu olarak yer alan Klopp, “Neyse ki Julian Nagelsmann hâlâ kadroyu belirliyor” derken diline takıldı. “Hâlâ” kelimesinin kullanılması, memleketinde tartışmalara yol açtı.

Maçın ardından Klopp şöyle konuştu: "Yılın en nefret edilen kelimesini şimdiden buldum: ‘Hâlâ’. Bunun için kendime bir yumruk atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. Kelime o kadar doğal bir şekilde ağzımdan çıktı ki, konuyla hiçbir ilgisi yok."

Canlı yayında doğrudan Nagelsmann’a seslenen Klopp, “Söylemem gereken bir şey daha var… Bunun için hâlâ zaman ayırmamız gerekiyor. Biz de gayri resmi olarak takımın bir parçasıyız, kesinlikle sizin tarafınızdayız. Şunu fark ettim ki: Yarından sonra 59 yaşına gireceğim ve hâlâ bir aptalım. Ne yaparsanız yapın, tamamen sizin tarafınızdayız. Buradaki süreci bozmak gibi bir niyetimiz hiç yoktu."