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"Hayatımın en kötü günlerinden biri" - Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann'ın yerine Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne getirildikten sonra, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Klopp, Almanya'daki görevine başladı
Klopp, Almanya'nın yeni milli takım teknik direktörü olarak resmen onaylandı ve Nagelsmann'ın ardından milli takımı yönetecek 13. isim oldu. Eski Liverpool teknik direktörü, Frankfurt'ta Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından tanıtıldı. Klopp'un önündeki görev, dört kez dünya şampiyonu olan milli takımı uluslararası futbolun zirvesine geri döndürmek.
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Nagelsmann’ın o anına duyulan pişmanlık
Klopp’un değindiği ilk konulardan biri, Dünya Kupası’nın ardından Nagelsmann ile olan ilişkisiydi; o zamandan beri ikisi arasında hiçbir temas olmadığını vurguladı. Sky Sport’un aktardığına göre, bir basın toplantısında şunları söyledi: “Dünya Kupası’ndan bu yana hiçbir temasım olmadı. Julian Nagelsmann’a büyük saygı duyuyorum. ‘Hâlâ’ yorumunun yapıldığı gün, hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Keşke böyle bir şey olmasaydı, ama artık oldu. Julian’a sadece en iyisini diliyorum."
Klopp'un tartışmalı Dünya Kupası anı
Klopp, Dünya Kupası sırasında Alman televizyonunda canlı yayında Nagelsmann’dan özür dilemek zorunda kaldı. Almanya’nın Curacao ile oynadığı açılış maçında yorumcu olarak yer alan Klopp, “Neyse ki Julian Nagelsmann hâlâ kadroyu belirliyor” derken diline takıldı. “Hâlâ” kelimesinin kullanılması, memleketinde tartışmalara yol açtı.
Maçın ardından Klopp şöyle konuştu: "Yılın en nefret edilen kelimesini şimdiden buldum: ‘Hâlâ’. Bunun için kendime bir yumruk atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. Kelime o kadar doğal bir şekilde ağzımdan çıktı ki, konuyla hiçbir ilgisi yok."
Canlı yayında doğrudan Nagelsmann’a seslenen Klopp, “Söylemem gereken bir şey daha var… Bunun için hâlâ zaman ayırmamız gerekiyor. Biz de gayri resmi olarak takımın bir parçasıyız, kesinlikle sizin tarafınızdayız. Şunu fark ettim ki: Yarından sonra 59 yaşına gireceğim ve hâlâ bir aptalım. Ne yaparsanız yapın, tamamen sizin tarafınızdayız. Buradaki süreci bozmak gibi bir niyetimiz hiç yoktu."
- Getty Images
Dikkatler yeniden yapılanmaya yöneliyor
Klopp’un öncelikli hedefi, oyuncularıyla bağ kurmak ve Almanya milli takımının temellerini atmak olacak. Milli takım baş antrenörlüğündeki ilk görevine başlayan deneyimli teknik adam, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda şok bir şekilde elenmesinin ardından, ülkeyi yeniden dünyanın önde gelen futbol ülkeleri arasına taşımayı hedefliyor.
Klopp, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Günlük rutinimin nasıl olacağını henüz bilmiyorum; yarın başlamayacağına neredeyse seviniyorum,” dedi. “Wiesbaden’de yaşıyorum ve kesinlikle sık sık Frankfurt’ta olacağım. Oyuncularımızın bulunduğu her ülkedeki maçları izleyeceğim. Onları sadece maçta izlemekten ziyade, oyuncularla daha fazla iletişim kurmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularla bir an önce iletişime geçmeye çalışacağım.”
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