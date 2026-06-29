"Hayatımın en kötü günlerinden biri": İspanyol hücum yıldızını Dünya Kupası'nda acı bir son bekliyor

İspanya Futbol Federasyonu, sakatlığın tam olarak ne kadar ciddi olduğu ve 23 yaşındaki oyuncunun Avusturya maçında sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Williams, geçen sezon da kasık ve uyluk ağrıları nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalmış ve turnuva başlamadan kısa bir süre önce ancak forma girmişti.

Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, bu sakatlık şokuna rağmen oyuncusunun hızlı bir şekilde iyileşeceği konusunda iyimser: “Hafif bir rahatsızlık hissediyor, bu aşırı yüklenmeden kaynaklanıyor olabilir. Test sonuçlarını beklememiz gerekiyor,” dedi de la Fuente, Uruguay maçı sonrasında.

Williams’ın yokluğu, İspanya için kanat pozisyonlarındaki oyuncu seçeneğini daha da kısıtlayacaktır. Barça’nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlıktan dönüşünün ardından henüz yüzde 100 formda değil; ayrıca Uruguay maçında Yeremy Pino da ciddi bir sakatlık geçirdi. “Kanat oyuncusu olmadan oynamak zorunda kalırsak bunu yaparız, temel oyun anlayışımızda bir değişiklik olmayacak,” diye açıkladı de la Fuente.