"Hayatımın en iyi kararı" - Lionesses'ın yıldızı Georgia Stanway, Bayern Münih'te "durgunlaşan" kariyerini nasıl yeniden canlandırdı ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi?

Şu anda Lionesses efsanesi haline gelen oyuncunun umduğu gibi gitmeyen şeyler sadece milli takımda değildi. Manchester City’de Stanway, tercih ettiği orta saha pozisyonunda forma şansı bulmakta zorlanıyordu; teknik direktör Gareth Taylor ise onun güvenilirliğine ve çok yönlülüğünden yararlanarak zaman zaman onu sağ ve sol bek pozisyonlarında oynatıyordu.

"Bir çıkmaza girmiştim," dedi Sky Sports'a. "Olabileceğimi bildiğim kadar mutlu değildim."

Dört yıl sonra ise durum tamamen farklı. Stanway, İngiltere kadrosunda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri ve Wiegman yönetiminde tüm büyük turnuva maçlarında ilk 11'de yer alan tek oyuncu. Aynı zamanda kadın futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Bunun birkaç nedeni var, ancak 2022 yazında gerçekleşen Stanway'in Bayern Münih'e transferini en önemli nedenlerden biri olarak görmemek zor. Almanya'daki kariyeri sona ermek üzereyken ve Arsenal'e transferi de an meselesi gibi görünürken, bu transferi "hayatımın [ve] kariyerimin en iyi kararı" olarak nitelendirmesi hiç de şaşırtıcı değil.