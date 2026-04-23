"Hayatımın en iyi kararı" - Lionesses'ın yıldızı Georgia Stanway, Bayern Münih'te "durgunlaşan" kariyerini nasıl yeniden canlandırdı ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi?

Ancak Stanway’in Bayern’deki serüveni henüz sona ermedi. Süper Kupa ve lig şampiyonluğu garantilenmiş olsa da, hâlâ DFB-Pokal mücadelesi ve Bundesliga’yı yenilgisiz tamamlama şansı var. Bayern, tüm sezon boyunca sadece bir kez puan kaybetti; bu da Eylül ayında Jena ile oynanan golsüz berabere kalan maçtı.
Tabii bir de Şampiyonlar Ligi var. Bu, Bayern'in kadınlar takımının henüz ulaşamadığı bir turnuva; kulüp, ilk finaline henüz çıkamadı. Ancak bu hafta sonu, üç kez şampiyon olan Barcelona'nın rakip olduğu yarı finalde büyük bir fırsatın başlangıcı olacak.
Kolay olmayacak. Barça, Ekim ayında Bayern'i 7-1 mağlup etmişti; bu, Katalanların ne kadar yıkıcı bir güç olabileceğinin bir göstergesiydi. Ancak Barça'nın bek oyuncusu Esmee Brugts, Alman şampiyonunun o zamandan bu yana 25 galibiyetle 26 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığını gördükten sonra, bu kez Bayern'den tamamen farklı bir mücadele beklediğini bu hafta kesin bir dille ifade etti.
Brugts, "Bayern Münih, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri" dedi. "Kolay bir lig olmayan Alman liginde hakimiyet kuruyorlar ve bizimle oynadıkları [son] maçtan bu yana hiç kaybetmediler. Bu gerçekten etkileyici ve tüm övgüyü hak ediyorlar. Tabii ki, onlarla oynadığımız ilk maç bir süre önceydi ve farklı bir bağlamda geçmişti. Bir daha asla aynı maç olmayacağını biliyoruz. Futbol budur. Her maç farklıdır ve elimizden geldiğince hazır olmalıyız."
Bayern de bir karşılaşmadan diğerine işlerin nasıl değişebileceğini ilk elden biliyor. Ne de olsa bu iki takım 2022-23 sezonunda aynı Şampiyonlar Ligi grubundaydı ve Alman ekibi, birkaç ay önce Camp Nou'da 3-0 yenildikten sonra evinde Barça'yı 3-1 mağlup etmişti. O zamandan bu yana üç yıl içinde her iki kadro da değişti, ancak Stanway dahil birçok oyuncu da kadroda kaldı.
Bayern formasıyla oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçlarından birinde, muhteşem bir performans sergileyerek Katalanları şaşkına çevirmişti. Şimdi, Bayern formasıyla oynayacağı son Şampiyonlar Ligi maçlarından birinde, kariyerinin "en iyi" dört yılı olarak tanımladığı bu dönemi şık bir şekilde kapatmak isteyen Stanway, takımının bunu tekrar başarmasına yardımcı olmak için kilit bir rol üstlenecek.