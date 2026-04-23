Georgia Stanway Bayern Munich
"Hayatımın en iyi kararı" - Lionesses'ın yıldızı Georgia Stanway, Bayern Münih'te "durgunlaşan" kariyerini nasıl yeniden canlandırdı ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi?

Hemen hemen her futbolcunun kariyerinde bir "kırılma noktası" vardır ve Georgia Stanway için bu an 2022 yazında geldi. Bugün İngiltere milli takımındaki rolü ve futbol dünyasının en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilmesi göz önüne alındığında bunu düşünmek şaşırtıcı gelebilir, ancak o yılki Avrupa Şampiyonası yaklaşırken Stanway, Sarina Wiegman’ın ilk 11’inde yer almıyordu.

Şu anda Lionesses efsanesi haline gelen oyuncunun umduğu gibi gitmeyen şeyler sadece milli takımda değildi. Manchester City’de Stanway, tercih ettiği orta saha pozisyonunda forma şansı bulmakta zorlanıyordu; teknik direktör Gareth Taylor ise onun güvenilirliğine ve çok yönlülüğünden yararlanarak zaman zaman onu sağ ve sol bek pozisyonlarında oynatıyordu.

"Bir çıkmaza girmiştim," dedi Sky Sports'a. "Olabileceğimi bildiğim kadar mutlu değildim."

Dört yıl sonra ise durum tamamen farklı. Stanway, İngiltere kadrosunda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri ve Wiegman yönetiminde tüm büyük turnuva maçlarında ilk 11'de yer alan tek oyuncu. Aynı zamanda kadın futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Bunun birkaç nedeni var, ancak 2022 yazında gerçekleşen Stanway'in Bayern Münih'e transferini en önemli nedenlerden biri olarak görmemek zor. Almanya'daki kariyeri sona ermek üzereyken ve Arsenal'e transferi de an meselesi gibi görünürken, bu transferi "hayatımın [ve] kariyerimin en iyi kararı" olarak nitelendirmesi hiç de şaşırtıcı değil.

    Engeller

    Stanway’in profesyonel kariyerinin başlangıcı bundan daha iyi olamazdı. Blackburn Rovers’ın altyapısından geçerek A takımına yükseldikten sonra, 16 yaşında Manchester City’ye transfer oldu ve hemen Kadınlar Süper Ligi’nde forma giymeye başladı; henüz bir gençken takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Nitekim, 18 yaşında başladığı 2017-18 sezonunda Stanway, City'nin Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesine yardımcı oldu; bu turda Lyon, iki maçın toplamında City'yi sadece 1-0 mağlup etti. Sezonun sonunda ise Stanway, turnuvanın "Sezonun Takımı"na seçildi.

    Ancak 2021-22 sezonunda, Stanway'in City'deki sözleşmesi sona yaklaşırken, İngiltere milli takım oyuncusu hayal kırıklığı belirtileri göstermeye başladı. Orta sahada düzenli olarak forma giyemiyordu ve özellikle sakatlıklar yaşandığında takım için görevini yerine getirmesi gerektiğini anlasa da, Sky Sports'a şunları söyledi: "Çok yönlülük konusunda size dürüst olacağım: İleride, bu olmak istediğim bir şey değil."

    Kendi evinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde, bu durum Lionesses'teki konumuna da yardımcı olmuyordu. Turnuva öncesindeki İngiltere'nin sondan bir önceki hazırlık maçında Stanway yedek kulübesindeydi ve Wiegman maç öncesinde ona, onu ilk 11'e nasıl yerleştireceğinden emin olmadığını itiraf etmişti.

    Önemli değişiklikler

    Stanway için şans eseri iki şey oldu. Bunlardan biri, Wiegman'ın Lionesses takımında yaptığı değişiklikti. Orta sahada düzenli olarak oynayan Leah Williamson'ı stoper pozisyonuna kaydırarak Stanway için bir yer açtı. Bunun ardından Stanway, İngiltere'nin Euro 2022'de zafer kazandığı altı maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve o günden bu yana geriye bakmadı. O zamandan beri oynayabileceği 59 Lionesses maçının 48'inde ilk 11'de yer aldı ve bu maçların tümü büyük turnuvalarda oynanan maçlardı.

    Diğer önemli olay ise City'den ayrılıp, Almanya'da Bayern Münih ile yepyeni bir mücadeleye atılmasıydı. Bu anlaşma, Euro başlamadan önce imzalanmıştı ve Stanway, bunun turnuvada başarılı olmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

    "Euro'da bu kadar başarılı olmamın nedeni, Bayern ile sözleşme imzalamış olmamdı. Zihnim rahattı," dedi BBC Sport'a. Bu transferin uzun vadede de pek çok faydası oldu.

    Yeniden başlamak

    Stanway, kariyerinin o döneminde kendini nasıl hissettiği konusunda son derece açık ve dürüst. BBC Sport’a verdiği demeçte, “16 yaşından 23 yaşına kadar, yaklaşık sekiz yıl boyunca City’deydim” dedi. “Neredeyse 200 maçta forma giydim, yedi kupa kazandım ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak ayrıldım. Ama son 18 aydır bir duraklama yaşadığımı hissediyordum."

    Bu, son birkaç yıldır birçok röportajda tekrarladığı bir his; Sky Sports'a kendini "durma noktasında" olarak tanımladı ve Bayern Münih blogu Miasanrot'a şunları söyledi: "Münih'e transfer olmak benim için yeni bir başlangıç fırsatıydı. Manchester'da, daha fazla gelişemeyeceğim ya da ilerleyemeyeceğim bir noktaya geldiğimi hissediyordum." Değişim zamanı gelmişti ve Bayern bunu fazlasıyla sundu.

    "Kendimi konfor alanımdan çıkarmak, kendime meydan okumak ve 'Ne kadar iyi olabilirim?' sorusunu sormak istediğim bir durumdaydım," diye açıkladı Sky Sports'a. Münih'e transferi tam da bunun için mükemmel bir fırsat sağladı ve Stanway'in bulduğu cevaplar çok net oldu.

    Büyük gelişme - ve beklentilerin ötesinde

    Bayern'e transfer olması, Stanway'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu; durgunluk ve yerinde sayma hissinin ardından kariyerine yeniden can verdi. Her sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve şampiyonluk kazanan bir takımda orta sahada düzenli olarak forma giyerken, gelişmesine ve kendini geliştirmesine yardımcı olan yeni bir oyun tarzı ve ortamla tanıştı.

    Bu değişiklikle Stanway pek çok alanda gelişme kaydetti. Top kontrolü daha rafine hale geldi, top çalma zamanlaması daha keskinleşti ve eskiden sık sık kart görmesi nedeniyle zaman zaman soru işareti olan disiplini artık nadiren gündeme geliyor.

    "Bayern'de büyük ilerleme kaydettim," dedi transferinden sadece bir yıl sonra. "Beklediğimden çok daha hızlı ilerlediğimi düşünüyorum."

    O zamandan beri Stanway, orta sahada da daha çok yönlü hale geldi. Bu sezon daha geride, daha defansif bir rolde oynuyor, ancak bu zorlu göreve iyi uyum sağladı ve yine de etkileyici sayıda gol katkısı yapmayı başardı.

    Teknik olmayan yönleri de var. FCBinside ile yaptığı röportajda Stanway, Almanya'da "bir insan olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da büyüdüğünü" belirtti. Bu, İngiltere formasıyla oynarken de dikkat çekiyor, çünkü baskı altında düzenli olarak öne çıkıp görevini yerine getiriyor.

    Her alanda başarı

    Stanway’in Münih’teki serüveni sona ermek üzereyken, bunun tüm taraflar için tartışmasız bir başarı olduğu ortada. Kulübün arka arkaya kazandığı dört lig şampiyonluğunda – bunlardan en sonuncusu Çarşamba günü garantilendi – ve üç ulusal kupada kilit bir rol oynadı. Ayrıca, Bayern'in bu sezon Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesinde de neredeyse her maçta forma giydi; bu, kulübün son beş yıldaki en iyi performansı oldu.

    Bu başarı, özellikle 2023'teki ilk Ballon d'Or adaylığıyla bireysel olarak da takdir gördü; İngiltere de bu başarıdan payını aldı. Stanway, Almanya'ya transferinden bu yana Wiegman'ın kadrosunda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri haline geldi ve düzenli olarak belirleyici katkılarıyla Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde ilk 10'a yükseldi.

    Bu yaz Bayern'deki sözleşmesi sona ermeden önce bu kadar çok aranan bir serbest oyuncu olması şaşırtıcı değil; Arsenal, onu kadrosuna katacak takım olacak gibi görünüyor.

    Oynamaya değer pek çok şey var

    Ancak Stanway’in Bayern’deki serüveni henüz sona ermedi. Süper Kupa ve lig şampiyonluğu garantilenmiş olsa da, hâlâ DFB-Pokal mücadelesi ve Bundesliga’yı yenilgisiz tamamlama şansı var. Bayern, tüm sezon boyunca sadece bir kez puan kaybetti; bu da Eylül ayında Jena ile oynanan golsüz berabere kalan maçtı.

    Tabii bir de Şampiyonlar Ligi var. Bu, Bayern'in kadınlar takımının henüz ulaşamadığı bir turnuva; kulüp, ilk finaline henüz çıkamadı. Ancak bu hafta sonu, üç kez şampiyon olan Barcelona'nın rakip olduğu yarı finalde büyük bir fırsatın başlangıcı olacak.

    Kolay olmayacak. Barça, Ekim ayında Bayern'i 7-1 mağlup etmişti; bu, Katalanların ne kadar yıkıcı bir güç olabileceğinin bir göstergesiydi. Ancak Barça'nın bek oyuncusu Esmee Brugts, Alman şampiyonunun o zamandan bu yana 25 galibiyetle 26 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığını gördükten sonra, bu kez Bayern'den tamamen farklı bir mücadele beklediğini bu hafta kesin bir dille ifade etti.

    Brugts, "Bayern Münih, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri" dedi. "Kolay bir lig olmayan Alman liginde hakimiyet kuruyorlar ve bizimle oynadıkları [son] maçtan bu yana hiç kaybetmediler. Bu gerçekten etkileyici ve tüm övgüyü hak ediyorlar. Tabii ki, onlarla oynadığımız ilk maç bir süre önceydi ve farklı bir bağlamda geçmişti. Bir daha asla aynı maç olmayacağını biliyoruz. Futbol budur. Her maç farklıdır ve elimizden geldiğince hazır olmalıyız."

    Bayern de bir karşılaşmadan diğerine işlerin nasıl değişebileceğini ilk elden biliyor. Ne de olsa bu iki takım 2022-23 sezonunda aynı Şampiyonlar Ligi grubundaydı ve Alman ekibi, birkaç ay önce Camp Nou'da 3-0 yenildikten sonra evinde Barça'yı 3-1 mağlup etmişti. O zamandan bu yana üç yıl içinde her iki kadro da değişti, ancak Stanway dahil birçok oyuncu da kadroda kaldı.

    Bayern formasıyla oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçlarından birinde, muhteşem bir performans sergileyerek Katalanları şaşkına çevirmişti. Şimdi, Bayern formasıyla oynayacağı son Şampiyonlar Ligi maçlarından birinde, kariyerinin "en iyi" dört yılı olarak tanımladığı bu dönemi şık bir şekilde kapatmak isteyen Stanway, takımının bunu tekrar başarmasına yardımcı olmak için kilit bir rol üstlenecek.

