"Hayatımı ona borçluyum!" - Barcelona orta saha oyuncusu, İspanya milli takımına çağrılma haberini sabırsızlıkla beklerken, La Liga'da yıldızlığa yükselişinde Hansi Flick'e "minnettar" olduğunu söyledi
Prodigy, Dünya Kupası umutlarını sürdürüyor
Bernal, ağır bir çapraz bağ sakatlığını atlatmasının ardından Barcelona formasıyla 21 La Liga maçına çıkıp 3 gol katkısı sağlayarak büyük bir çıkış yakaladı. Şubat ayında Frenkie de Jong’un yokluğuyla ilk 11’deki yerini geri kazanan genç oyuncu, orta saha oyuncusu Fermin Lopez’in bacak kırılması nedeniyle yaklaşan Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından bu durumdan yararlanmayı umuyor. Catalunya Radio'ya konuşan Berga doğumlu genç yıldız, Luis de la Fuente'nin yakında açıklayacağı kadroda yer alacağı konusunda iyimser olduğunu itiraf etti.
Bernal, en büyük uluslararası hayalini dile getiriyor
Pazartesi günkü resmi duyuru öncesinde yaz tatili planlamaktan kaçınan ve takıma hızlı bir şekilde uyum sağlayan Bernal, şu açıklamayı yaptı: "Elbette gitmek isterim; bir ülkeyi temsil etmek bir futbolcu için en büyük onurdur ve henüz bu olasılığı tamamen dışlamadım. Şu anda yaz için herhangi bir plan yapmıyorum, şimdilik sadece beklemekten başka çarem yok."
Orta saha oyuncusu, kendisine henüz 17 yaşındayken A milli takımda ilk kez forma şansı veren ve rehabilitasyon sürecini özenle yöneten Flick'e de büyük övgüler yağdırdı. Bernal, "Ona hayatımı borçluyum. Henüz 17 yaşındayken bana güvendi ve ona her zaman minnettar olacağım" diye ekledi.
Efsanenin ayrılığı yaklaşıyor
Kulüp, önümüzdeki yaz Robert Lewandowski'nin ayrılışına hazırlanırken, Bernal, Polonyalı forvetin takımın üst üste iki kez lig şampiyonluğu kazanmasında oynadığı rol üzerine değerlendirmelerde bulundu. Forvetin mirasına değinen Bernal, "Barça'nın yeniden şampiyonluklar kazanmasına büyük katkı sağladı. O bir efsane ve ona her zaman minnettar olacağız" dedi.
Atletico Madrid'e karşı çekişmeli geçen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından kendi hedeflerine değinen Bernal, "Şampiyonluklar kazanmaya devam etmek, insanı en mutlu eden şey. Mutluyuz. Yüksek seviyeli bir mücadelede küçük detaylar yüzünden Şampiyonlar Ligi elimizden kaçtı, ancak gelecek yıl daha fazlasını hedefliyoruz" diye ekledi.
Dünya Kupası elemeleri yaklaşıyor
Yüksek puan alan bu defansif orta saha oyuncusu, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunu kesinleştireceği Pazartesi günü önemli bir idari dönüm noktasıyla karşı karşıya. Seçilmesi halinde Bernal, La Roja'nın 2010'daki zaferinin ardından ikinci şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunma fırsatı yakalayacak. İspanya, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak; ardından Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.