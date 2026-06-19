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"Hayatımdaki en sevdiğim anlardan biri" – İngiltere taraftarlarının yıldızlara gayri resmi Dünya Kupası marşıyla serenat yapması karşısında Harry Kane hayrete düştü
İngiltere ve taraftarlar, açılış maçındaki galibiyetin ardından bir araya geldi
İngiltere, Çarşamba günü Dallas'ta Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine başladı. Kane, iki gol atarak Gary Lineker'in 10 Dünya Kupası golü rekoruna ulaştı ve Üç Aslanlar'ın turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu. Ancak maçın bitiminden sonra en çok konuşulan konu, kutlamalar sırasında yaşandı. İngiltere oyuncuları, deplasmana gelen taraftarlarla birlikte Oasis'in hit şarkısı "Wonderwall"u söylediler ve stadyumda unutulmaz bir sahne yarattılar.
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Kane, Dallas’taki özel anları yad ediyor
“Lions Den” programında konuşan Kane, maç sonrası kutlamaların milli takımdaki en unutulmaz deneyimleri arasında yer aldığını itiraf etti. Kane ayrıca maçın ardından hep birlikte “Wonderwall” şarkısını söylemenin önemine de değindi.
"Bu, İngiltere formasıyla yaşadığım en sevdiğim anlardan biriydi, özellikle de büyük bir turnuvada," diye itiraf etti Kane. "Bunun sadece ilk maç olduğunu ve kendimizi fazla kaptırmadığımızı biliyorum, ama taraftarlarla kurduğumuz o duygusal bağ... Bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sanırım onlar da bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu görüyorlar.
"Şu anda aramızda bu bağ var, ama tam da o an, stadyumda ‘Wonderwall’ şarkısını söylerken, herkes sözlerini biliyordu ve bence bu gerçekten çok özel bir andı.
"İlk maçlar için, herkesten bu tür bir destek görmek harika ve memleketimizde de durumun aynı olduğunu biliyoruz. Gece maçı olduğu için etrafa bolca bira atılacağını biliyorduk, bu tür şeyleri çok seviyoruz."
Tuchel yönetiminde yeni bir enerji
Thomas Tuchel, göreve geldiğinden beri Gareth Southgate’in oluşturduğu kültürü daha da geliştirirken, İngiltere milli takım kampındaki birliktelik duygusunu güçlendirmeye odaklandı. Kane, mevcut kadronun önceki turnuva kadrolarından farklı bir havası olduğuna inanıyor. John Stones ve Jordan Pickford gibi oyuncularla birlikte, o da İngiltere’nin 2018 Dünya Kupası yarı final kadrosundan geriye kalan az sayıdaki üyeden biri.
"Bence bu kadro biraz farklı hissettiriyor," dedi. "Daha deneyimli ve yaşça daha büyük oyuncular olarak rollerimiz elbette biraz değişti. Bu kadroda önceki turnuvalardan kalan çok fazla oyuncu yok, bu yüzden kadroda bir tazelik var; takımdaki oyuncuların, açıkça özel bir yaz olabilecek bu sürecin bir parçası olma konusunda ne kadar istekli, arzulu ve heyecanlı olduklarını gerçekten görebiliyorsunuz."
- Getty Images Sport
Gana ile oynanacak maça odaklanın
Hırvatistan’ı yenmesi halinde İngiltere, bir sonraki tura yükselme şansını büyük ölçüde artıracak. Ancak bunun için L Grubu’ndaki bir sonraki maçında Gana’yı mağlup etmeleri gerekiyor. Kane’den ise zaferi garantilemek için bir kez daha Üç Aslanlar’ın hücumunu yönetmesi bekleniyor.