"Hayatımdaki en sevdiğim anlardan biri" – İngiltere taraftarlarının yıldızlara gayri resmi Dünya Kupası marşıyla serenat yapması karşısında Harry Kane hayrete düştü

“Lions Den” programında konuşan Kane, maç sonrası kutlamaların milli takımdaki en unutulmaz deneyimleri arasında yer aldığını itiraf etti. Kane ayrıca maçın ardından hep birlikte “Wonderwall” şarkısını söylemenin önemine de değindi.

"Bu, İngiltere formasıyla yaşadığım en sevdiğim anlardan biriydi, özellikle de büyük bir turnuvada," diye itiraf etti Kane. "Bunun sadece ilk maç olduğunu ve kendimizi fazla kaptırmadığımızı biliyorum, ama taraftarlarla kurduğumuz o duygusal bağ... Bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sanırım onlar da bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu görüyorlar.

"Şu anda aramızda bu bağ var, ama tam da o an, stadyumda ‘Wonderwall’ şarkısını söylerken, herkes sözlerini biliyordu ve bence bu gerçekten çok özel bir andı.

"İlk maçlar için, herkesten bu tür bir destek görmek harika ve memleketimizde de durumun aynı olduğunu biliyoruz. Gece maçı olduğu için etrafa bolca bira atılacağını biliyorduk, bu tür şeyleri çok seviyoruz."