Kane, Premier League'den Bundesliga'ya gitme kararının çocukluğundaki Beckham hayranlığına derinden bağlı olduğunu açıkladı. Londra'nın aynı bölgesinde büyüyen ve eski İngiltere kaptanıyla aynı okula giden Kane, Beckham'ın 2003'te Manchester United'dan Real Madrid'e yaptığı sarsıcı geçişi yakından takip etti. Birçok İngiliz oyuncu geleneksel olarak kendini yabancı liglerde denemekte tereddüt ederken, Kane kıtaya yönelme isteğinin bir kısmının idolünün İspanya'da başarılı olduğunu görmekten kaynaklandığını hissetti.

"O yurt dışında oynamaya gitti ve o dönemde belki de Premier League'den ayrılmasını tam olarak takdir edemedim," dedi Kane, TNT Sports'a. "Ama ben de bunu yaşamaya başlayıp kendimi ve en üst seviyede oynamayı daha iyi tanımaya başladığımda, buraya gelme kararını verdiğimde, bunun her İngiliz oyuncunun yaptığı bir şey olmadığını biliyordum ama şimdiye kadar yaptığım en iyi şey bu oldu. Bu yüzden onun izinden gitmek ve farklı bir şey deneyimlemek de bunun bir parçasıydı."