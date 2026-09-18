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‘Hayatımda yaptığım en iyi şey’ - David Beckham’ın ses getiren Real Madrid transferi, Harry Kane’e Bayern Münih’i fethetme konusunda nasıl ilham verdi
Bir Manchester United efsanesinin izinden giderek
Kane, Premier League'den Bundesliga'ya gitme kararının çocukluğundaki Beckham hayranlığına derinden bağlı olduğunu açıkladı. Londra'nın aynı bölgesinde büyüyen ve eski İngiltere kaptanıyla aynı okula giden Kane, Beckham'ın 2003'te Manchester United'dan Real Madrid'e yaptığı sarsıcı geçişi yakından takip etti. Birçok İngiliz oyuncu geleneksel olarak kendini yabancı liglerde denemekte tereddüt ederken, Kane kıtaya yönelme isteğinin bir kısmının idolünün İspanya'da başarılı olduğunu görmekten kaynaklandığını hissetti.
"O yurt dışında oynamaya gitti ve o dönemde belki de Premier League'den ayrılmasını tam olarak takdir edemedim," dedi Kane, TNT Sports'a. "Ama ben de bunu yaşamaya başlayıp kendimi ve en üst seviyede oynamayı daha iyi tanımaya başladığımda, buraya gelme kararını verdiğimde, bunun her İngiliz oyuncunun yaptığı bir şey olmadığını biliyordum ama şimdiye kadar yaptığım en iyi şey bu oldu. Bu yüzden onun izinden gitmek ve farklı bir şey deneyimlemek de bunun bir parçasıydı."
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İdolün peşinde
Aynı mahallede büyüyüp aynı okulun koridorlarında yürüyen genç forvet, Beckham'ın milli takımı büyük bir hırsla kaptan olarak yönettiğini izledi. Yerel bir kahramanın uluslararası üne kavuştuğunu görmek, Kane'e örnek alabileceği somut bir model sundu ve Kuzey Londra'daki çocukluğundan İngiltere kaptanlığına uzanan o aynı adımları takip etme arzusunu körükledi.
"Beckham kesinlikle benim idolümdü" dedi. "Aynı okula gittik, aynı bölgede büyüdük, ben büyürken İngiltere kaptanıydı. Bu yüzden onun izinden gitmek istedim."
İngiltere kaptanı Steven Gerrard'ı övdü
2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Kane, Beckham'a 115 milli maça çıkışını anmak için bir hatıra kepi takdim ederek milli takım tarihine saygı göstermek için zaman ayırdı. Turnuva ayrıca İngiliz futbolunun diğer ikonlarından da bir destek dalgası getirdi; bunların başında eski Liverpool orta saha oyuncusu Steven Gerrard geliyordu. Gerrard, mevcut kaptana gönderdiği içten bir sesli notta, kariyerlerinin hiçbir zaman kesişmemesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve böylece ülkenin en ölümcül bitiricilerinden biriyle aynı sahayı paylaşamadığını söyledi.
Gerrard'ın mesajını değerlendiren Kane, orta saha oyuncusunu hem İngiliz hem de dünya futbolu tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak övdü.
"Birlikte oynayamamış olmamız üzücü. Stevie gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri. Elbette büyürken onu izledim ama bence işin içindeyken, onları her gün antrenmanda gördüğünüzde ve İngiltere'deki çocukların onun nasıl çalıştığından, topa nasıl vurduğundan ya da pası nasıl attığından bahsettiğini duyduğunuzda, sahanın her yerinde çalışan tam bir takım oyuncusuydu," dedi.
"Stevie, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri, kesinlikle yetiştirdiğimiz en iyi orta saha oyuncularından biri, ama dünya çapında da öyle. Onunla oynamak güzel olurdu. Eminim birkaç gol daha atardım."
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Ballon d'Or hayalleri ve bireysel ihtişam yarışı
Baş döndürücü bireysel istatistiklerle geçen bir sezonun ardından Kane, Ballon d'Or tartışmalarının merkezinde yer aldı. Golcü oyuncu, istatistiklerinin kendisi adına konuştuğunu kabul ederken, adaylığıyla ilgili mütevazı kalmayı sürdürdü ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yorucu geçen bir sezonun ardından nihai kararın oy veren jüriye ait olduğunu vurguladı.
"Elbette artık bu benim elimde değil; sonuçta bu, oy verenlere ve kararı verecek olanlara bağlı. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Biraz garip çünkü biliyorsunuz, ben şimdiden bu sezona odaklanmış durumdayım ve gelecek sezonu düşünüyorum, daha iyi olup olamayacağımı, gelişmeye devam edip edemeyeceğimi düşünüyorum. Ama aynı zamanda, şu ana kadar başardığım her şeyin de gerçekten kıymetini çıkarmak istiyorum" diyen eski Tottenham yıldızı, böyle konuştu.
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