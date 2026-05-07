"Hayatımda verdiğim en iyi karar" - Fransız devi PSG, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken, kulüp başkanı Luis Enrique'yi dünyanın en iyi teknik direktörü olarak övdü
Paris Saint-Germain, yarı finalde Bayern Münih'i toplamda 6-5 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi garantiledi; bu başarı üzerine kulüp başkanı Al-Khelaifi, teknik direktör Enrique'yi övgüyle karşıladı. PSG, eleme turlarını başarıyla geçerek Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasında üst üste ikinci kez finale kalmayı başardı. Fransız başkentinde oynanan ilk maçta 5-4 öne geçen Enrique'nin takımı, Çarşamba günü Bavyera'da 1-1 berabere kalarak 30 Mayıs'ta Budapeşte'de Arsenal ile oynayacağı büyük final maçına çıkmayı garantiledi.
- AFP
PSG başkanı Enrique’nin liderliğini övdü
Takımın bu dönemdeki performansı, Al-Khelaifi’nin Enrique’nin kulübün uzun vadeli projesini yönetecek ideal isim olduğuna dair inancını pekiştirdi. 2023 yılında Parc des Princes’e geldiğinden beri, eski Barcelona teknik direktörü takıma daha net bir kimlik kazandırdı. PSG artık bir grup yıldız oyuncudan ziyade, en üst seviyede istikrarlı bir şekilde rekabet edebilen kolektif bir takım olarak görülüyor. CBS Sports Golazo'ya konuşan Al-Khelaifi, Enrique'yi kulübü yönettiği süre boyunca yaptığı en iyi atama olarak nitelendirdi.
Al-Khelaifi, "Luis Enrique gerçekten en değerli varlığımız, en iyisi, benim en iyi kararım" dedi. "Son 15 yıldır onunla sözleşme imzalamak için görüşüyordum. O harika bir teknik direktör, dünyanın en iyi teknik direktörü, ama aynı zamanda harika bir insan. Günlük işleri, oyuncuları, her şeyi, hatta Fransa'da her zaman kolay olmayan medyayı bile nasıl idare ettiği inanılmaz, ama o harika birisi.
"Luis Enrique'yi, tarih yazan herkesle birlikte kulübümüzde ağırlamak bir onur. İstediğimiz şey bu. Bende bu DNA var ve bunu bugün kanıtladık. Onlar sadece futbolcular değil, gerçek savaşçılar. O, sadece Paris Saint-Germain'de değil, tüm futbolda devrim yarattı. Onunla gurur duyuyorum ve o gerçekten dünyanın en iyi teknik direktörü."
Enrique yönetimindeki kenetlenmiş bir takım
PSG yönetimi, Enrique yönetimindeki en önemli değişimin soyunma odasındaki zihniyet olduğunu düşünüyor. Takım artık daha bütünleşmiş görünüyor; kolektif çaba ve defans disiplini daha fazla ön plana çıkıyor. Al-Khelaifi, takımın başarısının ardındaki temel faktör olarak takım ruhunu vurguladı.
"Birlikte nasıl çalıştıkları, nasıl yaşadıkları, sahada ve saha dışında nasıl savunma yaptıkları," diye ekledi. "Onları görüyorum, onlarla birlikte yaşıyorum ve takımda sevdiğim şey de bu: mücadele, tutku, antrenmana giderken ve birlikte çalışırken gösterdikleri keyif. Bazen kolay olmuyor ama herkes birbirini destekliyor. Biz bir aileyiz ve onlar da bir aile, PSG ailesi."
- AFP
PSG, Avrupa'da zafere oynuyor
PSG, artık Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanacak. Finalde, diğer yarı finalde Atlético Madrid'i mağlup eden Arsenal ile karşı karşıya gelecekler. Ancak, "Gunners" ile karşılaşmadan önce PSG, lig şampiyonluğunu garantilemek amacıyla Ligue 1'deki son üç maçını tamamlayacak; sezonun son düzlüğünde ilk rakibi ise Brest olacak.