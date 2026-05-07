"Hayatımda verdiğim en iyi karar" - Fransız devi PSG, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken, kulüp başkanı Luis Enrique'yi dünyanın en iyi teknik direktörü olarak övdü

Takımın bu dönemdeki performansı, Al-Khelaifi’nin Enrique’nin kulübün uzun vadeli projesini yönetecek ideal isim olduğuna dair inancını pekiştirdi. 2023 yılında Parc des Princes’e geldiğinden beri, eski Barcelona teknik direktörü takıma daha net bir kimlik kazandırdı. PSG artık bir grup yıldız oyuncudan ziyade, en üst seviyede istikrarlı bir şekilde rekabet edebilen kolektif bir takım olarak görülüyor. CBS Sports Golazo'ya konuşan Al-Khelaifi, Enrique'yi kulübü yönettiği süre boyunca yaptığı en iyi atama olarak nitelendirdi.

Al-Khelaifi, "Luis Enrique gerçekten en değerli varlığımız, en iyisi, benim en iyi kararım" dedi. "Son 15 yıldır onunla sözleşme imzalamak için görüşüyordum. O harika bir teknik direktör, dünyanın en iyi teknik direktörü, ama aynı zamanda harika bir insan. Günlük işleri, oyuncuları, her şeyi, hatta Fransa'da her zaman kolay olmayan medyayı bile nasıl idare ettiği inanılmaz, ama o harika birisi.

"Luis Enrique'yi, tarih yazan herkesle birlikte kulübümüzde ağırlamak bir onur. İstediğimiz şey bu. Bende bu DNA var ve bunu bugün kanıtladık. Onlar sadece futbolcular değil, gerçek savaşçılar. O, sadece Paris Saint-Germain'de değil, tüm futbolda devrim yarattı. Onunla gurur duyuyorum ve o gerçekten dünyanın en iyi teknik direktörü."