"Hayatımda hiç görmediğim kontroller!" - Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası öncesinde ABD'deki güvenlik önlemlerine öfkelendi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lojistik kabusları
Deschamps, Amerikan havalimanlarındaki sıkı güvenlik protokollerinden pek etkilenmemiş görünüyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde kadrosunu son halini veren teknik direktör, kontrollerin yoğunluğunun uzun kariyeri boyunca daha önce yaşadıklarının çok ötesinde olduğunu itiraf etti.
Pazar günü Maryland'da Kolombiya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Deschamps, varışta karşılaştığı sıkı protokollerden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. "Varışta, hayatımda hiç görmediğim kontroller nedeniyle havaalanında inanılmaz uzun bir süre geçirdik. Uyum sağlamaya çalışıyoruz," diye açıkladı teknik direktör gazetecilere.
Seyahat süreleri ve turnuva hazırlıkları
Şu anki kamp, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için bir genel prova niteliğinde. Takım bu dönemde daha serin havanın tadını çıkarsa da, Deschamps, turnuva Haziran ayında başladığında uzun mesafeler ve seyahat sürelerinin önemli bir faktör olacağının son derece farkında. “Sıcaklık açısından bir sorunumuz yok. Özellikle seyahat süresi konusunda, önceden bildiğim ve hâlâ devam eden sorunlarımız var," dedi Deschamps.
Amerikan ortamına uyum sağlamak
Yardımcı antrenör Guy Stephan’ın da aralarında bulunduğu Fransız teknik ekip, bilgi toplamak amacıyla şimdiden stadyumları inceledi ve Kulüpler Dünya Kupası’na katılan oyuncularla görüştü. Deschamps, antrenman tesisleri ile maç sahaları arasındaki mesafeden endişe duyuyor ve sadece basın toplantıları için bile gidiş-dönüş 45 dakikalık bir yolculuk gerekebileceğini belirtiyor.
Deschamps, "Boston'a gitmiş olmak bizim için daha önemli bir prova niteliğinde çünkü orada olacağız" dedi. "Kulüpler Dünya Kupası yarı finalleri ve finali için Guy Stephan ile birlikte oradaydım ve orada bulunan oyuncularla konuştum. Daha fazla veya daha az zorluk yaratan farklı durumlar var. Bunları sınırlandırmalı ve uyum sağlamalıyız. Bu yaz hava daha sıcak olacak, toparlanma süreci önemli olacak. Ancak medya yükümlülükleri, antrenman sahasından 45 dakika uzaklıktaki maç stadyumunda. Saat 15:00 veya 17:00'de oynanacak maçlar için öncesinde fazla zaman yok. Saat 21:00'de ise idare edebiliriz. Uyum sağlayacağız ve saha dışındaki her şeyde daha az enerji harcamak için elimizden geleni yapacağız."
Kesin kadro listesi öncesinde yapılacak hayati önem taşıyan testler
Perşembe günü Gillette Stadyumu'nda Brezilya'ya karşı alınan galibiyet, önümüzdeki günlerin nasıl geçeceğine dair bir ön izlenim verdi; zira Les Bleus, 26 Haziran'da grup aşaması maçında Norveç ile karşılaşmak üzere aynı stadyuma geri dönecek. Kolombiya ile oynayacakları bir sonraki hazırlık maçı, Deschamps'ın yaz dönemi için kesin kadrosunu açıklamadan önce kadrosunu son kez gözden geçirmesi için son fırsat olacak.