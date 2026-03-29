"Hayatımda hiç görmediğim kontroller!" - Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası öncesinde ABD'deki güvenlik önlemlerine öfkelendi

Yardımcı antrenör Guy Stephan’ın da aralarında bulunduğu Fransız teknik ekip, bilgi toplamak amacıyla şimdiden stadyumları inceledi ve Kulüpler Dünya Kupası’na katılan oyuncularla görüştü. Deschamps, antrenman tesisleri ile maç sahaları arasındaki mesafeden endişe duyuyor ve sadece basın toplantıları için bile gidiş-dönüş 45 dakikalık bir yolculuk gerekebileceğini belirtiyor.

Deschamps, "Boston'a gitmiş olmak bizim için daha önemli bir prova niteliğinde çünkü orada olacağız" dedi. "Kulüpler Dünya Kupası yarı finalleri ve finali için Guy Stephan ile birlikte oradaydım ve orada bulunan oyuncularla konuştum. Daha fazla veya daha az zorluk yaratan farklı durumlar var. Bunları sınırlandırmalı ve uyum sağlamalıyız. Bu yaz hava daha sıcak olacak, toparlanma süreci önemli olacak. Ancak medya yükümlülükleri, antrenman sahasından 45 dakika uzaklıktaki maç stadyumunda. Saat 15:00 veya 17:00'de oynanacak maçlar için öncesinde fazla zaman yok. Saat 21:00'de ise idare edebiliriz. Uyum sağlayacağız ve saha dışındaki her şeyde daha az enerji harcamak için elimizden geleni yapacağız."