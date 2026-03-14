FC Bayern'in Bayer Leverkusen'de oynadığı çalkantılı beraberliğin ardından Uli Hoeneß, hakem Christian Dingert'e sert eleştiriler yöneltti.
"Hayatımda gördüğüm en kötü performans": Uli Hoeneß, FC Bayern aleyhine verilen tartışmalı hakem kararlarının ardından öfkeleniyor
"Bu, bir Bundesliga maçında şahit olduğum en kötü hakem performansı," diye Bild gazetesi, 74 yaşındaki Münih kulübünün onursal başkanının sözlerini aktarıyor.
Buna, Bayern'in erken bir gol geriliğine (Aleix Garcia, 6. dakika), iki golün iptal edilmesine ve Nicolas Jackson (kırmızı kart, 42. dakika) ile Luis Diaz'ın (sarı-kırmızı kart, 84. dakika) oyundan atılmasına rağmen dengeli bir oyun sergilediği ve neredeyse kazanacağı bir maç öncülük etmişti. Diaz, Michael Olise'nin asistiyle 1-1'lik skoru belirledi (69.).
Vincent Kompany eleştirildi - Hakem Christian Dingert hatasını kabul etti
Jackson'ın orta sahada Martin Terrier'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart görmesi tartışmasız olsa da, Bayern taraftarları Jonathan Tah ve Harry Kane'in el ile oynama nedeniyle iptal edilen iki golü ve özellikle de Diaz'a sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle gösterilen ikinci sarı kart nedeniyle öfkelendi.
"Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor," dediDAZN'e konuşan teknik direktör Vincent Kompany, hakemin daha hassas davranmasını beklediğini belirtti. "Hemen ayağa kalktı. Penaltı almaya çalışmadı bile. Düşmüştü, temas vardı, ama hemen ayağa kalktı ve yine de sarı kart gördü, ardından da sarı-kırmızı kart."
Dingert maçtan sonra Diaz'ı hatalı bir şekilde oyundan attığını kabul etti.
Bayern yetkilileri Dingert'e uzlaşmacı sözler sarf etti
Hoeneß'in aksine Kompany, tüm eleştirilere rağmen abartılı ifadeler kullanmaktan kaçındı: "Bana göre bugün hakem kötü bir performans sergiledi, ancak bu ona duyduğum saygıyı değiştirmez. Böyle şeyler olabilir."
Max Eberl de Dingert'e karşı uzlaşmacı sözler sarf etti. Bayern'in sportif direktörü, hakemle "iyi bir diyalog" kurduklarını belirtti ve Diaz vakasında hakemin yaptığı itirafı "çok onurlu" olarak nitelendirdi.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)