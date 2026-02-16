Getty Images
Jose Mourinho'dan Real Madrid'e: "Yaralı bir kral tehlikelidir"
Jose Mourinho: “Yaralı bir kral tehlikelidir”
Estádio da Luz’ta basın karşısına çıkan Mourinho, Benfica’nın lig aşamasındaki sürpriz galibiyetinin etkisiyle rehavete kapılmayı reddetti. Portekizli çalıştırıcı, tarihi öneme sahip 4-2’lik zaferin aslında 15 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid’i daha da motive ettiğinin farkında. İtibarını yeniden kazanmak için Lizbon’a gelecek rakiplerine karşı, köşeye sıkışmış bir takımla oynamanın çoğu zaman özgüveni yerinde bir takımla oynamaktan daha zor olabileceği konusunda oyuncularını uyardı.
“Onlar yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir,” diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlk maça aklımız, hırsımız ve özgüvenimizle çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’nin krallarına karşı ne yaptığımızı biliyoruz ama verecekleri tepkiye de hazır olmalıyız.”
Sezonun başlarında Lizbon’da alınan yenilgi, Madrid ekibi için adeta bir felaketti; takımı üçüncülükten dokuzunculuğa düşürerek bu zorlu play-off turuna mecbur bıraktı. O kaotik gece, kaleci Anatoliy Trubin’in 98. dakikadaki inanılmaz kafa golüyle hatırlanıyor; Mourinho da bu anı hafif bir gülümsemeyle andı.
“Bu kez Luz’da Trubin’i hücumda görmeyeceğiz,” diyerek espri yapan deneyimli teknik direktör, ardından eleme turlarındaki tecrübesine dikkat çekti: “Bu tür eşleşmelere çok alışığım. Tüm hayatım boyunca bunu yaptım. İnsanlar ilk maçta şu sonuç gerekir, bu sonuç gerekir diye düşünür. Bense kesin bir sonuç diye bir şey olmadığını söylüyorum.”
“Special One” için kadro bilmecesi
Son galibiyetin getirdiği psikolojik avantaja rağmen Mourinho, savunma hattında olası bir kadro sıkıntısıyla uğraşıyor. Portekizli teknik direktör, bu sezon Avrupa yolculuğunda önemli rol oynayan sağ bek Amar Dedic’in durumunu yakından takip ediyor.
Tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Bosnalı oyuncunun fiziksel durumu dikkatle izleniyor. Mourinho, 22 yaşındaki futbolcunun yokluğunda bu büyüklükte bir maç için “dengeli bir çözüm” bulmanın zor olduğunu kabul ederken, oyuncunun dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
Ayrıca savunmacının yaklaşan Ramazan ayı gözleminin de fiziksel planlamada dikkate alınabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Fredrik Aursnes cephesinden olumlu haberler var. Kas sakatlığı nedeniyle Azorlar deplasmanını kaçıran çok yönlü Norveçlinin iyileşme süreci iyi ilerliyor ve Luz’da forma giyme ihtimali giderek güçleniyor.
Real Madrid, Lizbon’da rövanş peşinde
Alvaro Arbeloa ve Real Madrid için Lizbon’a dönüş, son ziyaretin hayaletlerini geride bırakma fırsatı anlamına geliyor. İspanyol ekibinde o 4-2’lik yenilginin son anlarında Raúl Asencio ile Rodrygo kırmızı kart görmüş; bu sonuç da takımın doğrudan son 16 turuna kalma şansını elinden almıştı. Avrupa’daki inişli çıkışlı performanslarına rağmen Madrid temsilcisi ligde hâlâ güçlü bir görüntü çiziyor ve La Liga’nın zirvesinde, en yakın rakibi Barcelona’nın iki puan önünde bulunuyor. Mourinho, bir dönem çalıştırdığı kulübün tarihsel üstünlüğünü yeniden ortaya koymak isteyeceğinin fazlasıyla farkında.
“Eşleşme kesinlikle çok zorlu olacak,” diyen Jose Mourinho için geçen ayki tarihi galibiyet ayrıca özel bir anlam taşıyor; çünkü bu sonuç, deneyimli teknik direktörün kariyerinde Madrid’e karşı aldığı ilk zafer olmuştu.
Bu galibiyet, sezona ilk dört maçını kaybederek başlayan “Kartallar” için beklenmedik bir geri dönüşün fitilini ateşledi ve takım eleme turlarına kalmayı başardı. Şimdi ise iki dev yeniden karşı karşıya gelirken, bu sonucun tesadüf olmadığını kanıtlamaları gerekiyor.
Benfica’da beklentinin ağırlığı
Benfica, Primeira Liga’da üçüncü sırada yer alıyor ve ligdeki istikrarlı performansını Avrupa’da derin bir seriye dönüştürmenin peşinde. Kulüp içinde, teknik direktörün iki ayaklı eleme eşleşmelerindeki geniş tecrübesi en büyük koz olarak görülüyor. Mourinho ise bu baskı ortamında başarılı olma konusundaki özgüvenini yineleyerek, Şampiyonlar Ligi eleme turlarının inceliklerini yıllar içinde ustalıkla öğrendiğini vurguluyor ve oyuncularından da aynı zihinsel dayanıklılığı bekliyor.
Portekiz’de oynanacak ilk maç, tüm eşleşmenin gidişatını belirleyecek.
“Yaralı kral” olarak nitelendirilen Madrid’in öngörülemez yapısı işi zorlaştırsa da Mourinho’nun kulübün DNA’sına dair derin bilgisi belirleyici olabilir. Sahadaki yıldızlar kadar kulübelerin satranç mücadelesinin de ön planda olacağı bu randevuda deneyimli teknik direktör, ilk maçta “kesin sonucu” belirlemenin mümkün olmadığını söylese de takımının Santiago Bernabéu’ya savunacak bir avantajla gitmesini hedefliyor.
