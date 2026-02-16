Jose Mourinho'dan Real Madrid'e: "Yaralı bir kral tehlikelidir"

Estádio da Luz’ta basın karşısına çıkan Mourinho, Benfica’nın lig aşamasındaki sürpriz galibiyetinin etkisiyle rehavete kapılmayı reddetti. Portekizli çalıştırıcı, tarihi öneme sahip 4-2’lik zaferin aslında 15 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid’i daha da motive ettiğinin farkında. İtibarını yeniden kazanmak için Lizbon’a gelecek rakiplerine karşı, köşeye sıkışmış bir takımla oynamanın çoğu zaman özgüveni yerinde bir takımla oynamaktan daha zor olabileceği konusunda oyuncularını uyardı.

“Onlar yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir,” diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk maça aklımız, hırsımız ve özgüvenimizle çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’nin krallarına karşı ne yaptığımızı biliyoruz ama verecekleri tepkiye de hazır olmalıyız.”

Sezonun başlarında Lizbon’da alınan yenilgi, Madrid ekibi için adeta bir felaketti; takımı üçüncülükten dokuzunculuğa düşürerek bu zorlu play-off turuna mecbur bıraktı. O kaotik gece, kaleci Anatoliy Trubin’in 98. dakikadaki inanılmaz kafa golüyle hatırlanıyor; Mourinho da bu anı hafif bir gülümsemeyle andı.

“Bu kez Luz’da Trubin’i hücumda görmeyeceğiz,” diyerek espri yapan deneyimli teknik direktör, ardından eleme turlarındaki tecrübesine dikkat çekti: “Bu tür eşleşmelere çok alışığım. Tüm hayatım boyunca bunu yaptım. İnsanlar ilk maçta şu sonuç gerekir, bu sonuç gerekir diye düşünür. Bense kesin bir sonuç diye bir şey olmadığını söylüyorum.”