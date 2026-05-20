"Hayat ve futbol acımasızdır" - Fermin Lopez, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından ameliyat sonrası durumuyla ilgili Barcelona ve İspanya taraftarlarına bilgi verdi
Barça yıldızının ameliyatı başarılı geçti
Barcelona, Fermin’in La Liga sezonunun son haftalarında yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini doğruladı. Genç orta saha oyuncusu, Pazar günü Real Betis’i 3-1 yendikleri maçta sağ ayağının beşinci metatarsal kemiğinde kırık meydana gelmesi üzerine ameliyat olmak zorunda kalmıştı; söz konusu maçta Fermin devre arasında oyundan alınmıştı.
Kulüp, ameliyatın ardından şu resmi açıklamayı yaptı: “Fermin, sağ ayağındaki beşinci metatarsal kemiğindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat, Dr. Antoni Dalmau Coll'un gözetiminde ve kulübün sağlık ekibinin denetiminde Hospital de Barcelona'da gerçekleştirildi. İyileşme süresi, oyuncunun durumundaki gelişmelere göre belirlenecek.”
"Hayat ve futbol acımasızdır"
Takipçilerini bilgilendirmek için sosyal medyaya başvuran 23 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarının tam hız kazandığı bir dönemde meydana gelen bu sakatlığın zamanlamasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. O, kariyerinin zirvesinde olan bir profesyonel sporcu için böyle bir aksiliklerin ne kadar büyük bir psikolojik yük oluşturduğunu kabul etti.
Fermin, "Ameliyat çok iyi geçti ve şimdiden hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi düşünüyorum" dedi. "Hayat ve futbol, en beklemediğiniz veya hak etmediğiniz anda acımasız olabilir, ancak bunların hepsinin bu yolculuğun bir parçası olduğunu kabul etmelisiniz. Bu benim için çok zor bir dönem ve kariyerimdeki bir başka zorluk, ancak bunu aşacağımdan hiç şüphem yok. Şimdi evimden milli takımı ve takım arkadaşlarımı destekleme zamanı. Destekleriniz ve nazik mesajlarınız için herkese içtenlikle teşekkür ederim."
Dünya Kupası hayalleri paramparça oldu
Bu sakatlığın zamanlaması, La Masia mezunu oyuncu için özellikle üzücü. Bu sezon 48 maçta 13 gol ve 17 asistlik muhteşem performansıyla Luis de la Fuente’nin ilk 11’inde yer almayı kesinleştirmiş durumdaydı. Turnuvanın Haziran ayında başlaması planlanırken, orta saha oyuncusu, öngörülen iyileşme süresi nedeniyle Dünya Kupası hayallerinin suya düştüğünü gördü.
İlk tahminlere göre Fermin yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacak, bu da onun sadece Kuzey Amerika'daki dünya şampiyonası değil, aynı zamanda Barcelona'nın tüm sezon öncesi hazırlık maçlarını da kaçıracağı anlamına geliyor. Bu, grup maçlarının başlaması öncesinde zaten diğer birçok önemli oyuncunun sakatlık durumundan endişe duyan İspanya için büyük bir darbe.
Blaugrana ailesinden güçlü destek
Futbolun en büyük sahnesini kaçırmanın üzüntüsüne rağmen, Fermin iyileşme sürecinde yalnız bırakılmadı. Mundo Deportivo’nun haberine göre, hastanede birçok önemli takım arkadaşı tarafından ziyaret edildi; bu da mevcut Barcelona soyunma odasındaki güçlü bağı gözler önüne seriyor. Dani Olmo, Eric Garcia, Pedri ve Ferran Torres gibi yıldızlar, ameliyatının hemen ardından cesaret vermek için uğrayanlar arasındaydı.
Bu dayanışma gösterisi, geçen yıl Gavi'nin ön çapraz bağ ameliyatı sırasında aldığı desteği hatırlatıyor. Fermin, kulüp yetkililerinin ziyaretlerini de içeren bu desteğe derin minnettarlığını dile getirdi. Barcelona şimdi, 23 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonunun başlangıcında en iyi formda sahalara dönmesini sağlamaya odaklanacak. Şu an için, enerjik orta saha oyuncusu, sahada umduğu zafer yerine spor salonunda geçireceği yoğun bir yaz dönemiyle karşı karşıya.