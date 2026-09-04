Getty Images Sport
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"Hayat fırsatlarla dolu!" - Diego Simeone, Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesinin ardından Julian Alvarez'i Atletico Madrid kadrosuna yeniden kabul etti
Simeone, Alvarez'e yeni bir başlangıç sunuyor
Simeone, Alvarez'in Atletico Madrid'in Athletic Club ile oynayacağı yaklaşan La Liga maçının kadrosunda yer alacağını doğruladı. 26 yaşındaki forvet, kulübün yurt içindeki rakibi Barcelona'ya hayalindeki transferine onay vermeyeceğinin bildirilmesinin kısa süre ardından hastalık nedeniyle iki gün antrenmanı kaçırdığı zorlu bir haftanın ardından yeniden değerlendirmeye alındı.
Bilbao deplasmanı öncesinde medyaya konuşan Simeone, duruma dair düşünceli ifadeler kullandı ve transfer sürecini eski Manchester City oyuncusu için kişisel gelişim anı olarak çerçeveledi. Simeone, "Julian Alvarez yarın kadroda olacak. İyi çalışıyor ve tıpkı tüm takım arkadaşlarından beklediğimiz gibi ondan da en iyisini bekliyoruz" dedi.
- Getty Images
Arjantinli için bir 'öğrenme deneyimi'
Oyuncu ile kulüp arasındaki gerilim, Atletico'nun 24 saat içinde iki kamuoyu açıklaması yayımlayıp Alvarez'in Barca'ya katılmasına izin verilmeyeceğini kesin bir dille belirtmesiyle zirveye ulaştı. Kulübün, iddialara göre Arsenal ile Premier League'e dönüşe açık olduğu belirtilse de herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi ve Alvarez mevcut kulübüyle yeniden uzlaşmak zorunda kaldı. Simeone bu konuya doğrudan değinerek şöyle konuştu: "Bana göre hayat fırsatlarla dolu. Ve Julian'ın şimdi bir fırsatı var. Çoğu zaman hayatımızı yargılayarak geçiriyoruz; bunu daha az yapmaya ve daha fazla öğrenmeye odaklanmamız gerekiyor. Umarım bu onun için bir öğrenme deneyimi olmuştur."
Simeone sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım mutludur... ve bunu goller atarak gösterir."
Atletico teknik direktörü, yıldız golcüsünün yaz transfer dönemindeki başka seçeneklere ilgisi nedeniyle cezalandırılmış değil, desteklenmiş hissetmesini sağlamaya kararlı. Simeone'nin oyuncu yönetimi, Colchoneros formasıyla şimdiden 107 maçta 49 gol atmış bir futbolcudan en iyi verimi almaya çalışırken ciddi bir sınavdan geçecek.
Sonuçsuz kalan Barcelona ve Arsenal bağlantıları
Alvarez'in geleceği, yaz transfer döneminin son bölümündeki başlıca gündem maddelerinden biriydi; oyuncunun Barcelona'ya katılmak için yaptığı özel talep kulüp içinde ciddi bir gerilime yol açtı. Katalan devi istekli olsa da Atletico'nun yönetimi, doğrudan bir şampiyonluk rakibini güçlendirmeyi reddetti. İlginç şekilde kulüp, Arsenal ile görüşmelere çok daha açık yaklaştı ve Arsenal ile doğrudan temas kurdu.
Bu gelişme, Simeone'nin geçen hafta yaptığı ve devam eden transfer söylentilerine rağmen oyuncuyu destekleme sözü verdiği açıklamaların ardından geldi. O sırada teknik direktör, 2022 Dünya Kupası şampiyonunun dönüşünde kendisini "önemli hissetmesi" için elinden gelen "her şeyi" yapacağında ısrar etmişti.
- Getty Images Sport
Metropolitano'da kupa peşinde
Madrid'e geldiğinden bu yana etkileyici bireysel gol istatistiğine rağmen Alvarez, Atletico ile hâlâ ilk kupasını arıyor. Son haftalardaki hayal kırıklığının nedeni en büyük ödüller için mücadele etme isteği olabilir, ancak şimdilik odağını sahada tutması gerekiyor.
Atletico Madrid şu anda lig tablosunda iddialı bir konumda bulunuyor ve Real Madrid ile Barcelona'nın ikilisine meydan okuyabilmesi için Alvarez'e en iyi bitiriciliğiyle ihtiyaç duyacak. Cumartesi günü Athletic Club deplasmanında oynanacak maç, geri dönen forvet için ciddi bir sınav niteliği taşıyor; oyuncu hem taraftarların hem de medyanın yoğun baskısı altında olacak.
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