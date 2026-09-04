Oyuncu ile kulüp arasındaki gerilim, Atletico'nun 24 saat içinde iki kamuoyu açıklaması yayımlayıp Alvarez'in Barca'ya katılmasına izin verilmeyeceğini kesin bir dille belirtmesiyle zirveye ulaştı. Kulübün, iddialara göre Arsenal ile Premier League'e dönüşe açık olduğu belirtilse de herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi ve Alvarez mevcut kulübüyle yeniden uzlaşmak zorunda kaldı. Simeone bu konuya doğrudan değinerek şöyle konuştu: "Bana göre hayat fırsatlarla dolu. Ve Julian'ın şimdi bir fırsatı var. Çoğu zaman hayatımızı yargılayarak geçiriyoruz; bunu daha az yapmaya ve daha fazla öğrenmeye odaklanmamız gerekiyor. Umarım bu onun için bir öğrenme deneyimi olmuştur."

Simeone sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım mutludur... ve bunu goller atarak gösterir."

Atletico teknik direktörü, yıldız golcüsünün yaz transfer dönemindeki başka seçeneklere ilgisi nedeniyle cezalandırılmış değil, desteklenmiş hissetmesini sağlamaya kararlı. Simeone'nin oyuncu yönetimi, Colchoneros formasıyla şimdiden 107 maçta 49 gol atmış bir futbolcudan en iyi verimi almaya çalışırken ciddi bir sınavdan geçecek.



