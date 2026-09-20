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'Hayat en iyi hikâyeleri yazar!' - Niko Kovac, Almanya'nın yüz çevirdiği golcünün BVB'ye galibiyeti getirmesinin ardından mesaj gönderdi
Kovac, Dortmund'un kusursuz başlangıcını sürdürmesinden memnun
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Bundesliga haftasının öne çıkan maçında deplasmanda VfB Stuttgart'ı 1-0 yenerek alınan zorlu galibiyetin ardından takımının dayanıklılığını övdü. Bu sonuç, BVB'nin bir lig sezonuna 11 yıl sonra ilk kez üst üste dört galibiyetle başlamasını sağladı.
Maxi Beier, 70. dakikada attığı belirleyici golle Kovac'ın ekibini milli ara öncesinde zirveye taşıdı.
Teknik adam, yurt içindeki kaliteli rakiplere karşı deplasmanda alınan zorlu galibiyetlerin önemini vurguladı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, milli takım kadrosuna alınmamasının ardından Beier'in verdiği tepkiyi övdü
Maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere konuşan Kovac, galibiyet golünü atan Beier için özel bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki forvet, milli takım kadrosuna alınmamasının kısa süre ardından ağları havalandırdı.
Kovac, bireysel hayal kırıklıklarının sahadaki belirleyici anların zeminini sık sık hazırladığını belirtti.
Kovac, “Hayat en güzel hikâyeleri yazar” dedi. “Maxi Beier milli takımla birlikte değil ama bugün golü atan oydu. Onun adına çok mutluyum ve bu da sonuçta Maxi gibi harika bir oyuncuya ve harika bir kadroya sahip olduğumuzu gösteriyor. O da bugün attığı bu golle kendini ödüllendirdi.”
Taktik sabır, inatçı Stuttgart savunmasının kilidini açtı
Kovac, büyük sabır gerektiren ve başa baş geçen karşılaşmada takımının taktik disiplinini övdü. Dengeli geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda oyuna giren Jobe Bellingham ve Kosta Karetsas, ibreyi Dortmund lehine çevirdi.
Bellingham, altıpas içine yerden isabetli bir orta yaptı ve Beier de topu ağlara gönderdi.
Teknik direktör, yedek kulübesinden oyuna girebilen çok yönlü seçeneklere sahip olmanın bu sezon BVB'nin en büyük gücü olmaya devam ettiğini belirtti.
- Sportfoto Rudel
Ara, yoğun fikstür öncesinde hak edilmiş bir dinlenme fırsatı sunuyor
Galibiyetin alınmasının ardından Kovac, milli takımlara gitmeyen kadro oyuncularının, yoğun bir sonbahar fikstürüne hazırlanma öncesinde dinleneceğini doğruladı. Üç haftalık aranın ardından Dortmund, Werder Bremen maçıyla başlayacak 30 günlük süreçte dokuz karşılaşmaya çıkacak.
Hırvat teknik adam, oyuncularının tüm kulvarlarda yüksek standartlarını koruyabileceğine dair tam güven duyduğunu ifade etti.
Kovac, Beier hakkında sözlerini, "Şimdi birkaç gün izin yapabilir ve evden çalışabilir" diyerek tamamladı.
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