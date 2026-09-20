24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083507994.jpgPressefoto Baumann
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Hayat en iyi hikâyeleri yazar!' - Niko Kovac, Almanya'nın yüz çevirdiği golcünün BVB'ye galibiyeti getirmesinin ardından mesaj gönderdi

Dortmund
Bundesliga
N. Kovac

Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, forvet oyuncusu Maxi Beier'in VfB Stuttgart'ı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü atmasının ardından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kovac, aradan önce milli takım kadrosuna seçilememesinin ardından hücum oyuncusunun gösterdiği dayanıklılığın altını çizdi.

  • Kovac, Dortmund'un kusursuz başlangıcını sürdürmesinden memnun

    Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Bundesliga haftasının öne çıkan maçında deplasmanda VfB Stuttgart'ı 1-0 yenerek alınan zorlu galibiyetin ardından takımının dayanıklılığını övdü. Bu sonuç, BVB'nin bir lig sezonuna 11 yıl sonra ilk kez üst üste dört galibiyetle başlamasını sağladı.

    Maxi Beier, 70. dakikada attığı belirleyici golle Kovac'ın ekibini milli ara öncesinde zirveye taşıdı.

    Teknik adam, yurt içindeki kaliteli rakiplere karşı deplasmanda alınan zorlu galibiyetlerin önemini vurguladı.

    • Reklam
  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Teknik direktör, milli takım kadrosuna alınmamasının ardından Beier'in verdiği tepkiyi övdü

    Maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere konuşan Kovac, galibiyet golünü atan Beier için özel bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki forvet, milli takım kadrosuna alınmamasının kısa süre ardından ağları havalandırdı.

    Kovac, bireysel hayal kırıklıklarının sahadaki belirleyici anların zeminini sık sık hazırladığını belirtti.

    Kovac, “Hayat en güzel hikâyeleri yazar” dedi. “Maxi Beier milli takımla birlikte değil ama bugün golü atan oydu. Onun adına çok mutluyum ve bu da sonuçta Maxi gibi harika bir oyuncuya ve harika bir kadroya sahip olduğumuzu gösteriyor. O da bugün attığı bu golle kendini ödüllendirdi.”


  • Taktik sabır, inatçı Stuttgart savunmasının kilidini açtı

    Kovac, büyük sabır gerektiren ve başa baş geçen karşılaşmada takımının taktik disiplinini övdü. Dengeli geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda oyuna giren Jobe Bellingham ve Kosta Karetsas, ibreyi Dortmund lehine çevirdi.

    Bellingham, altıpas içine yerden isabetli bir orta yaptı ve Beier de topu ağlara gönderdi.

    Teknik direktör, yedek kulübesinden oyuna girebilen çok yönlü seçeneklere sahip olmanın bu sezon BVB'nin en büyük gücü olmaya devam ettiğini belirtti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1083520663.jpgSportfoto Rudel

    Ara, yoğun fikstür öncesinde hak edilmiş bir dinlenme fırsatı sunuyor

    Galibiyetin alınmasının ardından Kovac, milli takımlara gitmeyen kadro oyuncularının, yoğun bir sonbahar fikstürüne hazırlanma öncesinde dinleneceğini doğruladı. Üç haftalık aranın ardından Dortmund, Werder Bremen maçıyla başlayacak 30 günlük süreçte dokuz karşılaşmaya çıkacak.

    Hırvat teknik adam, oyuncularının tüm kulvarlarda yüksek standartlarını koruyabileceğine dair tam güven duyduğunu ifade etti.

    Kovac, Beier hakkında sözlerini, "Şimdi birkaç gün izin yapabilir ve evden çalışabilir" diyerek tamamladı.

Bundesliga
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW