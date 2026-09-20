'Hayat en iyi hikâyeleri yazar!' - Niko Kovac, Almanya'nın yüz çevirdiği golcünün BVB'ye galibiyeti getirmesinin ardından mesaj gönderdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere konuşan Kovac, galibiyet golünü atan Beier için özel bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki forvet, milli takım kadrosuna alınmamasının kısa süre ardından ağları havalandırdı.

Kovac, bireysel hayal kırıklıklarının sahadaki belirleyici anların zeminini sık sık hazırladığını belirtti.

Kovac, “Hayat en güzel hikâyeleri yazar” dedi. “Maxi Beier milli takımla birlikte değil ama bugün golü atan oydu. Onun adına çok mutluyum ve bu da sonuçta Maxi gibi harika bir oyuncuya ve harika bir kadroya sahip olduğumuzu gösteriyor. O da bugün attığı bu golle kendini ödüllendirdi.”



