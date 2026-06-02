"Hayat devam ediyor" - Aurelien Tchouameni, Real Madrid'deki Federico Valverde olayına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "saçma" basın haberlerini eleştirdi
Çatışmanın ardından orta saha oyuncularına ceza verildi
Madrid'de takım arkadaşları olan Tchouameni ve Valverde, kısa süre önce antrenman sahasında iki ayrı kavgaya karıştı; ikincisinde Uruguaylı oyuncu hastanede tedavi altına alındı. Valverde, hararetli tartışma sırasında başını masaya çarptıktan sonra alnında bir yırtık meydana geldi. İspanyol devi, her iki oyuncuya da 500.000 avro (432.100 sterlin) tutarında ağır para cezası vererek hızlı bir şekilde iç disiplin önlemi aldı; ardından her iki oyuncu da kamuoyuna özür diledi.
Valverde hastane ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı
İlk tartışmanın ardından Valverde, rekabetin getirdiği yorgunluğun bu anlaşmazlığı nasıl tetiklediğini açıklayan ayrıntılı bir açıklama yayınladı; ancak ikili arasında herhangi bir fiziksel şiddet yaşandığını açıkça reddetti: "Antrenman sırasında bir oyun sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşadım; bu durum, rekabetin getirdiği yorgunluk ve yoğun hayal kırıklığı nedeniyle her şeyin abartılı bir boyuta ulaşmasına neden oldu.
Bugün yine bir tartışma yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu, bu yüzden hastaneye gitmem gerekti. Takım arkadaşım [Tchouameni] bana vurmadı, ben de ona vurmadım. Sizin için birbirimizi fena halde dövdüğümüze ya da onun beni kasten yaraladığına inanmak daha kolay olabilir, ancak olanlar böyle değildi."
Tchouameni, medyanın uydurmalarını sert bir dille eleştirdi
Fransa milli takımının kampından konuşan Tchouameni, olayın ardından basında yer alan haberleri sert bir şekilde kınadı ve kendisini yaz transfer döneminde Manchester United’a bağlayan söylentileri açıkça yalanladı: "Bazı olaylar yaşandı ve hepiniz haberleri gördünüz. Ancak bu durum abartıldı.
Real Madrid'de her şey büyük bir tepki yaratıyor. Yine de basında pek çok saçmalık yer aldı. Bir kavga çıktığını ve benim ona vurduğumu okudum. Bu kesinlikle doğru değil. Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. En önemli şey, kulübün ne olduğunu bilmesi. Soyunma odasında medyanın asla öğrenemeyeceği pek çok şey oluyor. Hayat devam ediyor. Fede ve benim tek bir net hedefimiz var: Real Madrid ile şampiyonluklar kazanmak. Kesinlikle hiçbir sorun yok."
Uluslararası odak önceliklidir
Her iki oyuncu da artık yaklaşan Dünya Kupası'nda ülkelerini temsil etmek üzere hazırlık yapmalıdır. Fransa, 16 Haziran'da Senegal ile oynayacağı maçla grup aşamasına başlayacak; bu maç, Uruguay'ın Suudi Arabistan'la oynayacağı turnuva açılış maçından sadece bir gün sonra gerçekleşecek. Kulüp takımlarında takım arkadaşı olan bu iki oyuncunun, eleme turlarında birbirlerinin rakibi olarak eşleşmeleri öngörüldüğü için, sahada karşı karşıya gelmeleri son derece düşük bir ihtimal olarak görünüyor.