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"Hayat bir şaka" - Dünya Kupası'ndaki eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Neymar, Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak futbol sahası dışında gülümsemesini yeniden buldu
Neymar, poker oynadığı iddialarını savundu
Santos, Salı günü CONMEBOL Sudamericana play-off'larının ilk ayağında Venezuela'nın Universidad Central takımı karşısında 4-1'lik ezici bir deplasman galibiyeti elde etti. Aynı gün Neymar, takımla birlikte seyahate çıkmak yerine Sao Paulo'da düzenlenen bir poker turnuvasına katılarak tartışmalara yol açtı. Takıma olan bağlılığıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, masada gülümseyen bir fotoğrafını paylaşarak kısa bir açıklama ekledi: "Hayat bir şaka."
- TheNews2
Cuca, süperstarın yokluğuna açıklık getiriyor
Halkın tepkisine rağmen, Neymar’ın turnuvaya katılımı, 2026 Dünya Kupası’nın ardından bir kondisyon programına odaklanabilmesi için kulüp tarafından onaylandı.
Santos teknik direktörü Cuca, Venezuela'daki galibiyetin ardından durumu şöyle açıkladı: "Birkaç gün sahalardan uzak kaldı ve tatili de olmadığından, bir dizi maça çıkabilmesi için sıkı antrenman yaparak daha da güçlenmesine izin vermeye karar verdik.
"Şimdi, on gün içinde dört maç oynayacağız. Onu buraya getirmemizin ne gibi bir avantajı olacaktı ki? Bu yolculuğun ne kadar zorlu ve yorucu olduğunu gördünüz. O da [Willian] Arao, Joao Schmidt ve Igor Vinicius gibi orada kalıp çalışmaya devam etti ve bu da bize önümüzdeki maçlar için daha fazla seçenek sunuyor."
Uluslararası spor kariyerinin sona ermesinden sonraki yaşam
Bu dönem, Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya’nın Norveç’e karşı aldığı beklenmedik 2-1’lik yenilginin ardından milli futboldan emekli olan Neymar için önemli bir geçiş dönemi niteliğinde. Selecao formasıyla 130 maçta 80 gol atan eski Barcelona forveti, artık Aralık ayına kadar geçerli olan sözleşmesi kapsamında Santos’taki kulüp görevlerine tamamen odaklanmış durumda.
- AFP
Santos yoğun bir fikstürle karşı karşıya
Neymar, bu hafta sonu Santos’un Chapecoense ile oynayacağı lig maçında sahalara dönmeye hazırlanıyor. Peixe, Serie A sıralamasında 15. sıradan çıkabilmek için yıldız oyuncusunun liderliğine büyük ihtiyaç duyuyor. Copa Sudamericana’da büyük bir avantaj elde eden Santos’un zorlu maç programını atlatabilmesi için Neymar’ın fiziksel kondisyonu hayati önem taşıyacak.
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