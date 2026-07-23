"Hayat bir şaka" - Dünya Kupası'ndaki eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Neymar, Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak futbol sahası dışında gülümsemesini yeniden buldu

Halkın tepkisine rağmen, Neymar’ın turnuvaya katılımı, 2026 Dünya Kupası’nın ardından bir kondisyon programına odaklanabilmesi için kulüp tarafından onaylandı.

Santos teknik direktörü Cuca, Venezuela'daki galibiyetin ardından durumu şöyle açıkladı: "Birkaç gün sahalardan uzak kaldı ve tatili de olmadığından, bir dizi maça çıkabilmesi için sıkı antrenman yaparak daha da güçlenmesine izin vermeye karar verdik.

"Şimdi, on gün içinde dört maç oynayacağız. Onu buraya getirmemizin ne gibi bir avantajı olacaktı ki? Bu yolculuğun ne kadar zorlu ve yorucu olduğunu gördünüz. O da [Willian] Arao, Joao Schmidt ve Igor Vinicius gibi orada kalıp çalışmaya devam etti ve bu da bize önümüzdeki maçlar için daha fazla seçenek sunuyor."