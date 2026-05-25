"Hayalleri var" - Barcelona, Mikel Arteta'yı Arsenal'den koparabilir mi? Arsenal efsanesi Ray Parlour, bu konudaki tartışmayı Arsène Wenger'in Real Madrid'le ilgili söylentilerine benzetiyor
Wenger, Arsenal'de geçirdiği 22 yıllık görev süresi boyunca Real Madrid ile anıldı
Wenger, 2003-04 sezonundaki efsanevi “Invincibles” kampanyası da dahil olmak üzere Arsenal’i üç kez şampiyonluğa taşırken, dünya futbolunun en yetenekli teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Beklendiği gibi, ona hayran bakışlar düzenli olarak yöneliyordu. Bir dönem, "Le Professeur"un Real Madrid'deki "Galacticos"un başına geçeceği söylentileri olmadan neredeyse hiçbir sezon geçmezdi.
Highbury'deki sözleşmesi devam ederken Blancos ile görüşmeler yapıldı, ancak hiçbir anlaşma sağlanamadı ve Wenger, 2018'de ayrılmadan önce Arsenal'de 22 yıllık sadık hizmetini tamamladı. 18 aydan biraz fazla bir süre sonra, Unai Emery'nin gelip gitmesini izledikten sonra, Aralık 2019'da takımın başına Arteta geçti.
Arteta, takımın başında altı yıl ve 350 maç geçirdi ve 2025-26 sezonunda ligde yeniden hakimiyet kurmasını sağladı. 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan Gunners, önemli bir çifte kupayı kazanma şansını sürdürüyor.
Barcelona, Arteta'yı Emirates Stadyumu'ndan koparabilir mi?
Arteta’nın mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor. Sözleşmenin uzatılması gündeme gelmiş durumda – pek çok kişi San Sebastian doğumlu teknik adamın Wenger’i örnek alarak teknik direktörlük koltuğunda on yılı geride bırakacağını tahmin ediyor – ancak başka bir kulüpten cazip bir teklif gelirse, ayrılmaya ikna olabilir mi?
Barcelona ile olan bağları göz önüne alındığında, La Liga devi Emirates Stadyumu'ndakiler için bir endişe kaynağı olmalı mı? Bu soru Parlour'a yöneltildiğinde, bahisçilere kayıt teklifleri sunan 10bet adına konuşan "Yenilmezler" kadrosunun bir üyesi GOAL'a şunları söyledi: "Bence bu durum biraz Arsene Wenger'inkine benzeyecek. Real Madrid'e gideceğine dair birçok söylenti vardı, ama o çok sadık bir adamdı.
"Arsenal'de ne yapmaya çalıştığını biliyordu; belki sonunda görev süresini aştı, ama stadyumun taşınması ve diğer önemli gelişmelerin yaşandığı o kritik dönemde... Bence Arteta da benzer bir durumdadır.
“Mikel Arteta'nın ne düşündüğünü bilmiyorum. Büyürken hangi kulübü desteklediğini ya da hangi kulübü yönetmek istediğini bilmiyorum – bazen bir teknik direktör olarak hayalleriniz olur – bu yüzden bir fırsat çıkarsa ve o bunu geri çeviremezse, bekleyip görmek zorundayız.
“Ama yine de Arsenal’in çok başarılı olması için önümüzde çok iş olduğunu düşünüyorum – belki Man City kadar başarılı olmayabilir, ama her sezon kupalar için mücadele edebilecek kadar – ve o da bunun bir parçası olabilir ve kulüp için tarih yazmaya katkıda bulunabilir. Eminim bunu yapmak isteyecektir.”
Yeni sözleşme mi? Arteta geleceği hakkında ne söyledi?
Arteta, uzun vadeli planları sorulduğunda, saha kenarındaki enerjik duruşuyla dikkat çeken ve dikkatini şimdiki zamana odaklamayı tercih eden bir tavırla şöyle dedi: “Bu konuda yeni bir gelişme yok. Şu anda bunu tartışacak vaktimiz yok. Tüm dikkatimiz, şu andan sezon sonuna kadar yapmamız gerekenlere odaklanmış durumda.
“Kendimi tamamen bu işe adadım, çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Ailem iyi ve bu futbol kulübüyle ilgili hâlâ çok büyük hedeflerim var. Şu an için iyi bir konumdayız.
“Bu iş, şimdiki zamanla ve o gün yaptıklarınızla ilgilidir. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve takımı yönetip ilham vererek kulüp için büyük başarılara imza atabilecek kişi olduğunuzu hissedin. Ben de öyle hissediyorum ve umarım hafta boyunca da böyle hissedeceğim ve sezon sonunda harika bir sonuç alacağız.”
Çifte maç: PSG ile Şampiyonlar Ligi finali
Arsenal, Pazar günü Crystal Palace'ı mağlup ederek son haftada Premier Lig kupasını havaya kaldırırken coşkulu kutlamalar yaşadı. Bu kutlama – tıpkı şampiyonluk haberinin ardından yaşananlar gibi – muhtemelen gece boyu sürdü.
Ancak Gunners henüz rahatlayamadı, çünkü takımın gözü ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dikilmiş durumda. Gunners taraftarlarından oluşan bir ordusu, Cumartesi günü PSG ile oynanacak kıtasal mücadelede Budapeşte'ye gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.