Gasperini, Bryan Cristante ve Lorenzo Pellegrini'nin yaptığı ve her ikisinin de büyük hedefler ile Circo Massimo'da bir şampiyonluk kutlaması ihtimali hakkında konuştuğu açıklamalara özellikle yanıt verdi. Bu Scudetto hedeflerine değinen tecrübeli teknik adam, hırsın sağlıklı olduğunu ancak odağın günlük çalışmada kalması gerektiğinde ısrar etti.

"Hayalleri asla bastırmamalısınız" diyen Gasperini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan, alarm çaldığında gerçeğin başka bir şey olduğunu bilmektir. Sonra, eğer gerçeği doğru şekilde yaşarsanız, onu hayallerle bile örtüştürebilirsiniz. Ama bunlar eylül ayının başı için yapılacak konuşmalar değil."