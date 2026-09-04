Getty Images Sport
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'Hayalleri asla bastırmayın!' - Gian Piero Gasperini, sezona patlayıcı bir başlangıç yapan Roma hakkında çıkan Scudetto söylemlerine değindi
Gasperini, Roma’nın şampiyonluk iddialarıyla ilgili konuştu
Gasperini, Serie A sezonuna cesaret verici bir başlangıç yapan takımındaki sezon başı iyimserliğine değindi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan teknik adam, kulübün etrafında giderek artan heyecanı, soyunma odasındaki hedefleri ve taraftarlarla ilişkisini değerlendirdi. Başkentte hava, sezonun ilk sonuçlarıyla birlikte değişti ve bu da kadro oyuncularının iddialı hedefleri konuşmasına yol açtı. Ancak Gasperini, bu erken ivmeyi önlerinde duran uzun sezona dair gerçekçi bir bakış açısıyla dengelemek istedi.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk hayalleriyle sert gerçek arasında denge kurmak
Gasperini, Bryan Cristante ve Lorenzo Pellegrini'nin yaptığı ve her ikisinin de büyük hedefler ile Circo Massimo'da bir şampiyonluk kutlaması ihtimali hakkında konuştuğu açıklamalara özellikle yanıt verdi. Bu Scudetto hedeflerine değinen tecrübeli teknik adam, hırsın sağlıklı olduğunu ancak odağın günlük çalışmada kalması gerektiğinde ısrar etti.
"Hayalleri asla bastırmamalısınız" diyen Gasperini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan, alarm çaldığında gerçeğin başka bir şey olduğunu bilmektir. Sonra, eğer gerçeği doğru şekilde yaşarsanız, onu hayallerle bile örtüştürebilirsiniz. Ama bunlar eylül ayının başı için yapılacak konuşmalar değil."
Olgun Roma taraftarlarına övgü
Gasperini, soyunma odasındaki beklentileri yönetmenin yanı sıra Başkent genelindeki atmosfer ve taraftarlarla olan bağına dair de ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Taraftarları, futbola dair bilgileri nedeniyle övdü ve heyecanlarının tecrübeye dayandığını vurguladı.
Gasperini, "Tutku her zaman vardı, şimdi ise bir coşku görüyorum ama olgun, bilinçli" dedi. "Roma dışındakilerin sandığından daha fazla. Roma taraftarını kolay kolay kandıramazsınız.
"Büyük şampiyonlar, büyük takımlar gördüler. Futbolu biliyorlar. Bugün memnun taraftarlar var. Benim için en büyük tatmin, onları memnun görmek."
- Getty Images Sport
Odak, eski kulübü Atalanta'ya kayıyor
Teknik direktörün kapsamlı değerlendirmesi, Roma'nın Gasperini'nin eski kulübü Atalanta'ya karşı önemli bir sınava hazırlandığı dönemde geldi. Yaklaşan karşılaşma, takımın sezonun bu erken bölümündeki iddiasını test etme açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
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