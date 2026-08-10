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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Hayaller şehrini bekleyen takım: Neom, alışılmadık bir Suudi hikayesi yazıyor

FEATURES
Neom SC - Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Premier Lig
A. Lacazette
C. Galtier
S. Benrahma
Suudi Arabistan
Fransa
Cezayir

Olağanüstü bir hikâye: Geleceğe oynanan bir kumar

Neom Spor Kulübü, İskender Lacazette ve Said Benrahma gibi öne çıkan isimleri kadrosuna kattıktan ve Suudi Profesyonel Ligi'nde şimdiden tam bir sezon geçirdikten sonra, ülkenin kuzeybatısındaki Neom kalkınma projesiyle paralel olarak Suudi futbolundaki kimliğini inşa etmeye devam ediyor.

Neom şu anda maçlarını, Neom projesi kapsamındaki gelecekteki stadyumunun inşası tamamlanana kadar, yaklaşık 12 bin seyirci kapasiteli Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda oynuyor.

Kulüp, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında bir dizi büyük projenin geliştirildiği Neom projesiyle bağlantılı. Bunların arasında, bölgenin geleceğe yönelik vizyonunun ana eksenlerinden birini temsil eden kentsel proje "The Line" da yer alıyor.

Futbolun bu vizyon içinde yer alması bekleniyor; zira Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği planları, 46 binden fazla seyirci kapasiteli olması önerilen ve turnuvanın ardından Neom kulübünün stadı olması planlanan Neom Stadyumu projesini de içeriyor.

İspanyol as gazetesi pazartesi günü Suudi kulüple ilgili "Neom: Henüz (tamamlanmamış) bir şehir için bir futbol kulübü" başlıklı bir haber yayımladı.

  • Al Sakr'dan Neom'a

    İspanyol gazetesi şunları söyledi: "Kulübün, Neom projesiyle olan bağlantısından önceye dayanan bir tarihi var; 1965 yılında kurulan kulüp, Suudi sporuna yapılan daha geniş kapsamlı yatırım çerçevesinde Neom Spor Kulübü olarak yeniden adlandırılmadan önce farklı dönemlerde Es-Sukur Kulübü adıyla tanındı."

    Dönüşüm takım düzeyinde de yaşandı; Neom, 2025 yılında Suudi Profesyonel Ligi'ne (Roshn) yükseldikten sonra takip eden dönemde tanınmış bir dizi oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunlar arasında Lyon'dan gelen Lacazette, eski West Ham oyuncusu Said Benrahma, ayrıca Nathan Zezé, Luciano Rodríguez ve Suudi Milli Takımı ile eski El-Hilal kaptanı Salman El-Ferec yer alıyor.

    Ayrıca daha önce Paris Saint-Germain, Lille ve Nice'i çalıştıran Fransız Christophe Galtier, takımın teknik direktörlüğünü üstlendi.

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    Neom, Suudi Profesyonel Ligi 2025-2026 sezonundaki ilk sezonunu, 34 maçta 12 galibiyet elde edip 45 puan toplayarak 18 takım arasında sekizinci sırada tamamladı.

    Lacazette, 11 golle takımın gol kralı oldu ve Benrahma'nın bir gol önünde yer aldı.

    Kulüp, Neom projeleri üzerindeki çalışmaların sürmesi ve bunlarla bağlantılı spor altyapısının gelişmesiyle eş zamanlı olarak önümüzdeki dönemde daha büyük hedefler koyuyor.

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  • Fütüristik stadyum

    Neom Stadyumu'nun, 2034 Dünya Kupası ev sahipliği dosyasında yer alan tasavvura göre, 46 binden fazla seyirci ağırlamayı hedefleyen bir tasarımla ve yer yüzeyinden 1150 fitten fazla bir yükseklikte, "The Line" projesinin bir parçası olması bekleniyor.

    Proje geliştirilmeye devam ederken, Neom kulübü bir geçiş döneminde kalıyor; zira şu anda mevcut sahalarda mücadele ederken, aynı zamanda Neom projesi kapsamındaki yeni spor tesisleriyle bağlantılı bir geleceğe de hazırlanıyor.

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    As gazetesi şöyle noktaladı: "Bu durum, bir futbol takımı ile onu temsil ettiği yer arasında en tuhaf ilişkilerden birini yaratıyor. Kulüplerin çoğu, gittikleri her yere kendi memleketlerinin tarihini taşır. Neom Spor Kulübü ise hâlâ inşa halinde olan bir şehrin adını taşıyor."

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