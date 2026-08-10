Neom Spor Kulübü, İskender Lacazette ve Said Benrahma gibi öne çıkan isimleri kadrosuna kattıktan ve Suudi Profesyonel Ligi'nde şimdiden tam bir sezon geçirdikten sonra, ülkenin kuzeybatısındaki Neom kalkınma projesiyle paralel olarak Suudi futbolundaki kimliğini inşa etmeye devam ediyor.

Neom şu anda maçlarını, Neom projesi kapsamındaki gelecekteki stadyumunun inşası tamamlanana kadar, yaklaşık 12 bin seyirci kapasiteli Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda oynuyor.

Kulüp, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında bir dizi büyük projenin geliştirildiği Neom projesiyle bağlantılı. Bunların arasında, bölgenin geleceğe yönelik vizyonunun ana eksenlerinden birini temsil eden kentsel proje "The Line" da yer alıyor.

Futbolun bu vizyon içinde yer alması bekleniyor; zira Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği planları, 46 binden fazla seyirci kapasiteli olması önerilen ve turnuvanın ardından Neom kulübünün stadı olması planlanan Neom Stadyumu projesini de içeriyor.

İspanyol as gazetesi pazartesi günü Suudi kulüple ilgili "Neom: Henüz (tamamlanmamış) bir şehir için bir futbol kulübü" başlıklı bir haber yayımladı.