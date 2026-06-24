Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

Çeviri:

Hayalinizdeki bir arabanın fiyatına... Ronaldo, Portekiz ve Kolombiya maçlarının bilet fiyatlarını nasıl etkiledi?

Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
C. Ronaldo
Portekiz
Özbekistan
ABD
Kolombiya

"Don" patlamasının etkisiyle aşırı fiyat artışları

Cristiano Ronaldo ve James Rodríguez gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kolombiya-Portekiz maçı, sadece sportif çekiciliği nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük ilgi gören Dünya Kupası maçlarından biri haline geldi.

2026 Dünya Kupası'nın 11. Grubu'ndaki iki takımın son maçı, önümüzdeki Pazar sabahı Miami'de oynanacak.

Her iki milli takım da ABD’de muazzam bir popülerliğe ve güçlü bir taraftar kitlesine sahip; bu durum, bilet satışlarının ilk aşamalarından itibaren bilet bulma konusunda baskıyı artırdı.

  • Aşırı fiyatlandırma

    Marca gazetesi, Portekiz-Kolombiya maçı bilet fiyatlarındaki büyük artışı ele alan bir haber yayınladı ve “Talebin satış fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi oldu; bu da fiyatları, bu büyüklükteki bir etkinlik için bile olağan dışı seviyelere çıkardı” dedi.

    Gazete şöyle devam etti: “Satış platformlarında yer alan listeler, normal koltuklar için yaklaşık 3.500 dolardan başlayan ve saha kenarındaki koltuklar için 30 bin dolara ulaşan bir fiyat aralığını gösteriyor.”

    Öte yandan, VIP deneyimleri veya özel paketler söz konusu olduğunda fiyatlar kolaylıkla 60 bin doları aşıyor. Bu durum, maçı Dünya Kupası kapsamında bile ayrı bir kategoriye yerleştirmiştir.

    Ayrıca okuyun:

    Video: Kane herkesi hayrete düşürdü... Gana’nın sihirbazı sözünü tuttu mu?

    Zor soruya nasıl cevap verdi?.. Portekiz teknik direktörü, Messi ve Ronaldo karşılaştırmasına tepki gösterdi


    • Reklam

  • Şaşırtıcı karşılaştırma

    En yüksek fiyat seviyelerinde, ABD pazarında kaçınılmaz bir referans öne çıktı: Yeni bir Tesla otomobilinin fiyatı.

    Marca gazetesi, "(Tesla'nın) Model 3 Performance, Model S Plaid ve Model X Plaid gibi modellerinin fiyatları, donanım özelliklerine göre yaklaşık 54.990 dolardan 100.000 doların üzerine kadar değişiyor" dedi.

    Gazete şöyle açıkladı: “Bu karşılaştırma teknik değil, sadece açıklayıcı nitelikte: Kolombiya-Portekiz maçı için bazı VIP biletlerin fiyatları (Tesla araçlarının) fiyat aralığına yaklaşıyor; bu da stadyum deneyimini lüks bir varlığa dönüştürüyor.”

    Ayrıca okuyun: Video: Büyük Haaland gibi... Ferdinand, Ronaldo’nun eleştirmenleriyle alay ediyor: Susun



  • Cristiano Ronaldo... Son maçının değeri

    Rakamların ötesinde, talebi büyük ölçüde etkileyen tek bir faktör var: Efsane Cristiano Ronaldo’nun etrafındaki tartışmalar.

    Bunun, onun Dünya Kupası'ndaki son katılımı olma ihtimali, her ortaya çıkışını küresel bir olaya dönüştürdü. Ronaldo'nun varlığı, sporun sınırlarını aşan duygusal bir boyut katıyor ve piyasanın davranışını doğrudan etkiliyor.

    Ayrıca okuyun: 120 milyon... Barcelona, Suudi Arabistan'ın Rafeina'ya yaptığı teklife yanıt verdi

    Bu durum, Miami gibi şehirlerdeki güçlü Kolombiyalı taraftar kitlesi nedeniyle daha da şiddetleniyor; her iki taraftar grubunun bir araya gelmesi, stadyumda yer bulma konusundaki baskıyı artırıyor.


  • Modern elit futbolun bir yansıması

    Marca’ya göre, Dünya Kupası maç bilet fiyatlarındaki artış münferit bir durum değil; büyük spor etkinliklerinde gözlemlenen daha geniş bir eğilimin parçasıdır. Bu eğilimde, canlı izleme deneyimleri, küresel talebin etkisiyle kısıtlı bir meta haline gelmiştir.

    Gazete şu sonuca varıyor: “Sonuç olarak, futbol artık sadece sahada olanlarla değil, olayın tam ortasında bulunmanın ekonomik değeriyle de ölçülüyor.”

    Ayrıca okuyun:

    Video: “Fas’ta hayalimi gerçekleştirdim”… Demokratik Kongo’nun efsanesi, Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıktı

Dünya Kupası
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
Portekiz crest
Portekiz
POR