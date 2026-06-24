Hayalinizdeki bir arabanın fiyatına... Ronaldo, Portekiz ve Kolombiya maçlarının bilet fiyatlarını nasıl etkiledi?

Cristiano Ronaldo ve James Rodríguez gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kolombiya-Portekiz maçı, sadece sportif çekiciliği nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük ilgi gören Dünya Kupası maçlarından biri haline geldi.

2026 Dünya Kupası'nın 11. Grubu'ndaki iki takımın son maçı, önümüzdeki Pazar sabahı Miami'de oynanacak.

Her iki milli takım da ABD’de muazzam bir popülerliğe ve güçlü bir taraftar kitlesine sahip; bu durum, bilet satışlarının ilk aşamalarından itibaren bilet bulma konusunda baskıyı artırdı.