City'nin genç oyuncusu Samba, göz kamaştıran bir performans sergiledi ve takımı Carabao Cup'ta Norwich'i 5-0 mağlup etti. 17 yaşındaki oyuncuya perşembe gecesi ilk 11'de görev verildi ve yıldız golcü Haaland'ın yokluğunda etkileyici bir performans ortaya koydu.

Samba, 30. dakika dolmadan Allan'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla A takımındaki ilk golünü attı. Daha sonra ise unutulmaz geceyi taçlandırmak için müthiş bir falsolu şutla bir gol daha kaydetti.

Rayan Cherki ve Allan da ağları havalandırarak City'nin rahatlamasını sağladı. Ryan McAidoo da skoru geç saatlerde tamamladı, ancak gece şüphesiz Samba'nındı.