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‘Hayalini kurduğum şey bu!’ - Floyd Samba, Manchester City formasıyla çıktığı iki gollü müthiş ilk maçtan önce Enzo Maresca ile yaptığı gizli konuşmayı açıkladı
City için sorumluluk alma zamanı
City'nin genç oyuncusu Samba, göz kamaştıran bir performans sergiledi ve takımı Carabao Cup'ta Norwich'i 5-0 mağlup etti. 17 yaşındaki oyuncuya perşembe gecesi ilk 11'de görev verildi ve yıldız golcü Haaland'ın yokluğunda etkileyici bir performans ortaya koydu.
Samba, 30. dakika dolmadan Allan'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla A takımındaki ilk golünü attı. Daha sonra ise unutulmaz geceyi taçlandırmak için müthiş bir falsolu şutla bir gol daha kaydetti.
Rayan Cherki ve Allan da ağları havalandırarak City'nin rahatlamasını sağladı. Ryan McAidoo da skoru geç saatlerde tamamladı, ancak gece şüphesiz Samba'nındı.
- AFP
Maresca'nın taktiksel santrfor sürprizi
Genç oyuncunun santrfor olarak görevlendirilmesi son dakika alınmış bir karar değildi. Samba, City'nin patronu Maresca'nın taktik değişikliği konuşmak için maçtan günler önce kendisiyle görüştüğünü açıkladı. City'nin medyasına konuşan Samba, sürpriz şekilde kadroya dahil edilmesinin zamanlamasını anlattı.
"Keşke [bunu kelimelere dökebilseydim]. Harika bir maçtı" dedi. "Hayalini kurduğum şey buydu ve bunu gerçeğe dönüştürmek, şu anda dünyadaki en güzel şey.
"Enzo salı günü benimle konuştu, beni bir fikir olarak 9 numarada oynatmayı düşündüğünü söyledi. Sonra maç yaklaştıkça ilk 11'de başlayacağımı öğrendim. Sadece maça zihinsel olarak hazırlanmam gerekiyordu. Bence bununla oldukça iyi başa çıktım."
Haaland'dan öğrenmek
City'nin alışılmış tılsımından aldığı dersler, akademiden yetişen oyuncu için belli ki işe yaradı. Haaland kupa maçında dinlendirilirken, Samba, Norveçli yıldızın ceza sahasındaki hareketliliğini yakından incelediğini kabul etti.
"Top benim çizgimi geçip Allan'a geldiğinde, tetikte olmam gerektiğini biliyordum" diyen Samba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erling gibi oyuncuları izlediğinizde, bir sonraki top için her zaman hazır oluyor. Bu yüzden orada kafa vuruşunu yapabilmek için hazır olmam gerekiyordu.
"Top bana geldiğinde [ikinci golde], geri çekilmem gerektiğini biliyordum çünkü onun [Rayan Ait-Nouri] bir seçeneği yoktu. Etrafımda boş alan olduğunu biliyordum ve o alana girdiğimde, şutumu çekebilirsem gol olma ihtimalinin yüksek olduğunu da biliyordum."
- AFP
Sunderland ve Brighton bekliyor
Norwich karşısındaki baskın performanslarının ardından Manchester City'nin dikkati şimdi yeniden Premier League'e çevrildi. Haaland'ın, pazar günü Sunderland ile oynanacak maçta ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Ancak Samba, gelecekteki kupa maçları için teknik direktörüne kesinlikle üzerinde düşüneceği çok şey verdi. City'nin Norwich'i farklı yenmesinin ödülü, bir sonraki turda Brighton'a karşı sahasında oynayacağı maç oldu.
Brighton, çarşamba günü Manchester United'ı eledikten sonra 26 Ekim'le başlayan haftada Etihad Stadyumu'na gelecek. Samba ise o maçta yeniden parlamak için bir şans daha bulmayı kuşkusuz umuyor olacak.
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