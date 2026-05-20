Getty Images Sport
Çeviri:
"Hayalim Lionel Messi ile oynamaktı" - Riyad Mahrez, Manchester City'ye katılmadan önce Barcelona ile yaptığı transfer görüşmelerini açıkladı
Hiç gerçekleşmeyen Barselona rüyası
Mahrez, Leicester formasıyla Premier Lig’in en korkulan hücum oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Ancak Al-Ahli’nin yıldızı, bir zamanlar kalbinin Etihad Stadyumu’ndan ziyade Camp Nou’ya gitmeye can attığını itiraf etti. Koora Break’e verdiği son röportajda kanat oyuncusu, Barcelona’nın modern altın çağında bu takımın forması giymeyi çok istediğini açıkladı.
35 yaşındaki oyuncu, Leicester'ın 2016'daki "mucizevi" şampiyonluğundaki kahramanlıklarının ardından çok rağbet gören bir isim olmuştu. Sonunda King Power Stadyumu'nda iki yıl daha kalan Mahrez, El Clasico'nun iki tarafı ve Manchester United dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birkaçıyla üst düzey görüşmeler yapıldığını doğruladı.
- AFP
Mahrez, Messi hayali hakkında konuştu
Mahrez, kariyer hedefleri ve Katalan devine katılmasını engelleyen somut koşullar konusunda samimi bir tavır sergiledi. Oyuncu şunları söyledi: "Hayalim, [Pep] Guardiola ve Messi ile birlikte Barcelona'da oynamaktı. City'ye katılmadan önce birçok takımla görüştüm. Real Madrid, Barcelona ve United ile görüştüm, ancak Leicester beni bırakmak için çok yüksek transfer ücreti istiyordu ve benim sözleşmemde serbest kalma maddesi yoktu, bu yüzden bu takımlara katılamadım."
Sözleşme görüşmeleriyle ilgili pişmanlıklar
Mahrez, durumunu eski Leicester takım arkadaşı N’Golo Kante’nin durumuyla karşılaştırarak, sözleşme görüşmeleri sırasında öngörü eksikliğinin transferini zorlama imkânını kısıtladığını itiraf etti. Kante, şampiyonluktan kısa bir süre sonra Chelsea’ye transfer olmuştu; Mahrez ise kulüple imzaladığı sözleşme şartları nedeniyle bu yolu o kadar çabuk izleyememişti.
O dönemi değerlendiren Cezayirli milli oyuncu, "N’Golo Kante, Chelsea’ye transfer olmak için sözleşmesine 30 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi ekleme konusunda daha akıllı davrandı. Ben ise bunu reddetmiştim, bu da beni iki yıl daha Leicester’da kalmaya zorladı" dedi. Bu sözleşme detayı, Leicester’ın tüm kozları elinde tutmasına neden oldu ve Barcelona ile Real Madrid’in ilgisinin zirve yaptığı dönemde bu kulüplerin transferi gerçekleştirememesine yol açtı.
- AFP
Manchester City'deki başarı
İspanya’ya yapmayı hayal ettiği transferi kaçırmasına rağmen, Mahrez’in kariyeri bundan zarar görmedi. Sonunda 2018’de 60 milyon sterlinlik bir transferle Manchester City’ye katıldı ve burada Guardiola’nın en güvenilir oyuncularından biri haline geldi. Manchester’daki dönemi inanılmaz derecede verimli geçti ve İngiliz birinci liginde boy gösteren en büyük Afrikalı futbolculardan biri olarak adını tarihe yazdırdı.
2023'te Suudi Pro Ligi'ne transfer olduğunda, Mahrez herhangi bir profesyonel oyuncunun kıskanacağı bir kupa koleksiyonuna sahipti. Manchester City'deki muhteşem kariyeri boyunca dört Premier Lig şampiyonluğu ve beş ulusal kupa kazandı ve kulüpteki son sezonunda nihayet Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak, Barcelona hayali suya düşse de kariyerinin yine de inanılmaz zirvelere ulaştığını kanıtladı.