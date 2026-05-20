Mahrez, Leicester formasıyla Premier Lig’in en korkulan hücum oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Ancak Al-Ahli’nin yıldızı, bir zamanlar kalbinin Etihad Stadyumu’ndan ziyade Camp Nou’ya gitmeye can attığını itiraf etti. Koora Break’e verdiği son röportajda kanat oyuncusu, Barcelona’nın modern altın çağında bu takımın forması giymeyi çok istediğini açıkladı.

35 yaşındaki oyuncu, Leicester'ın 2016'daki "mucizevi" şampiyonluğundaki kahramanlıklarının ardından çok rağbet gören bir isim olmuştu. Sonunda King Power Stadyumu'nda iki yıl daha kalan Mahrez, El Clasico'nun iki tarafı ve Manchester United dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birkaçıyla üst düzey görüşmeler yapıldığını doğruladı.