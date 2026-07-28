AFP
Çeviri:
'Hayalim gerçek oldu' - Zinedine Zidane, Didier Deschamps'ın yerine dört yıllık sözleşmeyle Fransa'nın yeni teknik direktörü olarak NİHAYET açıklandı
Yeni bir dönem başlıyor
Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak sonunda resmen açıklandı. Real Madrid efsanesi, Deschamps'tan görevi devralırken, Fransa'yı büyük heyecan yaratan yeni bir döneme taşımak için dört yıllık sözleşmeye imza attı. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, 1998 Dünya Kupası şampiyonunu Paris'teki federasyon merkezinde düzenlenen görkemli bir basın toplantısında resmen tanıttı.
- AFP
Hayat boyu kurduğu teknik direktörlük hayalini gerçekleştirmek
Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek, Zidane için uzun süredir nihai hedef olarak görülüyordu. Kulüp düzeyindeki son derece başarılı dönemlerinin ardından efsanevi orta saha oyuncusu, ülkesini yönetme arzusunu açıkça dile getirmişti.
Zidane, FFF'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bunu sık sık söyledim: Fransa Milli Takımı'ndan daha büyük bir şey yok. Bu nedenle bu Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak bir mutluluk ve elbette büyük bir gurur kaynağı" dedi.
"Bu aynı zamanda bir sorumluluk. Başkan Philippe Diallo'ya, İcra Komitesi'ne ve Fransa Futbol Federasyonu'na bana duydukları güven için teşekkür etmek ve Didier ile ekibinin on dört yıllık hizmetini takdir etmek istiyorum. Bugün ayrıca tüm antrenörlerimi de özel olarak anıyorum. Söylemeye gerek yok, Fransa Milli Takımı için büyük hedeflerim var."
Bir basın toplantısında konuşan Zidane, "Burada harika bir takım var ve bu sürekliliğin üzerine inşa edebilecek olmaktan mutluyum. Bu, gerçekleşen bir rüya. Size şunu söyleyebilirim ki kulüpleri çalıştırmam için teklifler aldım, ancak Fransa Milli Takımı için hepsini geri çevirdim. Real Madrid'deki dönemimden sonra yapmak istediğim tek şey buydu. Fransa Milli Takımı'nı çocukken tanıdım ve A takıma ulaşana kadar her aşamadan geçtim. Bugün onun teknik direktörü olmak zirveyi temsil ediyor. Fransa'yı zirvede tutmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
Efsanevi bir geçmişi beraberinde getiriyor
Zidane'ın göreve getirilmesi, Fransa tarihinin en büyük oyuncularından birini inanılmaz derecede yetenekli bir kadroyla buluşturuyor. FFF Başkanı Diallo da bu kusursuz eşleşmeye dikkat çekerek, yeni teknik direktörü kendi kuşağının en saygın ve en başarılı çalıştırıcılarından biri olarak tanımladı.
"Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilmesi, Fransa Futbol Federasyonu için büyük bir gurur kaynağı," itirafında bulundu. "Bu karar, Fransa tarihinin efsanelerinden biri haline gelmiş, kendi kuşağının en çok kupa kazanan ve en saygın teknik direktörlerinden biri olan bir isimle, en büyük hedeflerle hareket eden ve ender görülen bir potansiyele sahip bir takımın buluşmasını ifade ediyor."
- Getty Images
Hızlı bir başlangıç yapmak
Zidane, yeni görevine resmen 1 Ağustos'ta başlayacak ve yardımcı ekibini eylül ayının başına kadar netleştirmesi bekleniyor. İlk resmi maçları gelmeden önce uyum sağlaması için fazla zamanı olmayacak. İlk sezonu, eylülde başlayacak olan 2026-27 UEFA Uluslar Ligi olacak. Ardından odak hızla Euro 2028'e katılım hakkının alınmasına kayacak. Nihayetinde Zidane'a verilen genel görev, yıldızlarla dolu kadrosunu 2030 Dünya Kupası'na hazırlamak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun