Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek, Zidane için uzun süredir nihai hedef olarak görülüyordu. Kulüp düzeyindeki son derece başarılı dönemlerinin ardından efsanevi orta saha oyuncusu, ülkesini yönetme arzusunu açıkça dile getirmişti.

Zidane, FFF'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bunu sık sık söyledim: Fransa Milli Takımı'ndan daha büyük bir şey yok. Bu nedenle bu Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak bir mutluluk ve elbette büyük bir gurur kaynağı" dedi.

"Bu aynı zamanda bir sorumluluk. Başkan Philippe Diallo'ya, İcra Komitesi'ne ve Fransa Futbol Federasyonu'na bana duydukları güven için teşekkür etmek ve Didier ile ekibinin on dört yıllık hizmetini takdir etmek istiyorum. Bugün ayrıca tüm antrenörlerimi de özel olarak anıyorum. Söylemeye gerek yok, Fransa Milli Takımı için büyük hedeflerim var."

Bir basın toplantısında konuşan Zidane, "Burada harika bir takım var ve bu sürekliliğin üzerine inşa edebilecek olmaktan mutluyum. Bu, gerçekleşen bir rüya. Size şunu söyleyebilirim ki kulüpleri çalıştırmam için teklifler aldım, ancak Fransa Milli Takımı için hepsini geri çevirdim. Real Madrid'deki dönemimden sonra yapmak istediğim tek şey buydu. Fransa Milli Takımı'nı çocukken tanıdım ve A takıma ulaşana kadar her aşamadan geçtim. Bugün onun teknik direktörü olmak zirveyi temsil ediyor. Fransa'yı zirvede tutmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.