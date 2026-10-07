Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yıldızı, üçüncü binyılın başlangıcından birkaç yıl sonra parladı ve ikisi, biri ellili yaşlarına girmiş, diğeri kırklı yaşlarını tamamlamak üzereyken bile günümüze kadar süren çetin bir rekabete tutuştular.

Yaklaşık 20 yıllık rekabet boyunca iki yıldızın yolları, İspanya Ligi'nde 9 yıl boyunca kesişti; bu süreçte Ronaldo, Messi'nin önderliğinde her şeyi önüne katıp süpüren Barcelona tufanına karşı Real Madrid'e liderlik etti.

İki oyuncu, 15 yılı aşkın süredir bireysel ödül törenlerinde, özellikle de Ballon d'Or tahtında karşı karşıya geldiler; Messi bu ödülü Ronaldo'dan 8 kez kaparken, Portekizli yıldızın payına 5 bireysel kupa düştü.

Ronaldo ve Messi, La Liga'da bıraktıkları tarihin yerini dolduracak bir Avrupa durağı arayışıyla İspanya Ligi'nden ayrıldı, ancak sonunda tüm kıta Avrupa'sına veda ederek Suudi ve Amerika liglerinde yeni bir dönem başlattılar.

Uluslararası düzeyde ise iki oyuncu 10 yıldan fazla süre ağır hayal kırıklıkları yaşadı; ardından Ronaldo "Euro 2016" ve sonrasında 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak tılsımı bozdu, Messi de onun peşinden gidip 2021 Copa America'yı kazandı.

"Pire", 2022 Dünya Kupası'nı Katar'da kazanarak nakavt darbesini indirdi; sonrasında 2023 Finalissima ve 2024 Copa America geldi. "Don" ise uluslararası kupalarını 2025 UEFA Uluslar Ligi ile taçlandırdı.