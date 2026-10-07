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Hayali bir senaryo: Messi ve Ronaldo'nun aynı maçta futbolu bırakması

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portekiz
Arjantin
Real Madrid
Barcelona
Al Nassr FC
Inter Miami CF
Portekiz
Arjantin
İspanya
Suudi Arabistan
ABD

Bu gerçekleşebilir miydi?

Futbol dünyasında, bazı yıldızların yolları hayatlarının farklı dönemlerinde kesişir; biri kariyerine başlarken diğeri onu bitirir ya da bitirmeye yaklaşır. Bu da koşulların ve rakiplerin farklı olması nedeniyle aralarında kıyaslama yapmayı son derece güçleştirir.

Ancak yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği, tarihin en iyi iki futbol yıldızının, hatta gelmiş geçmiş en iyileri değillerse bile, kariyerlerinin kesiştiği istisnai bir olaya tanıklık etti.

  • Messi ve Ronaldo: Tek bir yol

    Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yıldızı, üçüncü binyılın başlangıcından birkaç yıl sonra parladı ve ikisi, biri ellili yaşlarına girmiş, diğeri kırklı yaşlarını tamamlamak üzereyken bile günümüze kadar süren çetin bir rekabete tutuştular.

    Yaklaşık 20 yıllık rekabet boyunca iki yıldızın yolları, İspanya Ligi'nde 9 yıl boyunca kesişti; bu süreçte Ronaldo, Messi'nin önderliğinde her şeyi önüne katıp süpüren Barcelona tufanına karşı Real Madrid'e liderlik etti.

    İki oyuncu, 15 yılı aşkın süredir bireysel ödül törenlerinde, özellikle de Ballon d'Or tahtında karşı karşıya geldiler; Messi bu ödülü Ronaldo'dan 8 kez kaparken, Portekizli yıldızın payına 5 bireysel kupa düştü.

    Ronaldo ve Messi, La Liga'da bıraktıkları tarihin yerini dolduracak bir Avrupa durağı arayışıyla İspanya Ligi'nden ayrıldı, ancak sonunda tüm kıta Avrupa'sına veda ederek Suudi ve Amerika liglerinde yeni bir dönem başlattılar.

    Uluslararası düzeyde ise iki oyuncu 10 yıldan fazla süre ağır hayal kırıklıkları yaşadı; ardından Ronaldo "Euro 2016" ve sonrasında 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak tılsımı bozdu, Messi de onun peşinden gidip 2021 Copa America'yı kazandı.

    "Pire", 2022 Dünya Kupası'nı Katar'da kazanarak nakavt darbesini indirdi; sonrasında 2023 Finalissima ve 2024 Copa America geldi. "Don" ise uluslararası kupalarını 2025 UEFA Uluslar Ligi ile taçlandırdı.

  • Messi'nin son durağı

    2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olmasıyla birlikte, uluslararası düzeyde birbirine benzeyen ve kesişen bu yolculuğun sona ereceği açıkça görülüyordu; zira bu Dünya Kupası, iki yıldız için futbol sahalarındaki son turnuva olacaktı.

    Herkesin 2026 Dünya Kupası'nın iki yıldızın kariyerindeki son turnuva olduğunu kabul etmesiyle, aralarında geçen bu uzun rekabeti, uluslararası kariyerlerine perde indiren tarihi bir maçla taçlandırmaları mümkündü.

    Messi, 2026 Dünya Kupası'nın bitiminden sonraki ilk ara dönemde, yani içinde bulunduğumuz ekim ayında uluslararası arenaya veda etmeye çoktan karar vermişti; ancak bu veda, Benin Milli Takımı ile oynanan bir hazırlık maçıyla gerçekleşti.

    Bu son, Arjantin ve Portekiz milli takımlarının karşı karşıya geleceği tek bir maçla tarihi bir hal alabilir ve tarihin en iyi iki oyuncusunun uluslararası kariyerinin sonuna tanıklık edebilirdi.

  • Jorge Jesus'un ihaneti

    Bu durum mümkündü, özellikle de bazı raporlar Ronaldo'nun kendisinin de milli takımdaki kariyerini noktalamak istediğinden, Portekiz Milli Takımı'yla son maçını Portekiz'in başkenti Lizbon'da UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynamak suretiyle veda etmek istediğinden söz etmişti.

    Ancak bu hayali senaryoyu başlangıçta bozan kişi, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Jesus, "Don"un açıklamalarına göre, Ronaldo'yu milli takımı bırakma fikrinden uzaklaştırdı ve ondan "Avrupa'nın Brezilya'sı" ile kariyerini daha ileriki bir döneme kadar sürdürmesini istedi.

    Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmaya hazır olduğunu, ancak kendisini devam etmeye ikna eden kişinin Jesus olduğunu doğruladı. Jesus daha sonra verdiği sözü iki kez bozdu ve son dönemde aralarında yaşanan kriz patlak verdi.

    Bu nedenle Ronaldo, Jesus'la yaşadığı kriz gölgesinde, Portekiz Milli Takımı'yla dolu dolu geçen kariyerine yakışan bir maç ya da yöntemle olmaksızın, fiilen milli takımdan emekli olmuş sayılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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  • Yoldaki engeller

    Ancak bu gerçekleşmese bile, Portekiz ile Arjantin arasındaki bir maçın önü açık değildi; çünkü UEFA Uluslar Ligi, geçtiğimiz uluslararası ara dönemini tamamen maçlarıyla doldurmuş ve başka bir maç oynamaya zaman bırakmamıştı.

    Buna ek olarak, Ronaldo veya Messi'den birinin ülke milli takımıyla son maçını ve uluslararası arenada vedasına tanıklık edecek karşılaşmayı, ister Portekiz'de ister Arjantin'de olsun, rakibinin sahasında oynaması zordu; bu da maçın oynanması fikrini sekteye uğratacaktı.

    Maç, Wembley gibi tarihi bir tarafsız sahada veya ikilinin en büyük tarihine tanıklık etmiş İspanyol statlarından birinde oynansa bile, bu durum her iki yıldızı da son uluslararası maçlarını kendi sahalarında oynamaktan mahrum bırakacaktı.