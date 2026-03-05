AFP
Hayal kırıklığına uğrayan Pep Guardiola, muhabirin Man City teknik direktörüne pahalıya mal olan Nottingham Forest beraberliğinin ardından takımının "daha iyi yapabileceği şeyler" olduğunu cesurca sormasının ardından, iki kelimelik keskin bir değerlendirme yaptı
Etihad Stadyumu'nda kaotik bir çatışma
City, ilk yarının sonlarında Semenyo'nun Rayan Cherki'nin ortasını güçlü bir vole ile ağlara göndermesiyle skoru açtı. Konuk takım, ikinci yarıda Gibbs-White'ın akıllı bitirişiyle cevap verdi, ancak Rodri'nin köşe vuruşundan kafayla attığı golle ev sahibi takım kısa sürede yeniden öne geçti. City'nin avantajını artırmak için baskı yapmasına ve birçok penaltı itirazına rağmen, Vitor Pereira'nın öğrencileri Anderson'ın muhteşem uzun mesafeli şutuyla bir kez daha skoru eşitledi. Çılgın bir uzatma dakikalarında her iki takım da son dakikalarda tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak Forest savunması sonunda sağlam durarak zorlu bir puanı garantiledi.
Guardiola'nın maç sonrası açık sözlü yorumu
Maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport'a konuşan Guardiola, gazetecilerin takımının üç puanı garantilemek için neleri iyileştirebileceği sorusuna açıkça sinirli bir şekilde kısa bir cevap verdi. Katalan teknik adam, "Gol atmak" diye kısa bir cevap verdi.
"Genel olarak birçok iyi şey vardı. Daha az gol yemek isterdim, ama bu tek bir eylemi analiz etmekle ilgili değil. Asla oyuncularımı suçlamam. Her şeyi yaptık, son dakikada ve ilk yarıda fırsatlar yakaladık. Momentum vardı. Ama her zaman bir şeyler olur ve kazanamadık."
Bernardo Silva, acı tatlı bir dönüm noktası üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Guardiola yönetiminde 350 maça çıkan ilk saha oyuncusu olarak tarihe geçen Bernardo Silva da aynı derecede üzgündü. "Oldukça sinir bozucu çünkü evimizde oynuyorduk ve iki kez öne geçtik ama sonucu koruyamadık. Sonunda birçok fırsatımız vardı, onlar iki kez atağa çıktılar ve iki gol attılar. Bazen futbol böyledir" dedi Portekizli oyuncu TNT Sports'a. Ayrıca Forest'ın "karşı atağa çıktıklarında bizi cezalandırmak için yeterince sabırlı olduğunu, onların boşluk bulmasına izin vermemek konusunda yeterince istikrarlı olmadığımızı" da belirtti.
Şampiyonluk yarışı değişirken Haaland yine sessiz kaldı
Erling Haaland, City'nin onun klinik yeteneğine çaresizce ihtiyaç duyduğu bir gecede bir kez daha golcü kimliğini ortaya koyamadı. Norveçli golcü, deflektörlü bir şutla direği vurdu ancak Forest'ın dirençli savunması karşısında büyük ölçüde sessiz kaldı. Bu beraberlikle City, evinde önemli puanlar kaybetti ve lider Arsenal'in 7 puan gerisinde kaldı. Bu durum, sezonun sonuna yaklaşırken Arsenal'e ligin zirvesinde önemli bir avantaj sağlarken, City'nin kuzey Londra'daki rakibine karşı bir maç fazlası var ve bu maçın sonucu ligin kaderini belirleyecek. Gerçekten de, aradaki farkın açılması, Guardiola'nın oyuncularının Premier League şampiyonluğunu geri kazanmak için Nisan ayında oynayacakları maçın kazanılması gereken bir maç haline geldi.
