Hayal kırıklığına uğrayan Pep Guardiola, muhabirin Man City teknik direktörüne pahalıya mal olan Nottingham Forest beraberliğinin ardından takımının "daha iyi yapabileceği şeyler" olduğunu cesurca sormasının ardından, iki kelimelik keskin bir değerlendirme yaptı

Maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport'a konuşan Guardiola, gazetecilerin takımının üç puanı garantilemek için neleri iyileştirebileceği sorusuna açıkça sinirli bir şekilde kısa bir cevap verdi. Katalan teknik adam, "Gol atmak" diye kısa bir cevap verdi.

"Genel olarak birçok iyi şey vardı. Daha az gol yemek isterdim, ama bu tek bir eylemi analiz etmekle ilgili değil. Asla oyuncularımı suçlamam. Her şeyi yaptık, son dakikada ve ilk yarıda fırsatlar yakaladık. Momentum vardı. Ama her zaman bir şeyler olur ve kazanamadık."