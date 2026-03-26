Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Hayal kırıklığına uğrayan Marc Skinner, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyette Bayern Münih'in büyük bir oyun tarzı değişikliğiyle Manchester United'ı hazırlıksız yakaladığını kabul etti

Manchester United teknik direktörü Marc Skinner, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetlerinde Bayern Münih'in beklenmedik taktik değişikliğinin takımını hazırlıksız yakaladığını kabul etti. İki kez geri dönmeye çalışsa da, Kırmızı Şeytanlar, yüksek savunma hattını kullanan rakibin direkt oyun tarzı karşısında çaresiz kaldı.

  Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da mağlup oldu

    Manchester United’ın Avrupa hedefleri Old Trafford’da darbe aldı; Skinner’ın takımı, alışılmadık derecede direkt bir oyun sergileyen Bayern’i durdurmakta zorlandı. Genellikle sabırlı ve top hakimiyetine dayalı oyun kurmasıyla tanınan Alman şampiyonu, orta sahayı atlayıp daha direkt bir oyun tercih etti. Bu stratejik değişiklik, United'ın savunma hattını, özellikle de Pernille Harder'in hücumlarına karşı savunmasız bıraktı. Ev sahibi takım iki gol atarak direnç gösterdi ancak Bayern'in uzun pas tehdidine karşı taktiksel esneklik gösterememesi, sonuçta ilk maçta 3-2'lik bir yenilgiye yol açtı.

    Bayern'in taktik değişikliği Skinner'ı şaşırttı

    Skinner, maçın bitiş düdüğünün ardından hayal kırıklığına uğramış bir tavır sergiledi ve Alman devinin, beklenen top hakimiyetine dayalı oyun anlayışından saparak, savunma hattını zorlayan daha direkt bir stile geçtiğini kabul etti. Skinner, Disney+'a şunları söyledi: "Bu akşam Harder'ın attığı iki gol, bizim açımızdan kabul edilebilir değil; bunu takım olarak düzelteceğiz." Umut verici olan şey, bu eşleşmenin hâlâ devam ediyor olması. Bayern böyle oynamaz, bu onlar için çok direkt bir oyun, normalde top hakimiyetine dayalı oynarlar ama bu gece stil değiştirdiler ve bunun karşılığını aldılar. Yediğimiz gollerden dolayı hayal kırıklığına uğradım çünkü oldukça kötüydü, ancak şimdi sahip oldukları tehditleri bildiğimiz için ikinci maça girerken bu sorunu çok kolay bir şekilde düzeltebiliriz."

  İkinci maç öncesinde hava hâlâ iyimser

    Olumsuz sonuca rağmen Skinner, kendisinin ve takımının bu yenilgiden ikinci maçta toparlanmak için pek çok ders çıkarabileceğini kabul etti. Skinner şöyle konuştu: "Son vuruşa kadar top hakimiyetimiz gerçekten iyiydi. Onları daha hızlı kullanmalıydık. Kanatları daha çabuk devreye sokmalıydık, zira en etkili olduğumuz alan orasıydı. Bu konuda yeterince net olamadık ve oyunu sürekli orta sahada tutmaya çalıştık.

    "Beğendiğim şey, hatları aştığımızdı, sadece paslarımızda biraz daha keskin olmamız gerekiyor. Devre arasında kızlara, burada olmalarının bir nedeni olduğunu, bu yüzden o anlarda bitiricilikle ödülümüzü almamız gerektiğini söyledim. Daha fazla gol tehdidi yaratabileceğimizi hissettim. Artık neye karşı oynadığımızı biliyoruz ve bir sonraki maça ilerlemek için harika bir fırsatla giriyoruz."

    Şimdi ne olacak?

    Kırmızı Şeytanlar, Cumartesi günü rakipleri Manchester City ile oynayacakları hayati önem taşıyan Kadınlar Süper Ligi maçında bu yenilginin acısını silmeye çalışacak. Skinner'ın takımı şu anda ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider City'nin sekiz puan gerisinde. Ardından, 1 Nisan'da oynanacak Bayern ile UWCL çeyrek final rövanş maçına hazırlanacaklar.

