Hayal kırıklığına uğrayan Marc Skinner, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyette Bayern Münih'in büyük bir oyun tarzı değişikliğiyle Manchester United'ı hazırlıksız yakaladığını kabul etti

Olumsuz sonuca rağmen Skinner, kendisinin ve takımının bu yenilgiden ikinci maçta toparlanmak için pek çok ders çıkarabileceğini kabul etti. Skinner şöyle konuştu: "Son vuruşa kadar top hakimiyetimiz gerçekten iyiydi. Onları daha hızlı kullanmalıydık. Kanatları daha çabuk devreye sokmalıydık, zira en etkili olduğumuz alan orasıydı. Bu konuda yeterince net olamadık ve oyunu sürekli orta sahada tutmaya çalıştık.

"Beğendiğim şey, hatları aştığımızdı, sadece paslarımızda biraz daha keskin olmamız gerekiyor. Devre arasında kızlara, burada olmalarının bir nedeni olduğunu, bu yüzden o anlarda bitiricilikle ödülümüzü almamız gerektiğini söyledim. Daha fazla gol tehdidi yaratabileceğimizi hissettim. Artık neye karşı oynadığımızı biliyoruz ve bir sonraki maça ilerlemek için harika bir fırsatla giriyoruz."