Getty Images Sport
Çeviri:
"Hayal kırıklığına uğrayan" Liam Rosenior, Newcastle maçının başlama vuruşundan önce hakemin Chelsea oyuncularının toplandığı yere girmesiyle sonuçlanan tuhaf olayla ilgili olarak "PGMOL ile görüşecek"
Hakemlerin müdahalesine duyulan hayal kırıklığı
1-0'lık mağlubiyetin ardından tartışmaların ana konusu, hakem Paul Tierney'in Chelsea oyuncularının etrafında toplanmış gibi görünmesiydi. Rosenior, oyuncularının davranışlarını hemen savundu ve maç sırasında hakemin dikkatinin dağınık olduğunu, özellikle de ev sahibi takıma verilen penaltı kararında bunu sorguladı.
Blues'un teknik direktörü, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Önemli olmayan şeylere daha fazla odaklanılıyor ve vurgu yapılıyor. Bunu çok net bir şekilde ifade edeceğim. Oyuncularımı korumak istiyorum. Oyuna saygı duyuyorum. Oyuncularım, topun etrafında toplanarak topa saygı göstermek, birlik ve liderlik sergilemek istediklerini kararlaştırdılar. Bu benim kararım değil. Bu, liderlik grubu ile takım arasında alınan bir karardı."
"Oyuncularım birlik göstermek için topun etrafında toplanma kararı aldı; bu benim kararım değil. Bunda saygısızlık yok. Paul, doğru farkı yaratmak olan işine daha fazla odaklanmış olsaydı, bugün bir penaltı kazanmış olacaktık. Önemli olan şeylere odaklanalım.
"Dürüst olmak gerekirse, bugün Paul veya yetkilileriyle konuşmadım, ancak bugün neden böyle bir şey olduğunu anlamak için PGMOL ve hakemlerle konuşacağım. Kural kitabında bunun zamanlamayla ilgili olduğu söylendi. Ben sadece buna bir çözüm bulmak istiyorum. Burada, olanlardan çok daha önemsiz bir şeyden bahsediyoruz."
Newcastle, Chelsea'nin hatalarını acımasızca cezalandırdı
Saha içinde, Anthony Gordon'un erken attığı gol iki takım arasında fark yaratmaya yetti. Rosenior, golün atılmasına yol açan taktiksel hatayı eleştirdi ve takımının, Magpies gibi golcü rakipler tarafından cezalandırılabilecek, yüksek riskli ama yüksek getirili bir pres sistemine hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
"Yaptığımız her hata golle sonuçlanıyor gibi geliyor. İlk 15-20 dakikada fırsatlarımız vardı. Gol, Newcastle'a enerji verdi. Son üçte birde zihinsel tazeliğimiz biraz eksikti ve ikinci olarak, biz gol atamayacaksak rakibin de gol atmamasını sağlamalıyız. Onlar pek fırsat yaratamadıysa da kalesini gole kapatamamamız hayal kırıklığı yaratıyor."
Bu yenilgi, Stamford Bridge'deki taraftarların olumsuz tepkisine yol açtı ve taraftarlar maç boyunca çeşitli aralıklarla takımı yuhaladı. Sonuca rağmen Rosenior, takımın şu anki durumunu perspektifine oturtmaya çalıştı: "Benim bu takımda olduğum süre içinde ligde üçüncü sıradayız. Bazen durum öyle değilmiş gibi geliyor. Oynadığımız son lig maçında Aston Villa'ya 4-1 yenildik."
Kadro seçimi ve sakatlık endişeleri
Chelsea, bu karşılaşmada kaleci Filip Jorgensen ve kanat oyuncusu Pedro Neto başta olmak üzere birçok önemli oyuncusundan yoksun kaldı. Rosenior, kadrosunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaşarak, antrenmanların son aşamalarında yaşanan aksiliklerin Newcastle maçı hazırlıklarını aksattığını belirtti.
"Filip dün antrenmanda kasıklarında bir ağrı hissetti ama umarım yakında geri döner. Hücum hattındaki sakatlıklar nedeniyle durum zor. Jamie yedek kulübesine dönecekti ama dün antrenmandan sonra hamstringinde bir ağrı hissetti. Estevao da kadroda yok. [Neto'nun cezasının] duruşmaya gideceğini bildiğimiz için buna kısmen hazırlıklıydık. Bu durum, bugün sahada büyük bir fark yaratabilecek Pedro'dan mahrum kalmamıza neden oldu."
Genç oyuncu Josh Acheampong'un kadroda yer almamasıyla ilgili olarak Rosenior, bunun tamamen taktiksel bir tercih olduğunu, oyuncunun kulüpteki uzun vadeli durumuna dair bir işaret olmadığını açıkladı. "Josh Acheampong, bu sadece bugün aldığım bir karar. O, planlarımın dışında değil," diye ekledi teknik direktör.
İlk dört hedefine darbe
Bu mağlubiyet, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmeyi hedefleyen Blues için önemli bir gerileme anlamına geliyor. Takım ligde üst sıralarda yer almaya devam etse de, son haftalarda sergilediği istikrarsızlık rakiplerin puan farkını kapatmasına yol açtı ve Rosenior'un acil çözümler bulması yönündeki baskıyı artırdı.
Reklam