"Hayal kırıklığına uğrayan" Liam Rosenior, Newcastle maçının başlama vuruşundan önce hakemin Chelsea oyuncularının toplandığı yere girmesiyle sonuçlanan tuhaf olayla ilgili olarak "PGMOL ile görüşecek"

1-0'lık mağlubiyetin ardından tartışmaların ana konusu, hakem Paul Tierney'in Chelsea oyuncularının etrafında toplanmış gibi görünmesiydi. Rosenior, oyuncularının davranışlarını hemen savundu ve maç sırasında hakemin dikkatinin dağınık olduğunu, özellikle de ev sahibi takıma verilen penaltı kararında bunu sorguladı.

Blues'un teknik direktörü, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Önemli olmayan şeylere daha fazla odaklanılıyor ve vurgu yapılıyor. Bunu çok net bir şekilde ifade edeceğim. Oyuncularımı korumak istiyorum. Oyuna saygı duyuyorum. Oyuncularım, topun etrafında toplanarak topa saygı göstermek, birlik ve liderlik sergilemek istediklerini kararlaştırdılar. Bu benim kararım değil. Bu, liderlik grubu ile takım arasında alınan bir karardı."

"Oyuncularım birlik göstermek için topun etrafında toplanma kararı aldı; bu benim kararım değil. Bunda saygısızlık yok. Paul, doğru farkı yaratmak olan işine daha fazla odaklanmış olsaydı, bugün bir penaltı kazanmış olacaktık. Önemli olan şeylere odaklanalım.

"Dürüst olmak gerekirse, bugün Paul veya yetkilileriyle konuşmadım, ancak bugün neden böyle bir şey olduğunu anlamak için PGMOL ve hakemlerle konuşacağım. Kural kitabında bunun zamanlamayla ilgili olduğu söylendi. Ben sadece buna bir çözüm bulmak istiyorum. Burada, olanlardan çok daha önemsiz bir şeyden bahsediyoruz."