"Hayal kırıklığına uğramış ve yıkılmış": İspanyol gazeteleri Bayern Münih'ten Lennart Karl'a yükleniyor

"Oyuncunun kişisel durumu göz önüne alındığında hayal kırıklığı daha da büyüktü: Ailesi, onun bir hayali gerçekleştirmesini izlemek için Madrid'e gelmişti – ancak bu sonunda gerçekleşmedi," diye yazdı As gazetesi. Karl, yılın başında Real'e transfer olmayı hayal ettiğini kamuoyuna açıklayarak büyük yankı uyandırmıştı. İspanya'da da bu sansasyonel açıklamalar dikkatleri üzerine çekmişti.

Karl, Bernabeu'da sahaya çıkmayı her zamankinden daha çok istiyordu, ancak Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany bu hücum yıldızını oyuna sokmadı. Bir sonraki darbe kısa süre sonra geldi: Cuma günü FCB, Karl'ın sağ uyluk arka kısmında kas yırtığı yaşadığını açıkladı. Bu nedenle, Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek ve toplamda yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.