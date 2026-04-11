Örneğin, saygın As gazetesi "Karl, hayal kırıklığına uğramış ve yıkılmış!" başlığını attı. Olayın arka planı: Karl, hafta ortasında hayalindeki kulüp Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında (2-1) 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduktan sonra, 18 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını kaçıracak.
Çeviri:
"Hayal kırıklığına uğramış ve yıkılmış": İspanyol gazeteleri Bayern Münih'ten Lennart Karl'a yükleniyor
"Oyuncunun kişisel durumu göz önüne alındığında hayal kırıklığı daha da büyüktü: Ailesi, onun bir hayali gerçekleştirmesini izlemek için Madrid'e gelmişti – ancak bu sonunda gerçekleşmedi," diye yazdı As gazetesi. Karl, yılın başında Real'e transfer olmayı hayal ettiğini kamuoyuna açıklayarak büyük yankı uyandırmıştı. İspanya'da da bu sansasyonel açıklamalar dikkatleri üzerine çekmişti.
Karl, Bernabeu'da sahaya çıkmayı her zamankinden daha çok istiyordu, ancak Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany bu hücum yıldızını oyuna sokmadı. Bir sonraki darbe kısa süre sonra geldi: Cuma günü FCB, Karl'ın sağ uyluk arka kısmında kas yırtığı yaşadığını açıkladı. Bu nedenle, Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek ve toplamda yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.
Bayern'in genç yeteneği Lennart Karl İspanya'da gündemde: "Ağır darbeler"
"Bayern'in yıldızının ağır darbeleri", Karl'ın sakatlığı nedeniyle Marca'nın yanı sıra bir başka büyük İspanyol gazetede de gündeme geldi. "Teorik olarak gelecekte evi olması gereken" stadyumda 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalması bile genç oyuncu için "ağır bir darbe" olmuştu.
Karl, Mayıs başında tekrar sahalara dönebilecek ve o zaman Bayern'e Şampiyonlar Ligi'nde olası bir yarı final rövanş maçında tekrar yardımcı olabilmeyi umuyor. Alman rekor şampiyonunun, Madrid'de aldığı ikna edici 2-1'lik deplasman galibiyetinin ardından başlangıç pozisyonu çok iyi. Münih ekibinin gollerini Luis Diaz ve Harry Kane attı; maçın bitimine yaklaşık çeyrek saat kala Real'in süperstarı Kylian Mbappe sadece farkı azaltan golü bulabildi. Bayern Çarşamba günü kendi sahası Allianz Arena'da yarı finale yükselmeyi başarırsa, orada son şampiyon Paris Saint-Germain bekliyor olabilir. Fransızlar, FC Liverpool'a karşı 2-0 kazandıkları ilk maçın ardından, bir kez daha son dört takım arasına girme şansını yakaladı.
Lennart Karl Dünya Şampiyonası'na katılabilir mi?
Karl, bu sezon FCB'de büyük bir çıkış yakaladı. Genç oyuncu sık sık ilk 11'de sahaya çıktı ve oyuna sonradan girerek de defalarca önemli katkılar sağladı. Karl, 2025/26 sezonunda şu ana kadar toplam 35 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol ve 7 asist kaydetti.
Mart ayı sonunda sol ayaklı oyuncu, Almanya A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi ve İsviçre (4:3) ve Gana (2:1) ile oynanan hazırlık maçlarında iyi bir izlenim bıraktı. Böylece, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna seçilme şansını artırdı.
Lennart Karl'ın bu sezonki istatistikleri
Maçlar
35
Gol
9
Asist
7
Sarı kart
1