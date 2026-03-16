Hayal kırıklığına uğramış Tottenham taraftarları, Nottingham Forest ile oynayacakları küme düşme mücadelesinde "takımın arkasında duracaklarına" söz vererek, yönetim kuruluna karşı planladıkları protesto eylemini isteksizce iptal etti

Taraftar kitlesine yönelik samimi bir mesajda CFT, kararlarının mevcut yönetimi desteklemek değil, kulüp armasına karşı bir görev olduğunu açıkladı. Grup, yönetim kurulunun "bunu hak etmediğini" belirtmekle birlikte, ligdeki hassas durumun birleşik bir cephe gerektirdiğini vurguladı. Açıklamada, "Her şeyden önce biz Tottenham Hotspur Futbol Kulübü'nün taraftarlarıyız" denildi. Grup, hareketlerinin başarısının sayılara bağlı olduğunu vurguladı ve böylesine kritik bir dönemde protesto etmenin durumu tehlikeye atabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Açıklamayı net bir sloganla sonlandırdılar: "Biz rejimi değil, takımı destekliyoruz."