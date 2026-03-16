Hayal kırıklığına uğramış Tottenham taraftarları, Nottingham Forest ile oynayacakları küme düşme mücadelesinde "takımın arkasında duracaklarına" söz vererek, yönetim kuruluna karşı planladıkları protesto eylemini isteksizce iptal etti
Birlik, üst ligde kalma tehlikesi karşısında öncelik kazanıyor
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki atmosfer, kulübü 16. sıraya hapseden felaket bir performansın ardından patlama noktasına geldi. Spurs, şu anda sekiz maçtır galibiyet alamıyor ve şu anda West Ham United'ın bulunduğu küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alıyor. Pazar günü Nottingham Forest'ın ziyaretiyle aynı zamana denk gelecek şekilde kulüp yönetimine karşı büyük çaplı bir protesto planlanmıştı, ancak Change For Tottenham (CFT) grubu bu eylemi ertelemek kararı aldı. Bu karar, kulübün Premier Lig'deki konumunun ciddi bir tehdit altında olduğunun farkına varılmasıyla alındı ve taraftarlar, kurumsal şikayetlerden ziyade ligde kalmayı öncelikli hale getirdi.
Rejimi değil, takımı desteklemek
Taraftar kitlesine yönelik samimi bir mesajda CFT, kararlarının mevcut yönetimi desteklemek değil, kulüp armasına karşı bir görev olduğunu açıkladı. Grup, yönetim kurulunun "bunu hak etmediğini" belirtmekle birlikte, ligdeki hassas durumun birleşik bir cephe gerektirdiğini vurguladı. Açıklamada, "Her şeyden önce biz Tottenham Hotspur Futbol Kulübü'nün taraftarlarıyız" denildi. Grup, hareketlerinin başarısının sayılara bağlı olduğunu vurguladı ve böylesine kritik bir dönemde protesto etmenin durumu tehlikeye atabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Açıklamayı net bir sloganla sonlandırdılar: "Biz rejimi değil, takımı destekliyoruz."
Düşüşte bir sezon
Bu ateşkesin arka planında, kulübün modern tarihinin en karanlık dönemlerinden biri yatıyor. Yurtiçindeki zorlukların ötesinde, Spurs, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atlético Madrid’e karşı aldığı 5-2’lik ağır ilk maç yenilgisinin ardından turnuvadan elenmenin eşiğinde. Taraftarların öfkesi, yüksek maaşlı bir kadronun ligin alt sıralarına doğru kaymasına izin veren kulüp sahiplerinin algılanan başarısızlıklarına dayanıyor. CFT, protestoyu iptal ederek taraftar kitlesini harekete geçirmeyi ve takımı kurtarmayı hedefliyor; aynı zamanda, acil tehdit ortadan kaldırıldığında yönetim kuruluna karşı doğrudan eylem zamanının geri geleceğini vaat ediyor.
Hayatta kalmak için verilen zorlu bir mücadele
Önümüzdeki dönemde, özgüvenini yitirmiş Spurs takımına nefes alacak bir fırsat yok; kulübü, Atlético'yu ağırlamak gibi zorlu bir görev bekliyor. Takım, Forest ile oynayacağı ve sezonun kaderini belirleyecek 'altı puanlık' maç öncesinde, Avrupa kupaları yolunu kurtarmak için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda mucizevi bir geri dönüşe imza atmak zorunda. Milli maç arası yaklaşırken, yönetim kurulu yoğun baskı altında; bu iç saha maçlarında iyi bir sonuç alınamaması halinde, radikal değişiklik talepleri neredeyse kesin olarak yeniden alevlenecek, zira taraftarlarla olan mevcut ateşkes, tamamen sahadaki anlık sonuçlara bağlı.
