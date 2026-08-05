Football London'ın haberine göre Palmer ve Colwill, çarşamba günü Juventus'a karşı oynanacak maçta tedbir amaçlı olarak Chelsea'nin maç kadrosuna alınmadı. İkili, kulübün yoğun sezon öncesi turu sırasında hafif sakatlıklar yaşadı ve bu nedenle sağlık ekibi bu karşılaşmada forma giymemelerini tavsiye etti.

Palmer'ın yokluğu, Chelsea'ye katıldığından bu yana sergilediği etkileyici form göz önüne alındığında özellikle önem taşıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin Sydney Super Cup'taki ilk iki hazırlık maçında da süre almış, Western Sydney Wanderers'ı 6-4 yendikleri maçta sonradan oyuna girerek bir asist yapmış, ardından Tottenham'a karşı 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Palmer, maç öncesinde saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küçük bir sorun nedeniyle oynayamayacağım için üzgünüm ama Hong Kong'u seviyorum. Muhteşem destek" dedi.



