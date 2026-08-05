Getty Images Sport
Çeviri:
‘Hayal kırıklığına uğradım’ - Cole Palmer ve Levi Colwill’in Chelsea’nin Hong Kong’da Juventus’la karşılaşacağı kadroda yer almamasının gerçek nedeni
Chelsea ikilisi için sakatlık önlemleri
Football London'ın haberine göre Palmer ve Colwill, çarşamba günü Juventus'a karşı oynanacak maçta tedbir amaçlı olarak Chelsea'nin maç kadrosuna alınmadı. İkili, kulübün yoğun sezon öncesi turu sırasında hafif sakatlıklar yaşadı ve bu nedenle sağlık ekibi bu karşılaşmada forma giymemelerini tavsiye etti.
Palmer'ın yokluğu, Chelsea'ye katıldığından bu yana sergilediği etkileyici form göz önüne alındığında özellikle önem taşıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin Sydney Super Cup'taki ilk iki hazırlık maçında da süre almış, Western Sydney Wanderers'ı 6-4 yendikleri maçta sonradan oyuna girerek bir asist yapmış, ardından Tottenham'a karşı 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Palmer, maç öncesinde saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küçük bir sorun nedeniyle oynayamayacağım için üzgünüm ama Hong Kong'u seviyorum. Muhteşem destek" dedi.
- Nexpher Images
Hong Kong'daki taktiksel değişimler
İlk 11'in kesin iki isminin yokluğunda Xabi Alonso, İtalyan devlerine karşı oynanan maçta kadroda değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Savunmanın merkezinde Wesley Fofana ile Tosin Adarabioyo, Colwill'in bıraktığı boşluğu doldurmak için birlikte görev yaptı. Daha ileride ise Joao Pedro, Palmer'ın yaratıcılıktaki eksikliğini telafi etmek amacıyla merkezde hücuma dönük bir rolle sahaya çıktı ve bu durum yaz transferi Danny Welbeck'in Chelsea formasıyla ilk maçına çıkmasının önünü açtı.
Kadroda ayrıca tecrübe ile gençliğin bir karışımı da vardı; Marco Palestra ile Jorrel Hato bek pozisyonlarındaki yerlerini korudu. Belki de en dikkat çekici nokta orta sahadaydı; Moises Caicedo'ya, Blues formasıyla ilk kez ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki akademi yeteneği Mahdi Nicoll-Jazuli eşlik etti.
Mudryk yeniden kadroya döndü
Palmer ve Colwill kenardan izlerken, Mykhailo Mudryk yedek kulübesinde yer alarak büyük bir destek sağladı. Chelsea formasıyla son maçına Kasım 2024'te çıkan Ukraynalı kanat oyuncusu, doping anlaşmazlığı nedeniyle geçici olarak men edilmişti ancak dört yıllık cezası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından kaldırılınca dönüşüne izin verildi.
Alonso, basına kanat oyuncusunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Dün antrenman yaptık. Havalimanından doğrudan otele geldi. Bu yüzden dün daha çok hislerle, duygularla ilgiliydi; oyuncularla yeniden bir arada olmak ve fiziksel durumunu değerlendirmekle geçti. Ama evet, oynayabilir, belki 90 dakika için henüz çok erken ama kadroya seçilebilir. Kadroya seçildi, dolayısıyla oynayabilir. Misha'nın bizimle olabilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."
- AFP
Gelecek planlarıyla ilgili belirsizlik
Mudryk'in dönüşü, Stamford Bridge'deki geleceğine ilişkin söylentileri tamamen susturmuş değil. Alonso, kulübün £62 milyonluk oyuncu için en iyi yolun ne olduğuna hâlâ karar vermeye çalıştığını kabul etti; birkaç Premier League kulübünün kiralık transfer için ilgilendiği bildiriliyor.
Transfer dönemi son haftalarına girerken, Chelsea her iki yönde de hareketli olmaya devam ediyor. Kulübün yaz dönemindeki 11. transferini bitirmeye çok yakın olduğu bildirilirken, aynı zamanda çekirdek kadrosunun fiziksel durumunu da takip ediyor. Palmer ve Colwill için odak noktası, sezonun açılış maçına hazır olmalarını sağlamak adına hızlı bir şekilde iyileşmeleri olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun