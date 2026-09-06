Beraberlik, Manchester United'ın yeni sezondaki ilk gol yemeden tamamladığı maçını hâlâ aradığı anlamına geliyor; takım, açılıştaki üç karşılaşmada toplam altı gol yedi. Dikkat çekici şekilde bu, 2020-21 sezonuyla birlikte, son 50 yılda United'ın ilk üç lig maçının her birinde ikişer veya daha fazla gol yediği yalnızca ikinci kez oldu. Carrick, takımın uzun bölümler boyunca sağlam göründüğünü ancak en kritik anlarda maçı etkili şekilde yönetemediklerini kabul etti.

George ve Maitland-Niles'a karşı yenilen goller hakkında konuşan Carrick, "Dürüst olmak gerekirse ikisi de harika vuruşlardı" dedi. "Onlara net fırsatlar vermedik. Bence gerçekten çok iyi savunma yaptık; ceza sahasının çevresine düşen birkaç top oldu, engellediğimiz birkaç şut vardı. Büyük ölçüde ceza sahasını iyi savunduk. Elbette gol yemek istemiyoruz. Bugün diğerlerinden farklıydı; her şeyden çok maçı bitirmekle ilgiliydi çünkü gerçekten çok iyi bir durumdaydık."