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'Hayal kırıklığına uğradı' - Carrick, Rashford sakatlık darbesi alırken Everton'ın son dakika beraberliğine tepki gösterdi
Carrick'in takımına son anda yıkım
Manchester United, geç yaşanan çöküş Everton'ın 2-2'lik beraberliği kapmasına izin vermeden önce galibiyete gidiyor gibi görünüyordu. Bryan Mbeumo ikinci yarının başında skoru açtıktan sonra, Tyrique George 83. dakikada ağları bularak Everton'a eşitliği getirdi. Oyuna sonradan giren Benjamin Sesko, 88. dakikada United'a üç puanı kazandırdığını düşündü ancak Maitland-Niles, uzatma dakikalarında ceza sahası dışından attığı müthiş golle deplasman ekibine bunu yaşatmadı.
Sonucu değerlendiren Carrick, BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Evet, kesinlikle öyle [geç gol yememiz konusunda]. Bence o maçta bizim adımıza çok fazla iyi şey vardı. İyi futbol oynadık ve zaman zaman tehlikeli göründük. Büyük ölçüde takım olarak gerçekten iyi savunma yaptığımızı düşündüm. Ceza sahasına birkaç top daha geldi ve bu da, maçı bitirmemiz gerekirken işi bizim için biraz daha zorlaştırdı. Galibiyetle ayrılamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz."
- Getty Images Sport
Savunmadaki zaaflar pahalıya mal oldu
Beraberlik, Manchester United'ın yeni sezondaki ilk gol yemeden tamamladığı maçını hâlâ aradığı anlamına geliyor; takım, açılıştaki üç karşılaşmada toplam altı gol yedi. Dikkat çekici şekilde bu, 2020-21 sezonuyla birlikte, son 50 yılda United'ın ilk üç lig maçının her birinde ikişer veya daha fazla gol yediği yalnızca ikinci kez oldu. Carrick, takımın uzun bölümler boyunca sağlam göründüğünü ancak en kritik anlarda maçı etkili şekilde yönetemediklerini kabul etti.
George ve Maitland-Niles'a karşı yenilen goller hakkında konuşan Carrick, "Dürüst olmak gerekirse ikisi de harika vuruşlardı" dedi. "Onlara net fırsatlar vermedik. Bence gerçekten çok iyi savunma yaptık; ceza sahasının çevresine düşen birkaç top oldu, engellediğimiz birkaç şut vardı. Büyük ölçüde ceza sahasını iyi savunduk. Elbette gol yemek istemiyoruz. Bugün diğerlerinden farklıydı; her şeyden çok maçı bitirmekle ilgiliydi çünkü gerçekten çok iyi bir durumdaydık."
Hücum geçişindeki olumlu yönler
Manchester United'ın deplasmandaki sıkıntıları sezonun başında da sürdü. Everton deplasmanındaki beraberlik, açılış haftasında lige yeni yükselen Hull City'ye deplasmanda alınan hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilginin ardından geldi ve United sezonun ilk deplasman galibiyetini hâlâ arıyor.
«Bence zaman zaman gerçekten çok iyi futbol oynadık. Maçın ilk bölümlerinde ve sonuna doğru o kadar değil ama birçok şeyi iyi yaptık ve tehlikeli göründük» diye açıkladı Carrick. «Belirli anlarda onlara çok fazla sorun çıkardık. İki gol de farklı nedenlerle gerçekten çok iyiydi ve ikincisi bizim için galibiyet golü olmalıydı.» Bu sonuç, Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyetin ardından geldi ve United'ın gol yollarında artan tehdidini gösterdi.
- Getty Images Sport
Rashford sakatlığı endişesi
United için tek büyük olumsuzluk, Marcus Rashford'un oyundan çıkması oldu. İngiltere milli oyuncusu, sol kanatta sürekli tehdit yaratırken Luke Shaw ile uzun süredir devam eden ortaklığını da yeniden canlandırdı, ancak yaşadığı fiziksel rahatsızlık nedeniyle maçı erken tamamladı. Carrick, maçın ardından bu değişikliğin önlem amaçlı olduğunu doğruladı, ancak forvetin bir süre sahalardan uzak kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Carrick, Rashford'u oyundan alma kararıyla ilgili Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bir şeyler hissetti, bu yüzden onu değiştirmek zorunda kaldık. Sahanın hemen hemen her bölgesinde, maçın farklı anlarında iyi bağlantılar kurduk ve Marcus ile Luke Shaw uzun zamandır birlikte oynuyor, aralarında iyi bir uyum var. Bunu da görebiliyorsunuz, o tarafta gerçekten çok tehlikeli görünüyorlar ve elbette daha fazlası gelecek" dedi.
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