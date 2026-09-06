'Hayal kırıklığına karşı yüksek tolerans!' - Freiburg Bundesliga'nın zirvesine tırmanırken Julian Schuster konuştu

Teknik direktör Julian Schuster da Eggestein'in görüşlerini destekledi; Paderborn'un sert direncini överken takımının ligin zirvesinde kalabilmesi için oyuncularından ne gerektiğini açıkladı.

Schuster, "Buradan bir şeylerle dönmek istiyorsak en başından itibaren ortaya çok büyük bir çaba ve enerji koymamız gerektiğini biliyorduk" dedi. "Onların oyun tarzı çok etkileyiciydi."

Teknik adam, "Maç boyunca hayal kırıklığına karşı toleransımızın çok yüksek olması gerekiyordu" diye ekledi. "Bu maçın bizim için ne kadar zor geçtiğini düşününce, Paderborn'un bu sezon sahasında çok puan toplayacağına inanıyorum."



