24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
SC Paderborn 07 v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

'Hayal kırıklığına karşı yüksek tolerans!' - Freiburg Bundesliga'nın zirvesine tırmanırken Julian Schuster konuştu

Bundesliga
Freiburg
M. Eggestein
J. Schuster
Paderborn

SC Freiburg, SC Paderborn deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Bundesliga puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Julian Schuster'ın takımı, averajla Borussia Dortmund ve SV Elversberg'in önünde bulunurken, maçın kazandıran golünü atan Maximilian Eggestein ile Schuster, kusursuz başlangıçlarının arkasındaki mental dayanıklılığı vurguladı.

  • Freiburg, Bundesliga'da zirveye çıktı

    SC Freiburg, SC Paderborn karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetin ardından Bundesliga puan tablosunun zirvesine gururla yerleşti. Julian Schuster'ın ekibi, lig sezonundaki kusursuz başlangıcını iki maçta iki galibiyetle sürdürdü.

    Freiburg, Borussia Dortmund ve sürpriz ekip SV Elversberg ile birlikte altı puana yükseldi.

    Ancak Freiburg'un +4'lük averajı, Dortmund'u (+3) ve Elversberg'i (+2) geride bırakarak onları zirvede tek başına tuttu.

    • Reklam
  • imago-sport-1082400445.jpgSTEINSIEK.CH

    Eggestein savunmadaki moral gücü övdü

    Maçın kazandıran golünü atan Maximilian Eggestein, 26. dakikadaki vole vuruşuyla takımı zirveye taşırken iki yarıdaki farklı performansı değerlendirdi ve takımın gösterdiği mücadeleyi övdü.

    Eggestein, "İlk yarıda oyunu çok iyi kontrol etmeyi başardık ve öne geçmeyi hak ettik" dedi. "Ancak ikinci yarıda rakibin bize fazla baskı kurmasına izin verdik ve topla sakinliğimizi kaybettik."

    "Yine de bugün takımın savunma direnci olağanüstüydü ve bunun gibi zor bir maçı kazanmak takımın mentalitesine çok büyük bir katkı sağlıyor" diye ekledi.

  • Schuster, hayal kırıklığına tahammül edilmesini istiyor

    Teknik direktör Julian Schuster da Eggestein'in görüşlerini destekledi; Paderborn'un sert direncini överken takımının ligin zirvesinde kalabilmesi için oyuncularından ne gerektiğini açıkladı.

    Schuster, "Buradan bir şeylerle dönmek istiyorsak en başından itibaren ortaya çok büyük bir çaba ve enerji koymamız gerektiğini biliyorduk" dedi. "Onların oyun tarzı çok etkileyiciydi."

    Teknik adam, "Maç boyunca hayal kırıklığına karşı toleransımızın çok yüksek olması gerekiyordu" diye ekledi. "Bu maçın bizim için ne kadar zor geçtiğini düşününce, Paderborn'un bu sezon sahasında çok puan toplayacağına inanıyorum."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082391721.jpgSTEINSIEK.CH

    Lig liderlerini Gladbach sınavı bekliyor

    Maksimum puanı hanesine yazdıran ve lig liderliğini elinde bulunduran Freiburg, şimdi zirvedeki yerini kendi sahasında korumaya hazırlanıyor.

    Schuster, beklentiler artarken takımın savunmadaki sağlam yapısını ve galibiyet ivmesini korumayı hedefleyecek.

    SC Freiburg, Bundesliga'da zirvedeki yerini uzatmak amacıyla gelecek cumartesi Europa-Park Stadion'da Borussia Monchengladbach'ı ağırlayacak.

Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Mönchengladbach crest
Mönchengladbach
BMG
Bundesliga
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Paderborn crest
Paderborn
SCP