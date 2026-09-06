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'Hayal kırıklığına karşı yüksek tolerans!' - Freiburg Bundesliga'nın zirvesine tırmanırken Julian Schuster konuştu
Freiburg, Bundesliga'da zirveye çıktı
SC Freiburg, SC Paderborn karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetin ardından Bundesliga puan tablosunun zirvesine gururla yerleşti. Julian Schuster'ın ekibi, lig sezonundaki kusursuz başlangıcını iki maçta iki galibiyetle sürdürdü.
Freiburg, Borussia Dortmund ve sürpriz ekip SV Elversberg ile birlikte altı puana yükseldi.
Ancak Freiburg'un +4'lük averajı, Dortmund'u (+3) ve Elversberg'i (+2) geride bırakarak onları zirvede tek başına tuttu.
- STEINSIEK.CH
Eggestein savunmadaki moral gücü övdü
Maçın kazandıran golünü atan Maximilian Eggestein, 26. dakikadaki vole vuruşuyla takımı zirveye taşırken iki yarıdaki farklı performansı değerlendirdi ve takımın gösterdiği mücadeleyi övdü.
Eggestein, "İlk yarıda oyunu çok iyi kontrol etmeyi başardık ve öne geçmeyi hak ettik" dedi. "Ancak ikinci yarıda rakibin bize fazla baskı kurmasına izin verdik ve topla sakinliğimizi kaybettik."
"Yine de bugün takımın savunma direnci olağanüstüydü ve bunun gibi zor bir maçı kazanmak takımın mentalitesine çok büyük bir katkı sağlıyor" diye ekledi.
Schuster, hayal kırıklığına tahammül edilmesini istiyor
Teknik direktör Julian Schuster da Eggestein'in görüşlerini destekledi; Paderborn'un sert direncini överken takımının ligin zirvesinde kalabilmesi için oyuncularından ne gerektiğini açıkladı.
Schuster, "Buradan bir şeylerle dönmek istiyorsak en başından itibaren ortaya çok büyük bir çaba ve enerji koymamız gerektiğini biliyorduk" dedi. "Onların oyun tarzı çok etkileyiciydi."
Teknik adam, "Maç boyunca hayal kırıklığına karşı toleransımızın çok yüksek olması gerekiyordu" diye ekledi. "Bu maçın bizim için ne kadar zor geçtiğini düşününce, Paderborn'un bu sezon sahasında çok puan toplayacağına inanıyorum."
- STEINSIEK.CH
Lig liderlerini Gladbach sınavı bekliyor
Maksimum puanı hanesine yazdıran ve lig liderliğini elinde bulunduran Freiburg, şimdi zirvedeki yerini kendi sahasında korumaya hazırlanıyor.
Schuster, beklentiler artarken takımın savunmadaki sağlam yapısını ve galibiyet ivmesini korumayı hedefleyecek.
SC Freiburg, Bundesliga'da zirvedeki yerini uzatmak amacıyla gelecek cumartesi Europa-Park Stadion'da Borussia Monchengladbach'ı ağırlayacak.
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