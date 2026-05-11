"Hayalim, bir gün Dortmund'un Gençlik Akademisi'nde (NLZ) yetenek avcısı veya antrenör olarak çalışmak. Ve kendimi tam da orada görüyorum," diye yanıtladı Dario Scuderi, Mart 2021'de SPOX'a verdiği kapsamlı röportajda, 2026'da kendini nerede gördüğü sorusuna. Beş yıldan biraz fazla bir süre sonra şunu söyleyebiliriz: Bugün 28 yaşında olan Scuderi, bu hayalini gerçekleştirmiştir.
Çeviri:
"Hayal edilebilecek en ağır diz sakatlığı": BVB'nin İtalyan yeteneklerini keşfeden isim, Neymar'dan bile geçmiş olsun dilekleri aldı
Scuderi gerçekten de BVB'de çalışıyor; üst düzey yetenekler alanında scout olarak görev yapıyor. Bu görev kapsamında İtalyan oyuncu dünyayı dolaşarak, Borussia için ilgi çekici olabilecek genç yetenekleri arıyor.
2019'da futbol kariyerini sonlandıran Scuderi, Dortmund için şimdiden önemli başarılara imza attı. Filippo Mane, 2021'in başında Sampdoria Cenova'nın U19 takımından transfer edildi. Bu sezon profesyonel kadroya yükselen iki genç oyuncu, Samuele Inacio ve Luca Reggiani'yi de Scuderi keşfetti.
"Harika bir duygu. Sık sık Avrupa'yı dolaşıyorum, birçok farklı ülke ve birçok iyi oyuncu görüyorum. Futbol izlemeyi ve analiz etmeyi seviyorum," demişti bir zamanlar kulübün kendi podcast'inde.
"Hayal edilebilecek en ağır diz sakatlığı"
Ancak şundan emin olabiliriz: Seçme şansı olsaydı, Scuderi bugün en verimli futbolcu yaşlarında hâlâ profesyonel olarak oynamayı çok daha çok tercih ederdi. Kader başka türlü yazmıştı. Durumu o kadar ciddiydi ki, Neymar gibi bir süperstar bile ona geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ne olmuştu? 18 yaşındayken Scuderi, Varşova'da bir Gençlik Ligi maçında BVB'nin U19 takımında sahaya çıkmıştı. Bugün bu turnuvada, yarının potansiyel yıldızlarını izlemeyi tercih ediyor.
Polonya'da Scuderi, o zamanlar Münihli ünlü diz uzmanı Doktor Michael Strobel'in dediği gibi "hayal edilebilecek en ağır diz sakatlığını" yaşadı. Teşhis: Diz çıkığı, çift çapraz bağ yırtılması, dış bağ yırtılması ve menisküs hasarı.
- IMAGO / Newspix
Scuderi, Tuchel'in takımında sağ bek olarak görev alacaktı
Scuderi daha önce Borussia'da birçok genç takımda forma giymişti. Hannes Wolf yönetiminde iki şampiyonluk kazandı; 2016'da Thomas Tuchel'in profesyonel takımında sağ bek olarak yeniden yetiştirilecekti. Sonra Eylül ayı geldi ve hatalı bir pasın ardından talihsiz bir sprint yaşandı.
"Çok ileride durduğum için, rakibim kısa süre sonra kaleye doğru serbestçe ilerleyebildi," diye hatırladı Scuderi o anı. "Sonra tüm gücümü o sprintte kullandım ve onu yakaladım. Sadece onun şutunu engellemeye çalışırken işler benim için oldukça kötü gitti."
Ardından Scuderi, çılgın bir işkenceye maruz kaldı. Ve burada kastettiğimiz, sakatlığın ardından geçen saatler. Önce Varşova'da ikinci bir hastaneye gitmek zorunda kaldılar, sonra diz "iki futbol topu kadar" şişti. "Ertesi sabah kahvaltıya tekerlekli sandalyeyle götürüldüm," dedi.
- IMAGO / Funke Foto Services
Dario Scuderi bacağını bile kaybedebilirdi
Dortmund'un takım doktoru Doktor Markus Braun, o akşam geç saatlerde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için profesyonel oyuncularla birlikteydi ve çok endişeliydi. Scuderi, "Kompartman sendromu tehlikesi olduğu için acilen Dortmund'a gitmemiz gerektiğini söyledi; yani doku, tendon ve sinirler üzerinde aşırı sıvı baskısı vardı" dedi.
Genel müdür Hans-Joachim Watzke'nin özel jet teklifini reddetti ve planlandığı gibi profesyonel oyuncularla birlikte eve döndü. Check-in sırasında bir havaalanı çalışanı tarafından tekerlekli sandalyesinden düşürülen Scuderi, yolculuk sırasında "üçlü koltuk sırasının en önünde, Tuchel ve Michael Zorc'un hemen önünde tek başına" oturdu.
Varışın ardından hemen acil bir ameliyat yapıldı. Bu, Scuderi'nin bıçak altına yatmak zorunda kaldığı pek çok seferden ilkiydi. Bir ara bacağını kaybetme tehlikesi bile vardı. "Tamamen şok olmuştum. Uyandığımda, kanla ıslanmış pelerinimi hemen kaldırdım. Bacağımın hala yerinde olduğunu görünce içimden büyük bir yük kalktı," dedi.
- IMAGO / Funke Foto Services
623 günlük sakatlık arasından sonra ilk antrenman
Scuderi, her şeye rağmen hiç pes etmedi, bir parça bile. Doyumsuz bir hırsla kariyerinin erken sona ermesine karşı mücadele etti ve gerçekten de adım adım ilerleme kaydetti. Daha sonra antrenmanlara gerçekten geri dönebilmesi için gerekli olan belirleyici ipucu Roma'dan geldi. Bir doktor, hasarlı bacak sinirlerinin işlev bozukluğunu telafi etmek için futbol ayakkabılarına tabanlık gibi yerleştirilen minik bir atel taktı. Scuderi: "Atel bir dönüm noktası oldu, sayesinde tekrar oynayabildim."
2018 yılının Mayıs ayı sonunda, 623 günlük aradan ve performans sporları için yapılan tıbbi uygunluk muayenesini başarıyla geçtikten sonra ilk kez bir antrenmana çıktı. Üç ay sonra Dortmund U23 takımının bir hazırlık maçında birkaç dakika oynadı.
8 Mayıs 2019'da beklenen an geldi: Scuderi, 967 gün aradan sonra tekrar maç kadrosuna girdi. Ancak Dortmund U23 takımında forma giymedi. "Birkaç dakika süre alabileceğimi umuyordum," diye hatırlıyor. "Sanırım sadece yeni bir sakatlık riskini olabildiğince en aza indirmek istediler."
"Hiçbir sorunum yok, ama 115 dikişlik bir yara izim var"
Kısa bir süre sonra BVB'deki futbolculuk kariyeri sona erdi. Scuderi'nin ikinci takımdaki süresi dolan sözleşmesi uzatılmadı. Bölgesel Lig seviyesindeki teklifleri reddetti, çünkü Borussia ona futbol akademisinde antrenör olarak çalışmayı teklif etmişti. Aynı zamanda memleketi Iserlohn'da FC Iserlohn 46/49 takımında bir kez daha şansını denedi, ancak bir maçın ardından şunu anladı: Artık kariyer sonrası kariyeri başlıyordu.
Çoğunlukla 9 ila 11 yaşlarındaki çocukların antrenörlüğünü yapan Scuderi, sonunda oyuncu izleme görevine geldi. Eski bir oyuncu olarak, bir zamanlar neredeyse tüm kariyerinin geçtiği bu alanda iyi bir gözü olduğunu, Inacio, Mane ve Reggiani örnekleri kanıtlıyor. Son ikisi, hatta şimdiden profesyonel sözleşmelerini bile imzalamış durumda.
Peki Scuderi'nin dizi nasıl? "Harika, hiçbir sorunum yok, ama 115 dikişlik bir yara izim var," demişti o zamanlar. "Normal yürüyebiliyorum, ama ayağımı düzgün kaldıramıyorum. Sinirin kendiliğinden iyileşeceği söylendi, ama bunun ne kadar süreceği ve gerçekten iyileşip iyileşmeyeceği belirsiz."
Dario Scuderi: BVB’nin U17 ve U19 takımlarındaki kariyerine genel bakış
Takım Maçlar Goller Asistler Borussia Dortmund U17 24 2 1 Borussia Dortmund U19 36 1 5