"Hayal edilebilecek en ağır diz sakatlığı": BVB'nin İtalyan yeteneklerini keşfeden isim, Neymar'dan bile geçmiş olsun dilekleri aldı

Ancak şundan emin olabiliriz: Seçme şansı olsaydı, Scuderi bugün en verimli futbolcu yaşlarında hâlâ profesyonel olarak oynamayı çok daha çok tercih ederdi. Kader başka türlü yazmıştı. Durumu o kadar ciddiydi ki, Neymar gibi bir süperstar bile ona geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu? 18 yaşındayken Scuderi, Varşova'da bir Gençlik Ligi maçında BVB'nin U19 takımında sahaya çıkmıştı. Bugün bu turnuvada, yarının potansiyel yıldızlarını izlemeyi tercih ediyor.

Polonya'da Scuderi, o zamanlar Münihli ünlü diz uzmanı Doktor Michael Strobel'in dediği gibi "hayal edilebilecek en ağır diz sakatlığını" yaşadı. Teşhis: Diz çıkığı, çift çapraz bağ yırtılması, dış bağ yırtılması ve menisküs hasarı.