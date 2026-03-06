"Hayal bile edemezsiniz" - Michael Ballack, eski Chelsea ve Almanya yıldızı, oğlunun dört tekerlekli motosiklet kazasında trajik ölümünü ilk kez anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Röportaj sırasında Ballack'a, son birkaç yıldır yaşadığı yıkıcı kaybı nasıl atlattığı soruldu. Uzun bir sessizlikten sonra, eski Blues yıldızı şöyle cevap verdi: "Zor. Hayal bile edemezsiniz. Kelimelerle anlatmak bile imkansız. Bu bir bastırma süreci. Herkes bununla farklı şekilde başa çıkıyor. Onun hakkında neredeyse hiç konuşamıyorum. Daha fazlasını söylemek isterdim, ama duygusal olarak beni çok etkiliyor." diye yanıtladı. "Bu yüzden bu bir inkâr süreci, günlük hayatınızda bununla başa çıkmaya çalışıyorsunuz... Tabii ki, daha büyük korkularınız oluyor. Başka ne olabilir ki?" diye ekledi.