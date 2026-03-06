Goal.com
Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain: Group F - UEFA Champions League 2023/24

Çeviri:

"Hayal bile edemezsiniz" - Michael Ballack, eski Chelsea ve Almanya yıldızı, oğlunun dört tekerlekli motosiklet kazasında trajik ölümünü ilk kez anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Chelsea ve Almanya'nın efsane futbolcusu Michael Ballack, 18 yaşındaki oğlunun ölümünü ilk kez anlatırken gözyaşlarını zorlukla tuttu. Eski orta saha oyuncusunun dünyası, 2021 yılında Portekiz'de aile tatili sırasında trajik bir dört tekerlekli motosiklet kazası sonucu oğlu Emilio'nun vefatıyla altüst oldu.

  • Zorlu süreç hakkında konuşmak

    İtfaiyeciler ve sağlık görevlileri genci hayata döndürmeye çalıştılar, ancak olay yerinde öldüğü ilan edildi. Ballack, Almanya'da Sky ile yaptığı duygusal röportajda bu zorlu süreci anlattı ve böylesine yıkıcı bir kaybın ardından yaşadığı büyük acıyı ve hayatına devam etme sürecini yansıttı.

  Chelsea v Wigan Athletic - Premier League

    Oğlunu kaybetmenin yıkıcı etkisi

    Röportaj sırasında Ballack'a, son birkaç yıldır yaşadığı yıkıcı kaybı nasıl atlattığı soruldu. Uzun bir sessizlikten sonra, eski Blues yıldızı şöyle cevap verdi: "Zor. Hayal bile edemezsiniz. Kelimelerle anlatmak bile imkansız. Bu bir bastırma süreci. Herkes bununla farklı şekilde başa çıkıyor. Onun hakkında neredeyse hiç konuşamıyorum. Daha fazlasını söylemek isterdim, ama duygusal olarak beni çok etkiliyor." diye yanıtladı. "Bu yüzden bu bir inkâr süreci, günlük hayatınızda bununla başa çıkmaya çalışıyorsunuz... Tabii ki, daha büyük korkularınız oluyor. Başka ne olabilir ki?" diye ekledi.

  • Portekiz'de trajedi

    Daily Mail gazetesine göre, kaza ailenin tatil evinin yakınındaki engebeli bir arazide meydana geldi ve başka hiçbir araç kazaya karışmadı. Portekiz'in günlük gazetesi Jornal de Noticias, Daily Mail aracılığıyla, Emilio'nun kontrolünü kaybettiği sırada dört tekerlekli motosikleti geriye doğru sürmekte olduğunu öne sürdü. Emilio, Ballack'ın eski eşi Simone Lambe ile olan üç oğlundan biriydi; çiftin Louis ve Jordi adında iki oğlu daha var. Aile, mülklerinin hemen dışında meydana gelen korkunç kaza öncesinde Setubal bölgesinde yaz tatilinin tadını çıkarıyordu.

  RB Leipzig v Manchester City: Group G - UEFA Champions League 2023/24

    Yeni bir bakış açısı

    Eski Almanya kaptanı, böyle bir trajedinin insanın dünya görüşünü temelden değiştirdiğini itiraf etti. O şöyle dedi: "Hayat çok değerli. Yaşadığımız hayat kesinlikle ayrıcalıklı. Şans ve talihsizlik de büyük rol oynuyor. Kader... Kader hakkında söylenen onca şeye rağmen, ben doğal olarak onunla yüzleşmek istiyorum. Bu görev bana yeniden güç veriyor ve aynı zamanda hayatın devam ettiğini fark etmemi sağlıyor."

