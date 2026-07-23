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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Havuç ve sopa taktiği: Bastoni, Real Madrid ve Mourinho'ya göz kırpıyor

Transfers
La Liga
Serie A
A. Bastoni
J. Mourinho
Real Madrid
Inter
İspanya
İtalya

Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni'nin menajeri Tullio Tinti'nin açıklamaları, bu yaz oyuncunun hizmetleriyle ilgilenen kulüplere net bir mesaj niteliğinde.

Tinti, İtalyan Sky Sport kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bastoni'nin Inter'le sözleşmesinde hâlâ iki yıl var, kulübün renklerini seviyor ve şu anda başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak ileride Inter'i ve oyuncuyu memnun edecek bir kulüp ortaya çıkarsa, konuyu görüşebiliriz; fakat şu anda gerçek bir müzakerenin varlığına işaret eden somut hiçbir şey yok."

"AS" gazetesi, Bastoni'nin Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun ilgi listesinde yer aldığını belirtti.

Gazete, Bastoni'nin menajerinin oyuncuyla ilgili açıklamalarında "havuç ve sopa" yöntemini kullandığını açıkladı.

Tinti, Bastoni'nin bu yaz Inter Milan'dan ayrılma ihtimaline kapıyı açık bıraktı; oyuncuyu ve kulübü memnun edecek bir teklif gelirse müzakereler başlayacak.

Real Madrid'e gelince, Mourinho'nun tercih ettiği isimler listesinde bulunan İtalyan savunmacı için henüz bir adım atmış değil. Merengueler'in yeni bir transfer gerçekleştirmesi için önce bir oyuncu satması gerekiyor; bu durum Mourinho'nun güçlendirmek istediği iki mevki, yani stoperlik ve orta saha için de geçerli.

Portekizli teknik direktör şu anda bu mevkide 5 savunmacıya sahip: yeni transfer Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio ve Militao.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    Bastoni sonuna kadar tercih ediliyor

    Mevcut takım yapısı değişirse, Bastoni ile anlaşma seçeneği transfer piyasası kapanana kadar Real Madrid için geçerliliğini koruyacak.

    Mourinho, İtalyan oyuncunun sağlamlığından, topu arkadan çıkarma yeteneğinden ve ayrıca büyük deneyiminden etkileniyor; zira kendisi en üst seviyede olgunlaşmış bir futbolcu. Bastoni ayrıca 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın bir parçasıydı.

    Inter Milan cephesi de, Bastoni'nin teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarındaki büyük önemine rağmen, uygun bir teklifi dinlemeye hazır olacağının sinyalini veriyor.

    "Transfermarkt" sitesi, Bastoni'nin piyasa değerini yaklaşık 65 milyon euro olarak değerlendirirken, İtalyan kulübü müzakereler için başlangıç noktası olarak 70 milyon euroya yakın bir meblağ belirliyor.

    Bastoni, 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle bağlı olup yıllık net 5,5 milyon euro maaş alıyor.

    Basında çıkan haberler, oyuncunun son dönemde, iddia edilen olayları 2020 yılına dayanan bir davayla ilişkilendirildiğine işaret etti; rapora göre bu, halen hukuki takibi süren bir mesele. Bu dava sonuçlandırılmazsa, Real Madrid'in gelecekte kendisini kadrosuna katma yönündeki olası ilgisini etkileyebilir.

    Bunun dışında, özellikle 20 milyon euro karşılığında gerçekleşen Dumfries transferinin ardından, ayrıca İtalyan kulübü yetkililerinin "Classic Match" karşılaşmasını izlemek üzere Santiago Bernabeu Stadı'nı ziyaret etmesiyle birlikte, Real Madrid ile Inter Milan arasındaki ilişkiler oldukça iyi görünüyor.

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