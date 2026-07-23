Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni'nin menajeri Tullio Tinti'nin açıklamaları, bu yaz oyuncunun hizmetleriyle ilgilenen kulüplere net bir mesaj niteliğinde.

Tinti, İtalyan Sky Sport kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bastoni'nin Inter'le sözleşmesinde hâlâ iki yıl var, kulübün renklerini seviyor ve şu anda başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak ileride Inter'i ve oyuncuyu memnun edecek bir kulüp ortaya çıkarsa, konuyu görüşebiliriz; fakat şu anda gerçek bir müzakerenin varlığına işaret eden somut hiçbir şey yok."

"AS" gazetesi, Bastoni'nin Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun ilgi listesinde yer aldığını belirtti.

Gazete, Bastoni'nin menajerinin oyuncuyla ilgili açıklamalarında "havuç ve sopa" yöntemini kullandığını açıkladı.

Tinti, Bastoni'nin bu yaz Inter Milan'dan ayrılma ihtimaline kapıyı açık bıraktı; oyuncuyu ve kulübü memnun edecek bir teklif gelirse müzakereler başlayacak.

Real Madrid'e gelince, Mourinho'nun tercih ettiği isimler listesinde bulunan İtalyan savunmacı için henüz bir adım atmış değil. Merengueler'in yeni bir transfer gerçekleştirmesi için önce bir oyuncu satması gerekiyor; bu durum Mourinho'nun güçlendirmek istediği iki mevki, yani stoperlik ve orta saha için de geçerli.

Portekizli teknik direktör şu anda bu mevkide 5 savunmacıya sahip: yeni transfer Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio ve Militao.