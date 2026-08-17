Taraftar grubunun öfkeli tepkisi, kısa sürede basit sosyal medya şikayetlerinin çok ötesine tırmandı. Protestocu taraftarlar, transferi durdurmak için acil bir görüşme talep ederek kulüp başkanının ofisine kadar yürüdü. Daha tutkulu taraftarlar da aşırı memnuniyetsizliklerini net şekilde dile getirmek için stadın dışında toplandı.

İnanılmaz şekilde, BILD'e göre birkaç taraftarın, onun bu hamleden vazgeçmesini sağlamayı umarak Dortmund Havalimanı'nda hücumcu orta sahayı bile beklediği öne sürüldü. Siyah-Sarılılar gerekli evrak işlemlerini tamamlamaya çalışırken durum son derece gerginliğini koruyor. Alman devi, Koln'den Said El Mala'yı transfer etme girişimi başarısız olduktan sonra dikkatini hemen Konstantelias'a çevirdi.