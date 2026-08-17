AFP
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Havalimanı pususu! Öfkeli PAOK taraftarları, Borussia Dortmund'a 30 milyon euroluk transferi DURDURMAK için ayaklandı
Taraftarlar, Dortmund transferi nedeniyle ayaklandı
BILD'e göre Konstantelias'ın Dortmund'a önerilen transferi, PAOK taraftarları arasında büyük ve öfkeli bir isyana yol açtı. Yunan milli oyuncu, ses getiren transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için pazar günü Almanya'ya uçtu. Ancak oyuncunun yakın görünen ayrılığı, Selanik'te anında tepki çekti.
Gate 4 olarak bilinen önde gelen PAOK ultras grubu, kamuoyu önünde kazançlı transfere karşı çıktı ve kararı aktif şekilde protesto etmeye başladı. Haberlere göre Dortmund, garanti bedel olarak 25 milyon € ile 27 milyon € arasında bir ücret ödemeyi kabul etti. Performansa bağlı bonusların da eklenmesiyle birlikte toplam finansal paketin sonunda 30 milyon € barajını aşması mümkün.
- Getty Images Sport
Protestolar başkanın ofisine ulaştı
Taraftar grubunun öfkeli tepkisi, kısa sürede basit sosyal medya şikayetlerinin çok ötesine tırmandı. Protestocu taraftarlar, transferi durdurmak için acil bir görüşme talep ederek kulüp başkanının ofisine kadar yürüdü. Daha tutkulu taraftarlar da aşırı memnuniyetsizliklerini net şekilde dile getirmek için stadın dışında toplandı.
İnanılmaz şekilde, BILD'e göre birkaç taraftarın, onun bu hamleden vazgeçmesini sağlamayı umarak Dortmund Havalimanı'nda hücumcu orta sahayı bile beklediği öne sürüldü. Siyah-Sarılılar gerekli evrak işlemlerini tamamlamaya çalışırken durum son derece gerginliğini koruyor. Alman devi, Koln'den Said El Mala'yı transfer etme girişimi başarısız olduktan sonra dikkatini hemen Konstantelias'a çevirdi.
Stuttgart destanının yankıları
Bu son derece gergin senaryo, PAOK yönetimine fazlasıyla tanıdık gelecektir. Daha geçen yaz Stuttgart, yetenekli ofansif orta sahayı transfer etmeye çalışmış ve sesini yüksek çıkaran taraftar grubundan tam olarak aynı yoğun baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Söz konusu süreçte kulüp sahibi Ivan Savvidis, yoğun baskıya dramatik şekilde boyun eğmiş ve anlaşmayı tamamen iptal etmişti. Konstantelias ise bunun yerine 2029'a kadar süren kazançlı yeni bir sözleşmeye imza atmış ve tam olarak bulunduğu yerde kalmıştı.
Gate 4 geçmişte istediğini almayı başarmıştı ve şimdi bu başarıyı tekrarlamakta son derece kararlı. Ancak önceki Stuttgart sürecinden farklı olarak oyuncu bu kez gerçekten uçağa bindi ve Almanya'ya gitti.
- AFP
Sözleşme şartları ve gelecekteki beklentiler
Haberlere göre Konstantelias, 2031'e kadar kulüpte kalmasını sağlayan beş yıllık bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini Black and Yellows'a bağladı. Yunan milli oyuncunun kazancında önemli bir artış olacak ve Almanya'daki brüt maaşının sezon başına 3 milyon € ile 4 milyon € arasında olması bekleniyor.
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