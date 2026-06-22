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Hava koşullarının maçın başlama saatinin ertelenmesine yol açabileceği endişesiyle taraftarlara Fransa-Irak maçı izlemeye gitmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu
Taraftarlara yönelik güvenlik uyarıları
"Bölgedeki kötü hava koşulları"nın maçı tehlikeye atması üzerine, turnuva organizatörleri ve yerel yetkililer hızla harekete geçerek güvenlik uyarıları yayınladı. Lincoln Financial Field olarak da bilinen Philadelphia Stadyumu, kapıların başlangıçta planlanan saatte açılmayacağını doğruladı ve henüz stadyuma gelmemiş taraftarlara, kendi güvenlikleri için stadyumdan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Stadyum tarafından X tarihinde yayınlanan açıklamada şunlar yer aldı: "Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle kapıların açılması ertelenecektir. Henüz bölgede değilseniz, lütfen şu anda Philadelphia Stadyumu'na gelmeyiniz. Hava koşulları düzeldiğinde yeni kapı açılış saati duyurulacaktır. Philadelphia Stadyumu yakınlarındaysanız, lütfen bir sığınağa gidiniz."
- Getty Images Sport
Yıldırım ve gecikmelere ilişkin protokoller
Bu maç, 2026 Dünya Kupası’nda başlama saatinin ertelenmesi ile karşı karşıya kalabilecek ilk maç olabilir. Bu tür durumlar için sıkı güvenlik protokolleri uygulanmaktadır; stadyumun sekiz mil yakınında yıldırım tespit edilirse, tüm faaliyetler en az 30 dakika süreyle durdurulmalı ve taraftarlar ile personel güvenli alanlara veya kapalı sığınaklara yönlendirilmelidir.
Yerel saatle 17:00'de başlaması planlanan maçtan üç saat önce, stadyumda şiddetli yağmur yağıyordu. Henüz başlangıcın ertelendiğine dair resmi bir onay gelmemiş olsa da, kapıların açılmasındaki gecikme, oyuncuların ısınma seansları ve nihayetinde maçın başlangıcı üzerinde bir domino etkisi oluşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
Grup I yarışmacıları için riskler yüksek
Hava koşullarındaki bu aksaklık, I Grubu’ndaki her iki ülke için de kritik bir zamanda ortaya çıktı. Fransa, Kolombiya ve Brezilya’ya karşı kusursuz dostluk maçı galibiyetleri de dahil olmak üzere son beş maçının dördünü kazanarak turnuvaya güçlü bir formda girdi.
Didier Deschamps'ın takımı, Senegal'i 3-1 yenerek turnuvaya başladı ve 32'li turlara erken bir bilet almayı hedefliyor.
Irak için ise bu koşullar, kazanması gereken bir maçta zorluğu daha da artırıyor. Açılış maçında Norveç'e 4-1 yenilen Graham Arnold'un takımı, eleme turu hayallerini canlı tutmak için iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyor. Mezopotamya Aslanları, özellikle forvet Aymen Hussein sayesinde açılış maçında kalitesini sergiledi, ancak Boston'da bireysel savunma hataları pahalıya mal oldu.
- AFP
Olası grup permütasyonları
Les Bleus’un galibiyeti, puanlarını 6’ya çıkararak bir sonraki tura yükselmeyi garantileyecektir. Ancak, hava koşulları maçın oynanmasına izin verirse ve Irak sürpriz bir sonuç elde ederse, I Grubu tamamen belirsiz bir hale gelecek ve iki kez dünya şampiyonu olan takım, Norveç ile yüksek riskli bir son maç oynamak zorunda kalacaktır.
Maçın önemli ölçüde ertelenmesi veya başka bir yere taşınması, her iki takımın da grup aşamasının son maçları öncesindeki dinlenme ve toparlanma sürecini aksatabilir. Fırtına sistemi Pennsylvania üzerinden geçerken, taraftarlara ve sporcuların güvenliği FIFA için mutlak öncelik olmaya devam ettiğinden, taraftarlara daha fazla güncelleme için turnuvanın resmi kanallarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.