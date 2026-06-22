"Bölgedeki kötü hava koşulları"nın maçı tehlikeye atması üzerine, turnuva organizatörleri ve yerel yetkililer hızla harekete geçerek güvenlik uyarıları yayınladı. Lincoln Financial Field olarak da bilinen Philadelphia Stadyumu, kapıların başlangıçta planlanan saatte açılmayacağını doğruladı ve henüz stadyuma gelmemiş taraftarlara, kendi güvenlikleri için stadyumdan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Stadyum tarafından X tarihinde yayınlanan açıklamada şunlar yer aldı: "Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle kapıların açılması ertelenecektir. Henüz bölgede değilseniz, lütfen şu anda Philadelphia Stadyumu'na gelmeyiniz. Hava koşulları düzeldiğinde yeni kapı açılış saati duyurulacaktır. Philadelphia Stadyumu yakınlarındaysanız, lütfen bir sığınağa gidiniz."