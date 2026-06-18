Norveçli forvet Jens Petter Hauge, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, kendisine çok yakın hissettiği Milan hakkında konuştu: “Takımı takip ettim ve Milan’ın yine Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalmasını üzücü buluyorum. Tarihi ve prestiji nedeniyle Milan, Şampiyonlar Ligi’nde yer alması ve her yıl şampiyonluk için mücadele etmesi gereken bir kulüp. Son maç günü tam bir hayal kırıklığıydı çünkü Şampiyonlar Ligi’ne kalmak elindeydi, ama Milan yeniden ayağa kalkacaktır.”
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Hauge: "Milan için üzüldüm, toparlanacaktır. Inter'i yendiğimiz için mutluyum"
INTER'E KARŞI KAZANILAN ZAFER
"Bir gün Şampiyonlar Ligi'nde Milan'la karşılaşmak ister miyim? Şampiyonlar Ligi için Rossoneri'nin San Siro'suna geri dönmeyi çok isterim. Bu benim için harika olurdu ve sanırım Milan taraftarları için de öyle. Geçtiğimiz aylarda Inter’e karşı oynamak için San Siro’ya geri dönmüştüm ve (Şampiyonlar Ligi’nde, ed.) büyük bir sevinç yaşadık. İtalya’nın gelecekteki şampiyonlarına karşı turu geçmek gerçekten büyük bir tatmin oldu. Benim için bir derbi gibi miydi? Birazcık evet (gülüyor, ed.) ve kazandığımız için mutlu oldum."