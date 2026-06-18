Hauge: "Milan için üzüldüm, toparlanacaktır. Inter'i yendiğimiz için mutluyum"

"Bir gün Şampiyonlar Ligi'nde Milan'la karşılaşmak ister miyim? Şampiyonlar Ligi için Rossoneri'nin San Siro'suna geri dönmeyi çok isterim. Bu benim için harika olurdu ve sanırım Milan taraftarları için de öyle. Geçtiğimiz aylarda Inter’e karşı oynamak için San Siro’ya geri dönmüştüm ve (Şampiyonlar Ligi’nde, ed.) büyük bir sevinç yaşadık. İtalya’nın gelecekteki şampiyonlarına karşı turu geçmek gerçekten büyük bir tatmin oldu. Benim için bir derbi gibi miydi? Birazcık evet (gülüyor, ed.) ve kazandığımız için mutlu oldum."