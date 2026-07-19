Hattrick kahramanı Bukayo Saka neden İngiltere milli takımında daha fazla forma giymedi? Arsenal’in yıldızı, “formda” olduğunu vurgularken, Thomas Tuchel ise Arjantin’e karşı oynanan Dünya Kupası yarı final maçında Saka’nın kadroya alınmamasının nedenini açıkladı

İngiltere, üçüncülük maçında Fransa’yı 6-4’lük kaotik bir galibiyetle mağlup ederek 1966’dan bu yana Dünya Kupası’ndaki en iyi sonucunu elde etti, ancak manşetler Saka’ya aitti. Arsenal’in yıldızı, ilk yarıda attığı iki muhteşem gol de dahil olmak üzere kusursuz bir hat-trick gerçekleştirerek milli takım için ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlattı.

Maçın bitiminden sonra BBC'ye konuşan kanat oyuncusu, eleme turlarında daha fazla süre alabilmek istediğini saklamadı. Bir önceki turdaki sınırlı rolü sorulduğunda, kararlı bir tavır sergileyen Saka şöyle dedi: "Elbette daha fazla oynamayı çok isterdim. Ama tabii ki şimdi bunu konuşmanın zamanı değil. Ben konuşmamı sahada yapmaya çalışıyorum. Hayat devam ediyor."