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Hattrick kahramanı Bukayo Saka neden İngiltere milli takımında daha fazla forma giymedi? Arsenal’in yıldızı, “formda” olduğunu vurgularken, Thomas Tuchel ise Arjantin’e karşı oynanan Dünya Kupası yarı final maçında Saka’nın kadroya alınmamasının nedenini açıkladı
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İngiltere, üçüncülük maçında Fransa’yı 6-4’lük kaotik bir galibiyetle mağlup ederek 1966’dan bu yana Dünya Kupası’ndaki en iyi sonucunu elde etti, ancak manşetler Saka’ya aitti. Arsenal’in yıldızı, ilk yarıda attığı iki muhteşem gol de dahil olmak üzere kusursuz bir hat-trick gerçekleştirerek milli takım için ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlattı.
Maçın bitiminden sonra BBC'ye konuşan kanat oyuncusu, eleme turlarında daha fazla süre alabilmek istediğini saklamadı. Bir önceki turdaki sınırlı rolü sorulduğunda, kararlı bir tavır sergileyen Saka şöyle dedi: "Elbette daha fazla oynamayı çok isterdim. Ama tabii ki şimdi bunu konuşmanın zamanı değil. Ben konuşmamı sahada yapmaya çalışıyorum. Hayat devam ediyor."
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Tuchel, yarı finalde taktiksel olarak kenara alınmasını açıklıyor
Yarı finalde Saka yerine Morgan Rogers’ı ilk 11’de oynatma kararı, hem taraftarlar hem de yorumcular arasında en çok tartışılan konu oldu. Tuchel, bu seçimini savundu ve kararının Arsenal oyuncusunun kalitesini küçümsemekten ziyade içgüdüsüne dayandığını belirtti. Alman teknik direktör, düşünce sürecini şöyle açıkladı: “O her şeyi doğru yaptı. Yarı finalde Morgan Rogers’ın özel bir şeye imza atacağına dair içimde bir his vardı. Hepsi bu kadar.”
Tuchel, daha sonra finale yükselen takımla oynanan yüksek baskı altındaki karşılaşmada karşılaşılan zorlukları detaylı bir şekilde anlattı ve maçın takımına fiziksel olarak ne kadar yük bindirdiğine dikkat çekti. "[Arjantin] maçı o kadar zorluydu ki, kramplar ve maçın akışı nedeniyle değişiklikler yapmak zorunda kaldık," diye ekledi. "Bukayo, kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi; bu konuda hiçbir zaman şüphem olmadı. [Fransa karşısında] hat-trick yaptığının farkında bile değildim."
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Arsenal ile geçirdiği yorucu Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından Saka’nın uzun süredir devam eden bir sakatlığı olduğu yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Kanat oyuncusu, kulüp sezonunun son iki ayını olumsuz etkileyen bir sorun nedeniyle grup aşamasının başlarında ilk 11’de yer alamamıştı.
İstatistikler, Saka'nın yüzde 100 formda olmasa bile İngiltere'nin en verimli yaratıcı oyuncusu olmaya devam ettiğini açıkça gösteriyor. Çeyrek finallere gelindiğinde, sadece 192 dakikalık süre içinde şimdiden üç asist kaydetmişti.
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Dünya elitleriyle aradaki farkı kapatmak
Tuchel, kendi liderliği altındaki İngiltere’nin gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor. Yarı finaldeki acısı hâlâ taze olsa da, Fransa’ya karşı kazanılan zafer, uluslararası futbolun devleriyle rekabet etme yolunda sembolik bir adım olarak değerlendirildi. Tuchel şöyle konuştu: “Biz bu farkı kapatma yeteneğine sahibiz. Onlar ise farkı yeniden açma yeteneğine sahip. Sekiz yıl önce [Fransa] [Dünya Kupası] şampiyonuydu, dört yıl önce finale kalmıştı ve Uluslar Ligi finalindeydi. Arada küçük bir fark var, ama biz bunu kapatmak istiyoruz."
Teknik direktör, Saka gibi yıldız oyuncuları taktiksel olarak yönetme şekliyle ilgili eleştirilere rağmen, bu görevden hâlâ büyük bir enerji aldığını vurguladı. "Cumartesi günü [bu maçın] bu farkı kapatmak için ilk adım olduğunu söylemiştim. Başardık. Onları yendik. Sıradaki rakibimiz Uluslar Ligi'nde İspanya," dedi.
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